«Краснодар» вынесли в Греции. 0:4 с «Олимпиакосом» — про Лигу чемпионов можно забыть

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

«Краснодар» в 3-м отборочном раунде ЛЧ восхитил всю Россию. Да и Европу тоже. После поражения от «Порту» дома 0:1 команда Мусаева была очевидным аутсайдером противостояния. Но «Краснодар» отгрузил на «Драгау» трешку и прошел статусного соперника. После такого логично выходить и в основной розыгрыш Лиги чемпионов. Но «Олимпиакос» — тоже команда крайне серьезная. А уж в гостях с греками играть — вообще настоящий ад.

В нем должны были выжить и желательно забить следующие товарищи. Вот выбор Мурада Мусаева. Без вечного джокера Шапи — при том, что с «Порту» в гостях он вышел в старте и сделал результат, оформив дубль уже в первом тайме.

У «Олимпиакоса» привычный для клуба состав. В том смысле, что у греков всегда микст сильных местных футболистов и приличных легионеров. Уж Матье Вальбуэна мы все точно узнали.

А вот «Краснодар» не узнали. От слова «вообще». Весь матч российский клуб играл слишком осторожно, пассивно, да просто плохо. В первом тайме было еще не так страшно — но все равно «Краснодар» пропустил первым. «Олимпиакос» сочинил больше 10 ударов за 45 минут, закидал штрафную гостей кроссами и вообще делал все, что хотел. Такой «Краснодар» мог получить и пару-тройку, но отделался только одним голом. Испанец Мигель Герреро завинтил мяч в угол — 1:0.

У «Краснодара» за первый тайм случилось две вещи. В обеих историях замешан Реми Кабелла. Для начала француз — еще при 0:0 — зарядил в руку защитника «Олимпиакоса». В штрафной. Но ни судья, ни VAR пенальти не вычислили. А потом Кабелла «сломался». Очень обидная травма — и новый креативщик «Краснодара» ушел с поля уже на 24-й минуте.

Без него российская команда была ни о чем. Да и с Кабеллой на поле, в принципе, тоже. Берг провалил игру — пара моментов у него все-таки была. Но швед все делал катастрофически медленно и неуклюже. Весь «Краснодар» сегодня был медленным и неуклюжим — казалось, что выход Шапи немного завел команду. Но только казалось.

«Краснодар» в Греции не остался без поддержки. Но едва ли хоть чем-то порадовал своих болельщиков.

На 78-й серб Лазарь Ранджелович идеально отметил собственный выход на замену. Он трансформировал быструю атаку «Олимпиакоса» в гол — 2:0, и все абсолютно по делу. Sad but true.

И ладно бы только минус два. Это еще не эпик фейл. Но «Краснодар» не смог хотя бы засушить концовку. Наоборот, развалился полностью — что перед ответкой, мягко говоря, делать не рекомендуется. В итоге «Краснодар» получил по полной — Ранджелович дальним ударом зафиксировал свой дубль, а Поденсе парашютиком добил Сафонова и всех гостей. 0:4 — мрак.