Сложнее, чем с «Порту». «Краснодар» в шаге от мечты

Источник: Спорт-Экспресс

Победа над «Порту» получилась невероятной. Тут дело даже не в том, что «Краснодар» прошел португальцев — на это можно было рассчитывать, а в том, как это сделано. После неудачи в первом матче на своем поле так отыграться в гостях — дорогого стоит. Такое запоминается надолго.

Но куда важнее и показательнее, как команда переживает такие победы. В том же теннисе часто бывает, что андердог превосходит фаворита, а потом бесславно уступает куда менее сильному сопернику, не сумев переварить успех — в первую очередь психологически.

У «Краснодара» с этим вроде бы порядок. После выплеска сил и эмоций в Португалии и долгого обратного перелета в минувшие выходные был на классе побежден «Тамбов». Да, во многом это штамп, но он как нельзя лучше описывает встречу в Саранске. У «быков» отсутствовали Сафонов, Берг, Мартынович и Кабелла — им дали отдохнуть. К ним вынужденно добавились травмированный Ари и дисквалифицированный Намли. И, тем не менее, «Краснодар» добился довольно спокойной победы, показав, что готов к подобным ситуациям.

В этом плане южане вообще прибавили в этом сезоне, показывая, что могут, когда надо, быть в меру циничными и добиваться результата, когда что-то не идет. А если требует ситуация — то и терпеть, и отбиваться, как это происходило в матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге или в концовке гостевой встречи с «Порту». Весной с «Валенсией» в Лиге Европы не устояли, сейчас в очень похожей ситуации — выдержали. Это, может быть, не очень нравится владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому, но на таком уровне, как Лига чемпионов, без такого никуда.

Тем более «Олимпиакос», возможно, сейчас и не ровня «Порту» по статусу и составу — из громких имен есть только Вальбуэна, но это коллектив, обладающий огромным европейским опытом. За последние десять лет красно-белые восемь раз выступали в групповом турнире Лиги чемпионов. Дважды за это время пробивались в плей-офф, еще пять раз — занимали 3-е место и продолжали борьбу в Лиге Европы. Показатели, вызывающие уважение.

При этом «Олимпиакос» сложно напугать или удивить — в феврале 2012-го команда приехала в Москву, где тогда стоял мороз минус 18, и в почти пустых «Лужниках» спокойно обыграли «Рубин» — 1:0. А затем повторили тот же результат дома.

Поэтому мало сомнений, что с вроде бы беззвездными, но злыми и неуступчивыми греками придется даже сложнее, чем с «Порту». Хотя бы потому, что проиграть сейчас, после чуда на «Драгау», куда обиднее — уже есть что терять. Да и шансы теперь более менее равны — статусом андердога уже не прикроешься.

С другой стороны, для «Краснодара» это тоже новое испытание, которое нужно пройти, и опыт, который нужно получить на пути к мечте.