«Краснодар» вынесли в Греции. 0:4 с «Олимпиакосом» — про Лигу чемпионов можно забыть
Полный провал.
Полный провал.
«Краснодар» в 3-м отборочном раунде ЛЧ восхитил всю Россию. Да и Европу тоже. После поражения от «Порту» дома 0:1 команда Мусаева была очевидным аутсайдером противостояния. Но «Краснодар» отгрузил на «Драгау» трешку и прошел статусного соперника. После такого логично выходить и в основной розыгрыш Лиги чемпионов. Но «Олимпиакос» — тоже команда крайне серьезная. А уж в гостях с греками играть — вообще настоящий ад.
В нем должны были выжить и желательно забить следующие товарищи. Вот выбор Мурада Мусаева. Без вечного джокера Шапи — при том, что с «Порту» в гостях он вышел в старте и сделал результат, оформив дубль уже в первом тайме.
У «Олимпиакоса» привычный для клуба состав. В том смысле, что у греков всегда микст сильных местных футболистов и приличных легионеров. Уж Матье Вальбуэна мы все точно узнали.
А вот «Краснодар» не узнали. От слова «вообще». Весь матч российский клуб играл слишком осторожно, пассивно, да просто плохо. В первом тайме было еще не так страшно — но все равно «Краснодар» пропустил первым. «Олимпиакос» сочинил больше 10 ударов за 45 минут, закидал штрафную гостей кроссами и вообще делал все, что хотел. Такой «Краснодар» мог получить и
У «Краснодара» за первый тайм случилось две вещи. В обеих историях замешан Реми Кабелла. Для начала француз — еще при 0:0 — зарядил в руку защитника «Олимпиакоса». В штрафной. Но ни судья, ни VAR пенальти не вычислили. А потом Кабелла «сломался». Очень обидная травма — и новый креативщик «Краснодара» ушел с поля уже на 24-й минуте.
Без него российская команда была ни о чем. Да и с Кабеллой на поле, в принципе, тоже. Берг провалил игру — пара моментов у него
«Краснодар» в Греции не остался без поддержки. Но едва ли хоть
На 78-й серб Лазарь Ранджелович идеально отметил собственный выход на замену. Он трансформировал быструю атаку «Олимпиакоса» в гол — 2:0, и все абсолютно по делу. Sad but true.
И ладно бы только минус два. Это еще не эпик фейл. Но «Краснодар» не смог хотя бы засушить концовку. Наоборот, развалился полностью — что перед ответкой, мягко говоря, делать не рекомендуется. В итоге «Краснодар» получил по полной — Ранджелович дальним ударом зафиксировал свой дубль, а Поденсе парашютиком добил Сафонова и всех гостей. 0:4 — мрак.
«Краснодару» снова нужен
|Педру Мартинш
|Мурад Мусаев
|Мигель Анхель Герреро(Георгиос Масурас)
|30′
|Лазар Ранджелович(Матье Вальбуэна)
|78′
|Лазар Ранджелович(Даниэл Поденсе)
|86′
|Даниэл Поденсе(Андреас Бухалакис)
|89′
|1
|Жозе Са
|39
|Матвей Сафонов
|14
|Омар Эльабделлауи
|98
|Сергей Петров
|21
|Костас Цимикас
|6
|Кристиан Рамирес
|3
|Рубен Семеду
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|20
|Яссин Мериа
|5
|Урош Спаич
|9
|Мигель Анхель Герреро
|10
|Вандерсон Масиэл
|5
|Андреас Бухалакис
|52
|Тонни Вилена
|8
|дос Сантос Торрес Гильерме
|77
|Руслан Камболов
|19
|Георгиос Масурас
75′
|21
|Юнес Намли
58′
|97
|Лазар Ранджелович
87′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|10
|Даниэл Поденсе
90′
|7
|Реми Кабелла
25′
|35
|Василис Торосидис
85′
|14
|Кристоффер Олссон
|28
|Матье Вальбуэна
87′
|33
|Маркус Берг
69′
|4
|Мади Камара
|17
|Иван Игнатьев
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|9
|8
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)
|Боковой судья
|Хуан Карлос Юсте Хименес(Испания)
|Боковой судья
|Роберто Алонсо(Испания)
|ВАР
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
|Ассистент ВАР
|Хуан Мартинес Мунуэра(Испания)