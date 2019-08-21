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21:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны составы «Краснодара» и «Олимпиакоса» на матч Лиги чемпионов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Стали известны стартовые составы «Краснодара» и греческого «Олимпиакоса» на первый матч раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча пройдет в Греции в среду, начало в 22:00 мск.

Как сообщается на сайте УЕФА, в стартовом составе «Краснодара» выйдут: Матвей Сафонов (вратарь), Йон Фьоулусон, Урош Спайич, Кристиан Рамирес, Реми Кабелла, Вандерсон, Юнес Намли, Маркус Берг, Тонни Вилена, Руслан Камболов, Сергей Петров.

У «Олимпиакоса» с первых минут матч начнут: Жозе Са (вратарь), Рубен Семеду, Андреас Бухалакис, Гильерме дос Сантос, Мигель Анхель Герреро, Даниэл Поденсе, Омар Эль-Абделлауи, Георгиос Масурас, Яссин Мерья, Константинос Цимикас, Матьё Вальбуэна.

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