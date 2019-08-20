На матче «Олимпиакос» — «Краснодар» в Греции ожидается аншлаг
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Греческий «Олимпиакос» ожидает полные трибуны на первом матче раунда
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Греческий «Олимпиакос» ожидает полные трибуны на первом матче раунда
Игра пройдет в среду в Греции на стадионе «Караискакис» в городе Пирей, который вмещает 32 тыс. зрителей.
«В кассах осталось меньше двух тысяч билетов», — заявили в
Ответный матч состоится в «Краснодаре» 27 августа. Победитель данной пары выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравший выступит на групповом этапе Лиги Европы.