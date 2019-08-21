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19:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Поехали в Казахстан за деньгами». Как игроки сборной Беларуси выступали за «Астану» и БАТЭ

Противостояние «Астана» — БАТЭ в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы уже имеет свою историю, в том числе персональную. Корреспондент Vesti.kz вспоминает, как в белорусском и казахстанском клубах играли защитник Игорь Шитов и полузащитник Ренан Брессан.

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Игорь Шитов, защитник, ныне игрок «Динамо» (Минск)

Период в БАТЭ

Два года в Борисове принесли Шитову предсказуемые золотые медали местного чемпионата, еврокубки, а также контракт с московским «Динамо». Кроме того, именно в составе БАТЭ Игоря признали лучшим защитником чемпионата Беларуси. Борисов игрок покинул с желанием прогрессировать, но карьера в том же «Динамо» по сути не сложилась, в итоге он провел больше времени в «Мордовии» (на правах аренды), а затем уехал в Казахстан.

Период в «Астане»

Шитов играл неброско, но достаточно стабильно. Чаще он выигрывал конкуренцию у Абзала Бейсебекова, но порой подвергался критике в еврокубковых матчах. Правый защитник отработал двухлетний контракт с «Астаной», где, как и в случае с БАТЭ, собрал все внутренние титулы. В июле прошлого года Шитов вернулся на родину, а именно в минское «Динамо».

Ренан Брессан, полузащитник, ныне игрок «Шавиша»

Период в БАТЭ

Брессана без преувеличения можно назвать знаковым футболистом для борисовского клуба. Именно там полузащитник бразильского происхождения провел наиболее яркий и продуктивный период, забивая «Баварии» и «Милану» в Лиге чемпионов и сборной Бразилии на Олимпиаде, уже будучи игроком национальной команды Беларуси. Брессан трижды выиграл белорусский чемпионат, столько же раз признавался лучшим игроком лиги.

Период в «Астане»

Если говорить кратко об истории Брессана в «Астане» — то это, скорее, катастрофа. Буду говорить откровенно, поехали в Казахстан за деньгами. И я, и Исаев (агент) хотели заработать, потому что мы потеряли большие деньги в «Алании». Во Владикавказе я полгода не получал зарплату. Ни копейки. Конечно, если бы у меня были нынешние мозги, ни за что не поехал бы в «Астану», — позже признался в интервью сам игрок. В Казахстане бразилец с белорусским паспортом провел шесть матчей и забил один гол (в ворота «Кайрата»!). Брессан провел в столице Казахстана всего полгода и затем перешел в «Риу Ави».

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