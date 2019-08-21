Забить голы и шансы вырастут на группу. Тренер БАТЭ — о грибах, стадионе «Астаны» и соотношении сил в Лиге Европы
Главный тренер клуба БАТЭ Алексей Бага перед встречей с «Астаной» в квалификации Лиги Европы рассказал на
Главный тренер клуба БАТЭ Алексей Бага перед встречей с «Астаной» в квалификации Лиги Европы рассказал на
— В каждой линии есть свои лидеры. Крепкая и опытная вратарская линия. Томасов, Постников и Маевский — сильные футболисты.
Но когда ты теряешь восемь игроков основного состава и доходишь до раунда
— Станет трагедией выход в следующий раунд «Астаны»?
— Это спорт — две команды хотят пройти дальше. Конечно, это неприятно. Ты получаешь дивиденды финансовые, и получаешь еще шесть матчей европейских. Но трагедией я бы это не назвал.
— «Астана», это тот клуб, который вы хотели в
— Эта такая стадия, где не приходится выбирать соперника. Дойти сюда — это большая работа. Мы рады, что мы здесь. Нам противостоит сильный клуб. Жеребьевка, это дело такое, кто попался, тот попался. Вы же сами понимаете.
— Ничья 0:0 ваш устроит?
— 29 августа после матча могу ответить.
— Как вы относитесь к дождю?
— Очень положительно. У нас страна лесов — когда идет дождь, потом много грибов.
— Скажется ли синтетическое покрытие?
— Повлиять может любая мелочь. В том числе, и синтетика. Есть своя специфика. Надеемся мы быстро адаптируемся.
— Можете шансы оценить?
— Давать оценку, дело неблагородное. Мы были тут в 2016 году, и команда была сильная. Понятно, что команды меняются, но такова спортивная жизнь. Завтра нас ждет такое же название клуба и сильный подбор футболистов. Очень квалифицированный главный тренер. Поэтому, я бы шансы давать не стал. Нас ждут два тяжелейших матча.
— Скажите, что важно завтра? Забить гостевой гол?
— И это, в том числе. Если мы говорим об еврокубках и раунде
— Есть ли проблемы в составе?
— Остались в Минске наш основной вратарь и сборной Украины Денис Щербицкий и центральный защитник Егор Филипенко. Но это информация давно известна. Остальные здесь — 21 человек.
Напомним, первая встреча за право сыграть в группе Лиге Европы между «Астаной» и БАТЭ состоится завтра, 22 августа на «Астана Арене». Встреча начнется в 20:00 по столичному времени.