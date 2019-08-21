Стал известен состав БАТЭ на первый матч с «Астаной» за выход в группу Лиги Европы
Стал известен состав белорусского БАТЭ на первый матч с «Астаной» в раунде
Стал известен состав белорусского БАТЭ на первый матч с «Астаной» в раунде
Как сообщается на официальном сайте БАТЭ, тренерский штаб во главе с Алексеем Багой включил в выездной список 21 футболиста.
В него вошли:
Вратари: Александр Свирский, Сергей Черник и Антон Чичкан;.
Защитники: Дмитрий Бессмертный, Захар Волков, Борис Копитович, Алексей Риос, Александар Филипович;.
Полузащитники: Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Виллюм Тор Виллюмссон, Станислав Драгун, Эрвейн Мукам, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;.
Нападающие: Боян Дубайич, Антон Сарока, Неманья Милич, Максим Скавыш и Яссе Туоминен.
Как отмечает
Напомним, первый матч между «Астаной» и БАТЭ пройдет 22 августа в столице Казахстана, а ответный — через неделю в Беларуси. Победитель пары сыграет в группе ЛЕ.