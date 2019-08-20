Около 100 болельщиков поддержат ФК «Краснодар» в гостевом матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
ПИРЕЙ /Греция/, 20 августа. /Корр. ТАСС Руслан Алиев/. Порядка 100 болельщиков «Краснодара» посетят гостевой матч команды в раунде
ПИРЕЙ /Греция/, 20 августа. /Корр. ТАСС Руслан Алиев/. Порядка 100 болельщиков «Краснодара» посетят гостевой матч команды в раунде
Встреча пройдет в Греции в среду, начало матча — в 22:00 мск. Ранее в
«Краснодар» стартовал в квалификации Лиги чемпионов с третьего раунда, где по сумме двух встреч обыграл «Порту» (0:1, 3:2) за счет большего количества голов в гостях. «Олимпиакос» начал выступление со второго раунда, пройдя чешскую «Викторию» и турецкий «Истанбул» и не пропустив в четырех встречах ни одного мяча.