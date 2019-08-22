«Краснодар»: пять вопросов после катастрофы в Греции

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1. Почему Берг, а не Игнатьев?

Для тренеров такие вопросы часто кажутся наивными, потому что они видят тренировочный процесс и могут лучше оценить состояние игроков, но все же не задать его нельзя. До приезда в Россию Берг не играл два месяца, и сам признавался: пока ему тяжело. Не просто так в премьер-лиге он выходит только на замену. Но почему в Лиге чемпионов все должно быть иначе?

Первый матч с «Порту» выносим за скобки, потому что там случился форс-мажор в виде проблем со здоровьем у Игнатьева и не лучшим состоянием Ари. Однако и на «Драгау», и в Пирее швед выглядел инородным телом. Местами у ветерана что-то получалось, но по числу загубленных моментов как в двух еврокубковых матчах, так и в РПЛ, Берг превзошел всех одноклубников вместе взятых.

Непонятно, чем хуже Игнатьев? Если он в чем-то и уступает 33-летнему легионеру, то только в опыте. Действительно, в еврокубках у Ивана только один гол — в позапрошлой Лиге Европы против «Црвены Звезды». Но, в отличие от Берга, в текущем сезоне он забил уже 3 мяча. И в данной конкретной игре, где еще не начавший выступления в чемпионате Греции и работающий в комфортном недельном цикле «Олимпиакос» по определению должен был быть свежее и играть первым номером, быстрые ноги Игнатьева и умение открываться за спинами защитников казались более действенным оружием.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SaAE5vsvwzo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

2. Почему Шапи остался в запасе?

Еще один кадровый вопрос, после которого можно нарваться на отповедь про готовность игрока и его возможную усталость. Тем не менее если раньше спрашивали, почему Шапи выходит только на замену, то теперь будут интересоваться: по каким причинам он не в старте? Да, за прошлую неделю Сулейманов получил серьезную нагрузку, но форвард поймал кураж и явно был окрылен включением в старт. Два великолепных гола в ворота «Порту» и результативный пас Вандерсону, открывшему счет в матче с «Тамбовом», — разве этого мало? Или ставка была сделана на свежесть Намли? Но в случае с датчанином, удаленным во встрече с «Рубином», изначально был риск поставить на футболиста, который потерял игровой ритм. За матчем с «Порту» он смотрел со скамейки запасных, а в Саранске не играл из-за дисквалификации.

3. Почему не куплен центральный защитник?

«Краснодар» провел мощную и агрессивную трансферную кампанию, которой не хватило баланса. «Быки» приобрели двух опорных хавбеков — Камболова и осевшего в запасе Кайю, а потом занялись созиданием. Берг, Намли, Вилена (при всем его универсализме), Кабелла — творческие игроки, однако стоявшая во весь рост с момента ухода Гранквиста проблема подбора центральных защитников так и не решена. Мартынович не молодеет, а Фьолусон — боец, но середняк. Против «Тамбова» можно быть лучшим, тогда как с соперником принципиально другого уровня это не срабатывает. Спаич же, при всех его достоинствах, не выглядит доминирующим в паре центральных защитников. Серб ведомый, и без выбывшего из строя ведущего защитника — Мартыновича — провел не самую удачную игру.

4. Где характер?

0:1 — не приговор. 0:2 — тоже. Да даже 0:3 оставляли надежду на чудо, но после второго мяча «Краснодар» рассыпался. К сожалению, главные матчи в истории клуба так не играют. Да и футбола в чистом виде для этого недостаточно. Нужна готовность сражаться и умирать на поле. Так, как это делал «Олимпиакос», вышедший биться за свою мечту. «Быки» же после второго пропущенного гола не просто поникли — развалились. Уважающая себя команда не имеет на это права, и то, что в ее составе не нашлось лидеров, не только вина «Краснодара», а его беда. Понятно, что личности калибра Гранквиста — штучный товар. Летом же команда — насовсем или временно — потеряла четырех игроков, которые определяли не только ее игру, но и характер. Каборе, Перейра, Газинский, Классон… В Пирее не сыграл еще и наделенный лидерскими качествами Мартынович. Человек, который мог бы встретить соперника так, что у того отпало бы желание появляться в зоне ответственности капитана «Краснодара». Наверное, большего стоило ждать от Камболова, однако он провел не лучшую игру. И свобода, которую получил творивший на поле в свои почти 35 лет Вальбуэна, говорит о многом.

Броситься в концовке в атаку с шашками наголо и получить выглядящий приговором результат — это не характер. Скорее — авантюризм, не соответствующий стратегии двухматчевого противостояния.

В таких ситуациях мудрый лидер на поле необходим, а его не нашлось.

5. Где смелые решения?

Возможно, слишком эмоциональный вопрос, но после 0:4 и унизительной концовки он напрашивается. И пусть футбол не терпит сослагательного наклонения, кажется, что Мурад Мусаев не смог предложить своему визави смелых решений. Возможно, ответственность момента оказалась слишком тяжелым грузом, но факт остается фактом. Из всех возможных вариантов были выбраны те, где было меньше риска. Вопросы про Игнатьева и Сулейманова уже звучали. А можно спросить про еще одного воспитанника клубной академии — Уткина.

В прошлую среду его отправили за игровой практикой в первый дивизион, и голевой дубль 19-летнего футболиста принес «Краснодару-2» сенсационную победу над «Чертаново». В субботу Уткин забил уже в РПЛ — через минуту после выхода на замену! Скажете, одного куража в Лиге чемпионов мало, поэтому юноша логично не попал в ограниченную в сравнении с национальным первенством заявку на игру? Риск действительно был, однако не меньшая ответственность не помешала Педру Мартиншу при счете 1:0 выпустить на поле Ранджеловича, суммарно отыгравшего за «Олимпиакос» 50 минут. Игра серба стала для всех откровением. Летом пирейцы купили 22-летнего форварда за 550 тысяч евро и, похоже, выиграли как минимум 15 миллионов. Если конечно, через неделю в Краснодаре «быки» не напишут сказку со счастливым концом.