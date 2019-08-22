Перегнать «Брагу»: «Спартаку» предстоит сложный выезд в Португалию

Источник: Известия

Сложнее, чем раньше

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы «Спартак» выбил из турнира «Тун». Красно-белые прошли испытание швейцарцами не без проблем, но достаточно уверенно, дважды обыграв их (3:2; 2:1). Впереди более серьезный соперник. «Брага» в предыдущей стадии Лиги Европы выбила датский «Брондбю» (4:2; 3:1). Для португальцев выход в групповой этап Лиги Европы принципиально важен.

Футбол Лига Европы 2019/2020 4-й отборочный раунд, 22.08.2019, 21:45 Брага - Спартак -

— «Брага» — очень крепкая футбольная единица, — отметил в разговоре с «Известиями» владелец португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков. — Она имеет уже достаточно богатый опыт выступлений в еврокубках. А во внутреннем первенстве постоянно дает бой лидерам чемпионата. Думаю, это не самый удобный соперник для «Спартака». Нужно отнестись к этой игре со всей ответственностью. «Брага» живет за счет денег, которые зарабатывает в еврокубках, и продажи футболистов. Поэтому попадание в групповой этап ЛЕ для команды действительно очень важно.

«Спартак» подходит к матчу в Португалии в прекрасном настроении. В начале недели красно-белые обыграли своего самого принципиального соперника — ЦСКА (2:1). Эта победа стала четвертой подряд для коллектива Олега Кононова, и футболисты, безусловно, хотят продлить удачную серию.

— Считаю, что на таком оптимистичном фоне «Спартак» должен закрепить свои результаты, — сказал «Известиям» легендарный защитник красно-белых Александр Мирзоян. — Хочется, чтобы с «Брагой» подопечные Олега Кононова сыграли так же, как во втором тайме с ЦСКА, показали такой же уровень самоотдачи, и чтобы каждый бился за команду и вся команда — за одного. Надеюсь, победа в дерби даст необходимый импульс для встречи с португальским клубом.

Добиться положительного результата будет весьма непросто. «Спартак» играет в очень плотном графике. Трудностей добавляет и география матчей. В понедельник красно-белые играли в Москве, в четверг им предстоит встреча в Португалии, а уже на воскресенье запланирован очередной тур РПЛ в Самаре против местных «Крыльев Советов».

Вновь не помогут команде два новичка клуба Джордан Ларссон и Гус Тиль. Швед и голландец заявлены в квалификации Лиги Европы за свои предыдущие клубы и не могут играть за «Спартак» на этой стадии. При этом оба являются футболистами стартового состава. Так что Олегу Кононову регулярно приходится придумывать новые игровые сочетания.

— В нашей обойме большая группа футболистов, — сказал «Известиям» защитник «Спартака» Георгий Джикия. — Состав варьируется, и в этом тоже есть свои плюсы. Что касается больших расстояний, которые преодолевает команда, то поглядим, как это скажется. Сейчас сложно об этом говорить. Посмотрим, как пройдет восстановление и каким будет наше состояние.

Выше личных интересов

Российско-португальские противостояния уже становятся классикой в квалификации еврокубков нынешнего лета. Ранее «Краснодар» обыграл в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Порту» (0:1; 3:2). В «Спартаке» это считают неплохой мотивацией перед встречей с «Брагой».

— Нас ждет очень важная игра против «Браги», — подчеркнул в беседе с «Известиями» защитник «Спартака» Малкольм Баду. — Если мы хотим выступать в групповом турнире Лиги Европы, то должны побеждать. Надеюсь, нам удастся это сделать. «Брага» — очень сильная команда, но если мы сыграем так же, как в недавнем дерби, то у нас обязательно всё получится. Мы знаем, что можем обыграть эту португальскую команду, и недавняя победа «Краснодара» над «Порту» — отличный пример для нас.

Противостояние с португальским клубом принципиально важно не только для «Спартака», но и для всего отечественного футбола. Россия (42.716 очка) и Португалия (41.349) конкурируют за шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА. На данный момент у обеих стран осталось по пять команд в еврокубках. Четыре российские команды уже обеспечили себе участие в осеней стадии Лиги Европы и Лиги чемпионов, а у Португалии под вопросом две команды: «Брага» и «Витория», которая сыграет в плей-офф ЛЕ с румынской «Стяуа». Если наша страна упустит шестую строчку в таблице УЕФА, то, начиная с сезона-2021/22, мы не сможем делегировать в Лигу чемпионов три команды.

Надеюсь, эмоциональный заряд, полученный после победы в дерби, придаст футболистам «Спартака» уверенности в себе перед матчем с «Брагой». Очень хочется, чтобы красно-белые смогли пройти португальцев и выйти в групповой турнир Лиги Европы. Тем более что у России идет принципиальное соперничество с Португалией в таблице коэффициентов УЕФА. Сейчас есть отличный шанс оставить наших конкурентов без одного из участников еврокубков. Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков