«Аякс» чуть не проиграл на Кипре — спасла перекладина! Промеса снова не было на поле
Стартовал 4-й отборочный раунд Лиги чемпионов. Рассказываем о самом интересном, что произошло во вторник.
Стартовал 4-й отборочный раунд Лиги чемпионов. Рассказываем о самом интересном, что произошло во вторник.
АПОЭЛ — «Аякс» — 0:0
Когда чемпионы Голландии в довольно нервном противостоянии прошли греческий ПАОК, один из лидеров амстердамцев Тадич довольно жестко высказался по поводу выступлений команды в отборочных раундах. Суть высказываний серба сводилась к тому, что такое положение вещей — позор, так как в квалификации может произойти все, что угодно. В качестве примера Душан привел вылет «Порту», забыв, что пока Лига чемпионов
А сюрпризы в играх на вылет, действительно, способен преподнести практически любой. Даже киприоты, которым известный в прошлом футболист Томас Долль прививает немецкий характер. Защищаясь до перерыва большими силами, хозяева могли пропустить не раз, и все же именно они создали в первом тайме самый очевидный момент для взятия ворот. Нападающий сборной Иордании
Вторая половина также прошла при преимуществе голландцев, и опять же АПОЭЛ имел два верных момента по ходу одной атаки. Фаворита спасли среагировавший на неприятный рикошет Онана и перекладина. Вдобавок к этому за 10 минут до конца игры «Аякс» остался в меньшинстве
ЛАСК — «Брюгге» — 0:1 (Ванакен, 10, с пенальти).
Доминирующий в Австрии «Зальцбург» долгие годы не мог справиться с проклятием отборочных раундов, а в итоге
Еще в нескольких эпизодах Миньоле откровенно везло, хотя в целом «Брюгге» смотрелся солиднее. Бельгийцы вполне могли увезти домой более солидную по счету победу, хотя идут они по графику предыдущего раунда. Тогда они начали дуэль с киевским «Динамо» с тех же 1:0 и реализованного Ванакеном 11-метрового. А сейчас у них даже более комфортное положение, так как ответный матч пройдет в Брюгге.
ЧФР — «Славия» П — 0:1 (Масопуст, 28)
Несколько дней назад чемпионы Румынии подписали контракт с Лассина Траоре, с которым главный тренер ЧФР Дан Петреску работал еще в «Кубани». Но, естественно, против четвертьфиналиста Лиги Европы ивуариец не играл. А без него хозяева пропустили потрясающий по исполнению гол после оригинального розыгрыша углового. Бывший игрок «Стяуа» Станчу направил мяч к линии штрафной, а Масопуст, не дав ему опуститься на газон, выстрелил в дальний угол.
Похоже, закрытый игроками бывший голкипер «Рубина» Арлаускис не видел момент удара и совсем