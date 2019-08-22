«Астана» разгромила БАТЭ в первом матче за выход в группу Лиги Европы
Футболисты «Астаны» разгромили белорусский БАТЭ в первом матче раунда
Футболисты «Астаны» разгромили белорусский БАТЭ в первом матче раунда
Игра проходила сегодня, 22 августа, на стадионе «Астана Арена» в
Счет в игре был открыт на 25-й минуте, а автором гола стал Марин Томасов. Хорватский полузащитник «Астаны», получив мяч от хавбека сборной Исландии Рунара Мара Сигурьонссона, сместился влево и в окружении нескольких соперников точно пробил в дальний угол. Для Томасова этот мяч стал седьмым за пять игр в ЛЕ.
Увеличить счет «Астана» смогла незадолго до перерыва. И в этом голе поучаствовал Томасов — на этот раз хорват стал ассистентом и помог забить Юрию Логвиненко на 44-й минуте.
Окончательный же счет был установлен был установлен в начале второго тайма. На 52-й минуте защитник БАТЭ Дмитрий Бага нарушил правила в своей штрафной против Сигурьонсон — назначенный пенальти точно реализовал сам исландец.
В оставшееся время команды усиливали игру заменами, но счет в итоге не поменялся. При этом БАТЭ
Также во втором тайме возникала пауза
Ответный матч «Астаны» и БАТЭ пройдет 29 августа в Борисове. Победитель пары сыграет в групповом раунде ЛЕ.
Отметим, что в 2016 году «Астана» выбивала БАТЭ из раунда
|Роман Григорчук
|Алексей Бага
|Марин Томасов
|23′
|Юрий Логвиненко
|44′
|Рунар Маур Сигюрьенссон
|52′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Бойко(Украина)