Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
ЧФР
Славия Пр
01
Футбол. Еврокубки
перерыв
АПОЭЛ
Аякс
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
ЛАСК
Брюгге
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Енисей
20
Футбол. Кубок России
21.08
Чита
Луч
Футбол. Кубок России
21.08
Алания
Ротор
Все события
Фоторепортажи
15Самая красивая волейболистка России
9«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
20:05 (мск), источник: ТАСС

Около 100 болельщиков поддержат ФК «Краснодар» в гостевом матче ЛЧ с «Олимпиакосом»

ПИРЕЙ /Греция/, 20 августа. /Корр. ТАСС Руслан Алиев/. Порядка 100 болельщиков «Краснодара» посетят гостевой матч команды в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов по футболу против греческого «Олимпиакоса». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Краснодара».

Наверх

Встреча пройдет в Греции в среду, начало матча — в 22:00 мск. Ранее в пресс-службе греческой команды сообщили ТАСС, что на игре ожидается аншлаг. Стадион в городе Пирей вмещает 32 тыс. зрителей. Ответная встреча состоится 27 августа в России, победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшая команда выступит в групповом этапе Лиги Европы.

«Краснодар» стартовал в квалификации Лиги чемпионов с третьего раунда, где по сумме двух встреч обыграл «Порту» (0:1, 3:2) за счет большего количества голов в гостях. «Олимпиакос» начал выступление со второго раунда, пройдя чешскую «Викторию» и турецкий «Истанбул» и не пропустив в четырех встречах ни одного мяча.

Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 "Предупредил американца: Если подеремся, то меня будет лечить государство, а ты будешь лечиться за свои деньги"
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Пожалейте Гончаренко. ЦСКА срочно нужны трансферы
Акинфеев — о Дзюбе-вратаре, будущем в ЦСКА и Кокорине с Мамаевым
Клеопатра и гейша: новые образы российских фигуристок
Касаткина и Шарапова не поедут на Олимпиаду? Как обстоят дела
Сутормин перешел в «Зенит» за 50000. В «Рубин» — за столько же
«Матч ТВ» покажет матч «Олимпиакоса» и «Краснодара»
Тульский «Арсенал» объявил о переходе немецкого защитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь