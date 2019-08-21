«Аякс» чуть не проиграл на Кипре — спасла перекладина! Промеса снова не было на поле

Долль остановил «Аякс»

АПОЭЛ — «Аякс» — 0:0

Когда чемпионы Голландии в довольно нервном противостоянии прошли греческий ПАОК, один из лидеров амстердамцев Тадич довольно жестко высказался по поводу выступлений команды в отборочных раундах. Суть высказываний серба сводилась к тому, что такое положение вещей — позор, так как в квалификации может произойти все, что угодно. В качестве примера Душан привел вылет «Порту», забыв, что пока Лига чемпионов все-таки не закрытый турнир, и особых привилегий у полуфиналиста быть не может. Весь вопрос в низком рейтинге Голландии. Год назад «Аяксу» пришлось начинать еврокубковую кампанию еще раньше — со 2-го отборочного раунда, который в этот раз не сумел преодолеть вечный соперник амстердамцев ПСВ.

А сюрпризы в играх на вылет, действительно, способен преподнести практически любой. Даже киприоты, которым известный в прошлом футболист Томас Долль прививает немецкий характер. Защищаясь до перерыва большими силами, хозяева могли пропустить не раз, и все же именно они создали в первом тайме самый очевидный момент для взятия ворот. Нападающий сборной Иордании Аль-Тамари после поставившей Тальяфико в тупик простенькой «стеночки» промахнулся с угла площади ворот. А ведь у «Аякса» был оптимальный на данный момент состав, в котором снова не оказалось Промеса. Правда, на этот раз Квинси остался вне заявки из-за травмы. В обоих встречах с ПАОК (2:2, 3:2) он не участвовал.

Вторая половина также прошла при преимуществе голландцев, и опять же АПОЭЛ имел два верных момента по ходу одной атаки. Фаворита спасли среагировавший на неприятный рикошет Онана и перекладина. Вдобавок к этому за 10 минут до конца игры «Аякс» остался в меньшинстве из-за удаления Мазрауи. И все же гости чуть не увезли домой победу благодаря опыту Хюнтелара. Ветеран перебросил мяч через голкипера, но того подстраховал защитник.

Все решают пенальти

ЛАСК — «Брюгге» — 0:1 (Ванакен, 10, с пенальти).

Доминирующий в Австрии «Зальцбург» долгие годы не мог справиться с проклятием отборочных раундов, а в итоге наконец-то попал в групповой турнир благодаря победе «Ливерпуля» в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов. Но, похоже, преодоление квалификационных барьеров — общая для австрийских клубов проблема. ЛАСК убедился в этом уже в начале встрече, когда получил пенальти в свои ворота после решения начавшего работу на этом этапе ВАР, а чужие не поразил, так как бельгийцев спасла штанга.

Еще в нескольких эпизодах Миньоле откровенно везло, хотя в целом «Брюгге» смотрелся солиднее. Бельгийцы вполне могли увезти домой более солидную по счету победу, хотя идут они по графику предыдущего раунда. Тогда они начали дуэль с киевским «Динамо» с тех же 1:0 и реализованного Ванакеном 11-метрового. А сейчас у них даже более комфортное положение, так как ответный матч пройдет в Брюгге.

ЧФР — «Славия» П — 0:1 (Масопуст, 28)

Несколько дней назад чемпионы Румынии подписали контракт с Лассина Траоре, с которым главный тренер ЧФР Дан Петреску работал еще в «Кубани». Но, естественно, против четвертьфиналиста Лиги Европы ивуариец не играл. А без него хозяева пропустили потрясающий по исполнению гол после оригинального розыгрыша углового. Бывший игрок «Стяуа» Станчу направил мяч к линии штрафной, а Масопуст, не дав ему опуститься на газон, выстрелил в дальний угол.