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19:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» разгромила БАТЭ в первом матче за выход в группу Лиги Европы

Футболисты «Астаны» разгромили белорусский БАТЭ в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 22 августа, на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:0.

Счет в игре был открыт на 25-й минуте, а автором гола стал Марин Томасов. Хорватский полузащитник «Астаны», получив мяч от хавбека сборной Исландии Рунара Мара Сигурьонссона, сместился влево и в окружении нескольких соперников точно пробил в дальний угол. Для Томасова этот мяч стал седьмым за пять игр в ЛЕ.

Увеличить счет «Астана» смогла незадолго до перерыва. И в этом голе поучаствовал Томасов — на этот раз хорват стал ассистентом и помог забить Юрию Логвиненко на 44-й минуте.

Окончательный же счет был установлен был установлен в начале второго тайма. На 52-й минуте защитник БАТЭ Дмитрий Бага нарушил правила в своей штрафной против Сигурьонсон — назначенный пенальти точно реализовал сам исландец.

В оставшееся время команды усиливали игру заменами, но счет в итоге не поменялся. При этом БАТЭ по-настоящему побеспокоить вратаря «Астаны» Ненада Эрича так и не смог — бывший игрок сборной Казахстана оформил 21-й матч на ноль в еврокубках.

Также во втором тайме возникала пауза из-за выбежавших на поле детей. В трансляцию матча попал только эпизод, когда их уже уводили с поля.

Ответный матч «Астаны» и БАТЭ пройдет 29 августа в Борисове. Победитель пары сыграет в групповом раунде ЛЕ.

Отметим, что в 2016 году «Астана» выбивала БАТЭ из раунда плей-офф ЛЕ — 2:0, 2:2, а в 2013-м белорусский клуб дважды со счетом 0:1 проиграл карагандинскому «Шахтеру» на старте квалификации Лиги чемпионов.

Астана
3:0
Первый тайм: 2:0
БАТЭ
Футбол, Лига Европы, 4-й отборочный раунд22.08.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Роман ГригорчукАлексей Бага
Голы
Марин Томасов23′
Юрий Логвиненко44′
Рунар Маур Сигюрьенссон52′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Бойко(Украина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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