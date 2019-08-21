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13:03 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен состав БАТЭ на первый матч с «Астаной» за выход в группу Лиги Европы

Стал известен состав белорусского БАТЭ на первый матч с «Астаной» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2019

Как сообщается на официальном сайте БАТЭ, тренерский штаб во главе с Алексеем Багой включил в выездной список 21 футболиста.

В него вошли:

Вратари: Александр Свирский, Сергей Черник и Антон Чичкан;.

Защитники: Дмитрий Бессмертный, Захар Волков, Борис Копитович, Алексей Риос, Александар Филипович;.

Полузащитники: Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Виллюм Тор Виллюмссон, Станислав Драгун, Эрвейн Мукам, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;.

Нападающие: Боян Дубайич, Антон Сарока, Неманья Милич, Максим Скавыш и Яссе Туоминен.

Как отмечает пресс-служба белорусского клуба, в Минске остался испытывающий небольшие проблемы со здоровьем норвежец Эмиль Йонассен. Также продолжают восстанавливаться после травм Денис Щербицкий и Егор Филипенко.

Напомним, первый матч между «Астаной» и БАТЭ пройдет 22 августа в столице Казахстана, а ответный — через неделю в Беларуси. Победитель пары сыграет в группе ЛЕ.

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