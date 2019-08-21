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20:33 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ провели тренировку в Нур-Султане перед матчем раунда плей-офф Лиги Европы против «Астаны»

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ провели тренировку на поле «Астана-Арены» в Нур-Султане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе чемпионов Беларуси.

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Под началом главного тренера борисовчан Алексея Баги к выездной игре плей-офф квалификации Лиги Европы с казахстанской «Астаной» готовится 21 футболист:

  • вратари — Антон Чичкан, Сергей Черник, Александр Свирский;.
  • защитники — Дмитрий Бессмертный, Захар Волков, Борис Копитович, Алексей Риос, Александр Филипович;.
  • полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Виллюм Виллюмссон, Станислав Драгун, Эрвен Мукам, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;.
  • нападающие — Боян Дубаич, Антон Сарока, Неманья Милич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.

Первый поединок за выход в групповой этап Лиги Европы между чемпионами Беларуси и Казахстана начнется в 17.00 (по минскому времени) 22 августа и будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Ответная встреча состоится 29 августа на поле «Борисов-Арены».

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