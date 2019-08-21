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16:59 (мск), источник: Vesti.kz

Специалист назвал слабые стороны «Астаны» перед играми с БАТЭ в Лиге Европы

Известный ветеран казахстанского футбола Юсуп Шадиев затруднился выявить сильнейшего в паре «Астана» — БАТЭ. По его словам, в этом двухраундовом противостоянии может выиграть любая команда. Вот что он по этому поводу рассказал корреспонденту Vesti.kz.

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«Встретятся две равные по силам команды. Вот только «Астане» первую игру проводить дома, это совсем не то, так как нашей команде легче начинать на выезде. Правда, «Астана» их уже обыгрывала, как и «Шахтер» в свое время. Если дома выиграем 1:0 или 2:0, то будет легче во втором матче. Главное, не пропустить.

Это такая игра, в которой трудно выявить сильнейшего. Клубы, чемпионаты — почти одного уровня. Так что тут 50 на 50. Разве что у «Астаны» в первом матче будет небольшое преимущество за счет искусственного поля. Плюс «Астана» — опытная, зрелая команда, в ее составе много игроков, поигравших в еврокубках.

С другой стороны, у нашего клуба подвисают две позиции вследствие отъезда Аничича и Кабананги. Это серьезные потери и минус «Астаны» именно для игр такого уровня. Тем более БАТЭ будет играть от обороны, уповая на контратаки. Надо выигрывать с «сухим» счетом, в любом случае это будет лучше, чем 3:1. Также не будем забывать, что БАТЭ — серьезный соперник, играл в групповых этапах еврокубков, — рассказал он.

Отметим, что первый матч между «Астаной» и БАТЭ в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы пройдет 22 августа в столице Казахстана, а ответный — через неделю в Беларуси. Победитель пары сыграет на групповом этапе.

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