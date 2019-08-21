Стали известны составы «Краснодара» и «Олимпиакоса» на матч Лиги чемпионов
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Стали известны стартовые составы «Краснодара» и греческого «Олимпиакоса» на первый матч раунда
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Стали известны стартовые составы «Краснодара» и греческого «Олимпиакоса» на первый матч раунда
Встреча пройдет в Греции в среду, начало в 22:00 мск.
Как сообщается на сайте УЕФА, в стартовом составе «Краснодара» выйдут: Матвей Сафонов (вратарь), Йон Фьоулусон, Урош Спайич, Кристиан Рамирес, Реми Кабелла, Вандерсон, Юнес Намли, Маркус Берг, Тонни Вилена, Руслан Камболов, Сергей Петров.
У «Олимпиакоса» с первых минут матч начнут: Жозе Са (вратарь), Рубен Семеду, Андреас Бухалакис, Гильерме дос Сантос, Мигель Анхель Герреро, Даниэл Поденсе, Омар