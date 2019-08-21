Специалист назвал слабые стороны «Астаны» перед играми с БАТЭ в Лиге Европы

«Встретятся две равные по силам команды. Вот только «Астане» первую игру проводить дома, это совсем не то, так как нашей команде легче начинать на выезде. Правда, «Астана» их уже обыгрывала, как и «Шахтер» в свое время. Если дома выиграем 1:0 или 2:0, то будет легче во втором матче. Главное, не пропустить.

Это такая игра, в которой трудно выявить сильнейшего. Клубы, чемпионаты — почти одного уровня. Так что тут 50 на 50. Разве что у «Астаны» в первом матче будет небольшое преимущество за счет искусственного поля. Плюс «Астана» — опытная, зрелая команда, в ее составе много игроков, поигравших в еврокубках.

С другой стороны, у нашего клуба подвисают две позиции вследствие отъезда Аничича и Кабананги. Это серьезные потери и минус «Астаны» именно для игр такого уровня. Тем более БАТЭ будет играть от обороны, уповая на контратаки. Надо выигрывать с «сухим» счетом, в любом случае это будет лучше, чем 3:1. Также не будем забывать, что БАТЭ — серьезный соперник, играл в групповых этапах еврокубков, — рассказал он.