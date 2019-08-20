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14:24 (мск), источник: ТАСС

На матче «Олимпиакос» — «Краснодар» в Греции ожидается аншлаг

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Греческий «Олимпиакос» ожидает полные трибуны на первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против российского клуба «Краснодар». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе греческой команды.

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Источник: AP 2019
Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 21.08.2019, 22:00

Олимпиакос П-Краснодар-

Игра пройдет в среду в Греции на стадионе «Караискакис» в городе Пирей, который вмещает 32 тыс. зрителей.

«В кассах осталось меньше двух тысяч билетов», — заявили в пресс-службе.

Ответный матч состоится в «Краснодаре» 27 августа. Победитель данной пары выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравший выступит на групповом этапе Лиги Европы.

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