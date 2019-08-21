Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»

«Кабелла с нами, большая вероятность, что он завтра примет участие в матче. Ари и Александр Мартынович не прилетели с нами в Грецию», — сказал Матвеев на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на сайте «Краснодара».

«Вальбуэна ведет игру у “Олимпиакоса”, исполняет множество стандартных положений, которые принесли много пользы команде в предыдущих раундах, поэтому команда очень интересная, сильная, и мы ждем трудного матча. То, что “Олимпиакос” не пропустил ни одного мяча, это хороший показатель игры в обороне. Мы постараемся завтра забить, потому что это мяч, забитый в гостях, он весомый. Будем прикладываться всеми возможными способами. Игра покажет, сможем мы это сделать», — сказал Матвеев.