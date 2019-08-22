«Астанец 2?». Превью к первому матчу «Астана» — БАТЭ за место в группе Лиги Европы

Источник: AFP 2019

Сегодня, 22 августа, «Астана» на своем поле проведет первый матч с белорусским БАТЭ в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Соперники встречались между собой на аналогичной стадии Лиги Европы в сезоне-2016/17, тогда по сумме двух матчей выиграл казахстанский клуб — 2:0, 2:2. А еще ранее белорусы были биты карагандинским «Шахтером» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2013/14 — 0:1, 0:1. Эти матчи хорошо отложились в памяти белорусских болельщиков, которые достаточно пессимистично отнеслись к очередному противостоянию борисовского клуба с чемпионом Казахстана, даже начали подначивать своих футболистов тем, что им пришел «астанец 2».

Нынешний еврокубковый сезон команды начинали в квалификации Лиги чемпионов. «Астана» в первом раунде проиграла румынскому клубу ЧФР — 1:0, 1:3, в то время как БАТЭ прошел польский «Пяст» — 1:1, 2:1, но в следующем раунде белорусы проиграли норвежскому «Русенборгу» — 2:1, 0:2.

Отправившись в Лигу Европы, подопечные Романа Григорчука оставили за бортом турнира андоррскую «Санта-Колому» — 0:0, 4:1 и мальтийскую «Валлетту» — 5:1, 4:0. БАТЭ в свою очередь в третьем раунде оказался сильнее «Сараево» из Боснии — 2:1, 0:0.

Что касается шансов на итоговую победу в очном споре «Астаны» и БАТЭ, то их можно расценить как 50 на 50, и это, несмотря на то, что состав казахстанского чемпиона будет подороже — 24,83 миллиона евро (у белорусского — 13,6 миллиона евро).

В играх такого уровня многое зависит от самоотдачи и доли везения. Тем не менее, фаны казахстанского клуба очень надеются на Марина Томасова. Если хорват продолжит более бережно относиться к реализации своих моментов, то у гостей возникнут серьезные проблемы. При этом в БАТЭ понимают, что болельщики не простят очередное поражение от казахстанской команды. Поэтому с должным настроем подойдут к ближайшей игре, хотя, как помнится, именно недооценка сыграла с белорусами злую шутку в играх с карагандинским «Шахтером».

Интересно, что в своих национальных чемпионатах клубы потеряли лидерство: «желто-синие» идут на втором месте, казахстанцы — на третьем. Однако им представится возможность наверстать упущенное за счет некоторых перенесенных матчей. Кстати, последние игры чемпионата они пропускали, вследствие чего подойдут к сегодняшней игре с необходимой свежестью.

Вот только белорусы не любят играть на искусственном поле, а это козырь для хозяев. И им они обязаны воспользоваться в полной мере, создав нужный задел перед ответной игрой.

Более того, футболистам Романа Григорчука потребуется сыграть впереди нестандартно, как-никак у БАТЭ самая надежная оборона в национальном чемпионате. Впрочем, и хозяевам нельзя забывать про защиту, не блещущую надежностью в нынешнем сезоне. Тем более что потеряли Марина Аничича, уже играющего в основе своего нового клуба «Коньяспор».

В последних пяти матчах «Астана» одержала четыре победы и потерпела одно поражение, БАТЭ выиграл три встречи при одной ничьей и одном поражении.

В рейтинге клубов УЕФА «Астана» занимает 50-е место, БАТЭ — 56-е.

Игру обслужит украинская бригада судей во главе с Сергеем Бойко. Он в 2018 году обслуживал матч Лиги наций Казахстан — Андорра 4:0, а также поединок отборочного турнира ЧМ-2014 Швеция — Казахстан 2:0. Также работал на матче

группового этапа Лиги Европы-2017/18 «Астана» — «Маккаби» (Тель-Авив) 4:0

и на игре второго квалификационного раунда Лиги Европы-2011/12 «Актобе» — «Кечкемет» 0:0.