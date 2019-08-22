«Астана» разгромила БАТЭ в первом матче за выход в группу Лиги Европы

Источник: Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 22 августа, на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:0.

Счет в игре был открыт на 25-й минуте, а автором гола стал Марин Томасов. Хорватский полузащитник «Астаны», получив мяч от хавбека сборной Исландии Рунара Мара Сигурьонссона, сместился влево и в окружении нескольких соперников точно пробил в дальний угол. Для Томасова этот мяч стал седьмым за пять игр в ЛЕ.

Увеличить счет «Астана» смогла незадолго до перерыва. И в этом голе поучаствовал Томасов — на этот раз хорват стал ассистентом и помог забить Юрию Логвиненко на 44-й минуте.

Окончательный же счет был установлен был установлен в начале второго тайма. На 52-й минуте защитник БАТЭ Дмитрий Бага нарушил правила в своей штрафной против Сигурьонсон — назначенный пенальти точно реализовал сам исландец.

В оставшееся время команды усиливали игру заменами, но счет в итоге не поменялся. При этом БАТЭ по-настоящему побеспокоить вратаря «Астаны» Ненада Эрича так и не смог — бывший игрок сборной Казахстана оформил 21-й матч на ноль в еврокубках.

Также во втором тайме возникала пауза из-за выбежавших на поле детей. В трансляцию матча попал только эпизод, когда их уже уводили с поля.

Ответный матч «Астаны» и БАТЭ пройдет 29 августа в Борисове. Победитель пары сыграет в групповом раунде ЛЕ.