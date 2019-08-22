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00:38 (мск), источник: ТАСС

Россия не смогла оторваться от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 22 августа. /ТАСС/. Португалия не смогла приблизиться к занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между греческим «Олимпиакосом» и российским «Краснодаром». Позиция, на которой на данный момент находится Россия, позволит по итогам стартовавшего сезона заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки — по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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Источник: AFP 2019

В среду «Краснодар» проиграл в гостях «Олимпиакосу» со счетом 0:4, ранее подопечные Сергея Матвеева обыграли в третьем квалификационном раунде португальский «Порту» (0:1, 3:2). Также «Спартак» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы после победы над швейцарским «Туном» в двухматчевом противостоянии (3:2, 2:1), красно-белые встретятся с португальской «Брагой», которая обыграла по сумме двух встреч датский «Брондбю» (4:2, 3:1). Также Португалию в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы будет представлять «Витория», которая оказалась сильнее латвийского «Вентспилса» (3:0, 6:0). 1 августа выступление на международной арене завершил тульский «Арсенал», который по сумме двух матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы проиграл азербайджанскому «Нефтчи» (0:1, 0:3).

На данный момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии — 41,349 балла.

Отставание Португалии от России теперь составляет шесть зачетных очков. Даже если «Спартак» не сможет пройти в групповую стадию Лиги Европы, проиграв два матча раунда плей-офф квалификации, «Краснодар» уступит в ответной встрече «Олимпиакосу», а «Брага» и «Витория» одержат по две победы, Россия по-прежнему будет опережать Португалию в таблице коэффициентов УЕФА.

С группового этапа Лиги чемпионов Россию будут представлять петербургский «Зенит» и московский «Локомотив», а Португалию — лиссабонская «Бенфика». В основной сетке Лиги Европы свой путь начнут российский ЦСКА, португальские «Порту» и «Спортинг».

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«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — также четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

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