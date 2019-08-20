Около 100 болельщиков поддержат ФК «Краснодар» в гостевом матче ЛЧ с «Олимпиакосом»

Встреча пройдет в Греции в среду, начало матча — в 22:00 мск. Ранее в пресс-службе греческой команды сообщили ТАСС, что на игре ожидается аншлаг. Стадион в городе Пирей вмещает 32 тыс. зрителей. Ответная встреча состоится 27 августа в России, победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшая команда выступит в групповом этапе Лиги Европы.

«Краснодар» стартовал в квалификации Лиги чемпионов с третьего раунда, где по сумме двух встреч обыграл «Порту» (0:1, 3:2) за счет большего количества голов в гостях. «Олимпиакос» начал выступление со второго раунда, пройдя чешскую «Викторию» и турецкий «Истанбул» и не пропустив в четырех встречах ни одного мяча.