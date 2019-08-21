Забить голы и шансы вырастут на группу. Тренер БАТЭ — о грибах, стадионе «Астаны» и соотношении сил в Лиге Европы

Источник: РИА "Новости"

— В каждой линии есть свои лидеры. Крепкая и опытная вратарская линия. Томасов, Постников и Маевский — сильные футболисты. Кого-то еще назову — будет тоже самое, — рассказал Бага. — В январе мы потеряли восемь игроков. Но наши борисовские представители играют в европейских клубах.

Но когда ты теряешь восемь игроков основного состава и доходишь до раунда плей-офф, то не скажешь, что эта команда слабее. И в чемпионате мы в лидерах идем. Есть своя изюминка. Будет некорректно сравнивать составы БАТЭ, но нам нужно добиваться результата с новой командой.

— Станет трагедией выход в следующий раунд «Астаны»?

— Это спорт — две команды хотят пройти дальше. Конечно, это неприятно. Ты получаешь дивиденды финансовые, и получаешь еще шесть матчей европейских. Но трагедией я бы это не назвал.

— «Астана», это тот клуб, который вы хотели в плей-офф?

— Эта такая стадия, где не приходится выбирать соперника. Дойти сюда — это большая работа. Мы рады, что мы здесь. Нам противостоит сильный клуб. Жеребьевка, это дело такое, кто попался, тот попался. Вы же сами понимаете.

— Ничья 0:0 ваш устроит?

— 29 августа после матча могу ответить.

— Как вы относитесь к дождю?

— Очень положительно. У нас страна лесов — когда идет дождь, потом много грибов.

— Скажется ли синтетическое покрытие?

— Повлиять может любая мелочь. В том числе, и синтетика. Есть своя специфика. Надеемся мы быстро адаптируемся.

— Можете шансы оценить?

— Давать оценку, дело неблагородное. Мы были тут в 2016 году, и команда была сильная. Понятно, что команды меняются, но такова спортивная жизнь. Завтра нас ждет такое же название клуба и сильный подбор футболистов. Очень квалифицированный главный тренер. Поэтому, я бы шансы давать не стал. Нас ждут два тяжелейших матча.

— Скажите, что важно завтра? Забить гостевой гол?

— И это, в том числе. Если мы говорим об еврокубках и раунде плей-офф, то сыграть может каждая мелочь главную роль. Как показывает практика, забитый гол и не один на выезде, если не обеспечивают проход дальше, то шансы твои на группу резко увеличиваются.

— Есть ли проблемы в составе?

— Остались в Минске наш основной вратарь и сборной Украины Денис Щербицкий и центральный защитник Егор Филипенко. Но это информация давно известна. Остальные здесь — 21 человек.