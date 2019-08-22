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00:27 (мск), источник: Sport24

«Краснодар» вынесли в Греции. 0:4 с «Олимпиакосом» — про Лигу чемпионов можно забыть

Полный провал.

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«Краснодар» в 3-м отборочном раунде ЛЧ восхитил всю Россию. Да и Европу тоже. После поражения от «Порту» дома 0:1 команда Мусаева была очевидным аутсайдером противостояния. Но «Краснодар» отгрузил на «Драгау» трешку и прошел статусного соперника. После такого логично выходить и в основной розыгрыш Лиги чемпионов. Но «Олимпиакос» — тоже команда крайне серьезная. А уж в гостях с греками играть — вообще настоящий ад.

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В нем должны были выжить и желательно забить следующие товарищи. Вот выбор Мурада Мусаева. Без вечного джокера Шапи — при том, что с «Порту» в гостях он вышел в старте и сделал результат, оформив дубль уже в первом тайме.

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У «Олимпиакоса» привычный для клуба состав. В том смысле, что у греков всегда микст сильных местных футболистов и приличных легионеров. Уж Матье Вальбуэна мы все точно узнали.

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А вот «Краснодар» не узнали. От слова «вообще». Весь матч российский клуб играл слишком осторожно, пассивно, да просто плохо. В первом тайме было еще не так страшно — но все равно «Краснодар» пропустил первым. «Олимпиакос» сочинил больше 10 ударов за 45 минут, закидал штрафную гостей кроссами и вообще делал все, что хотел. Такой «Краснодар» мог получить и пару-тройку, но отделался только одним голом. Испанец Мигель Герреро завинтил мяч в угол — 1:0.

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У «Краснодара» за первый тайм случилось две вещи. В обеих историях замешан Реми Кабелла. Для начала француз — еще при 0:0 — зарядил в руку защитника «Олимпиакоса». В штрафной. Но ни судья, ни VAR пенальти не вычислили. А потом Кабелла «сломался». Очень обидная травма — и новый креативщик «Краснодара» ушел с поля уже на 24-й минуте.

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Без него российская команда была ни о чем. Да и с Кабеллой на поле, в принципе, тоже. Берг провалил игру — пара моментов у него все-такибыла. Но швед все делал катастрофически медленно и неуклюже. Весь «Краснодар» сегодня был медленным и неуклюжим — казалось, что выход Шапи немного завел команду. Но только казалось.

«Краснодар» в Греции не остался без поддержки. Но едва ли хоть чем-то порадовал своих болельщиков.

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На 78-й серб Лазарь Ранджелович идеально отметил собственный выход на замену. Он трансформировал быструю атаку «Олимпиакоса» в гол — 2:0, и все абсолютно по делу. Sad but true.

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И ладно бы только минус два. Это еще не эпик фейл. Но «Краснодар» не смог хотя бы засушить концовку. Наоборот, развалился полностью — что перед ответкой, мягко говоря, делать не рекомендуется. В итоге «Краснодар» получил по полной — Ранджелович дальним ударом зафиксировал свой дубль, а Поденсе парашютиком добил Сафонова и всех гостей. 0:4 — мрак.

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«Краснодару» снова нужен мега-камбэк. Но четыре мяча, пусть и дома, отыграть почти нереально. С «Порту» был только один. Кажется, Лига чемпионов для «Краснодара» уже финишировала.

Олимпиакос П
4:0
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Лига чемпионов, 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг21.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Georgios Karaiskakis, 29132 зрителя
Главные тренеры
Педру МартиншМурад Мусаев
Голы
Мигель Анхель Герреро(Георгиос Масурас)30′
Лазар Ранджелович(Матье Вальбуэна)78′
Лазар Ранджелович(Даниэл Поденсе)86′
Даниэл Поденсе(Андреас Бухалакис)89′
Составы команд
1Жозе Са
39Матвей Сафонов
14Омар Эльабделлауи
98Сергей Петров
21Костас Цимикас
6Кристиан Рамирес
3Рубен Семеду
3Йон Гудни Фьолусон
20Яссин Мериа
5Урош Спаич
9Мигель Анхель Герреро
10Вандерсон Масиэл
5Андреас Бухалакис
52Тонни Вилена
8дос Сантос Торрес Гильерме
77Руслан Камболов
19Георгиос Масурас
75′
21Юнес Намли
58′
97Лазар Ранджелович
87′
93Магомед-Шапи Сулейманов
10Даниэл Поденсе
90′
7Реми Кабелла
25′
35Василис Торосидис
85′
14Кристоффер Олссон
28Матье Вальбуэна
87′
33Маркус Берг
69′
4Мади Камара
17Иван Игнатьев
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
6Голевые моменты0
20Удары (всего)9
8Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
15Фолы9
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Боковой судьяХуан Карлос Юсте Хименес(Испания)
Боковой судьяРоберто Алонсо(Испания)
ВАРАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
Ассистент ВАРХуан Мартинес Мунуэра(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Олимпиакос П
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