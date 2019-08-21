Футболисты БАТЭ провели тренировку в Нур-Султане перед матчем раунда плей-офф Лиги Европы против «Астаны»
21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ провели тренировку на поле «Астана-Арены» в
21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ провели тренировку на поле «Астана-Арены» в
Под началом главного тренера борисовчан Алексея Баги к выездной игре
Первый поединок за выход в групповой этап Лиги Европы между чемпионами Беларуси и Казахстана начнется в 17.00 (по минскому времени) 22 августа и будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Ответная встреча состоится 29 августа на поле «Борисов-Арены».