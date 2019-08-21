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01:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» встретится с «Олимпиакосом» в среду в Пирее, встреча начнется в 22:00 мск.

«Кабелла с нами, большая вероятность, что он завтра примет участие в матче. Ари и Александр Мартынович не прилетели с нами в Грецию», — сказал Матвеев на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на сайте «Краснодара».

«Вальбуэна ведет игру у “Олимпиакоса”, исполняет множество стандартных положений, которые принесли много пользы команде в предыдущих раундах, поэтому команда очень интересная, сильная, и мы ждем трудного матча. То, что “Олимпиакос” не пропустил ни одного мяча, это хороший показатель игры в обороне. Мы постараемся завтра забить, потому что это мяч, забитый в гостях, он весомый. Будем прикладываться всеми возможными способами. Игра покажет, сможем мы это сделать», — сказал Матвеев.

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