БАТЭ проведет первый матч раунда плей-офф квалификации ЛЕ против «Астаны»

Нынешний еврокубковый сезон БАТЭ, напомним, начинал в Лиге чемпионов. Сумел преодолеть сопротивление польского «Пяста» (1:1, 2:1). Однако затем проиграл норвежскому «Русенборгу» (2:1, 0:2). После этого борисовчане выбили из квалификации Лиги Европы «Сараево» из Боснии и Герцеговины (2:1, 0:0).



«Астана», выигравшая пять последних чемпионатов Казахстана, как и БАТЭ, открывала еврокубковый сезон в главном еврокубке. Но в отличие от борисовчан не смогла преодолеть даже первый барьер. На старте квалификации Лиги чемпионов дружина из Нур-Султана уступила румынскому клубу «ЧФР Клуж» (1:0, 1:3). Но в Лиге Европы дела у «Астаны» пошли куда веселее. Были последовательно выбиты «Санта-Колома» из Андорры (0:0, 4:1) и мальтийская «Валлетта» (5:1, 4:0). Впрочем, при всем уважении к этим клубам, они более низкого уровня, нежели БАТЭ. А потому слишком уж принижать шансы нашей команды на выход в групповой этап Лиги Европы не стоит. Хотя и ожидать тяжелейшей борьбы, конечно, нужно.



Во-первых, можно вспомнить прежние пересечения БАТЭ с командами из Казахстана — и они не в нашу пользу: борисовчане уступили «Шахтеру» из Караганды в ЛЧ в 2013-м (0:1, 0:1) и все той же «Астане» в ЛЕ в 2016-м (0:2, 2:2). Во-вторых, команда из Нур-Султана обладает хорошим подбором игроков и серьезным еврокубковым опытом. А в-третьих, не стоит забывать о кадровых проблемах нашей команды: некоторые игроки только восстановились после травм, а Егор Филипенко и Денис Щербицкий по-прежнему остаются в лазарете.



Главный тренер БАТЭ Алексей Бага на вчерашней предматчевой пресс-конференции, разумеется, высказался об «Астане» в уважительном ключе и предсказал напряженную борьбу. «Астана» — очень сильная команда. В 2016 году была мощной, такой остается и сейчас. Понятно, со временем люди меняются, футболисты уезжают, им на смену приходят другие игроки. Но такова спортивная жизнь. Нам предстоит сразиться с клубом, носящим то же название, со столь же приличным подбором исполнителей. У «Астаны» очень квалифицированный главный тренер. Шансы я не стал бы оценивать в цифровом выражении, но с уверенностью могу сказать: нас ждут два тяжелейших поединка, — цитирует рулевого «желто-синих» официальный сайт БАТЭ.



Ожидания ожиданиями, но ответ на вопрос, кто из пары БАТЭ — «Астана» пройдет в группу Лиги Европы, будет получен по итогам матчей 22 и 29 августа. Ждем с нетерпением.