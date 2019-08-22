БАТЭ проиграл «Астане» со счетом 0:3 в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

Источник: AP 2019

В первой половине игры на поле «Астана-Арены» хозяева имели небольшое преимущество и смогли дважды поразить ворота Антона Чичкана. На 23-й минуте цели достиг удар Марина Томасова с линии штрафной площади, а за минуту до перерыва Юрий Логвиненко замкнул верховую передачу с правого фланга — 2:0.

Вторая половина также началась с атак футболистов «Астаны», и на 52-й минуте они заработали пенальти, который четко реализовал Рунар Сигурьонссон — 3:0. Пропустив третий мяч, борисовчане заиграли быстрее, но их атаки не представляли угроз воротам соперников. В итоге подопечные Алексея Баги так и не смогли отличиться хотя бы раз.

Ответная встреча белорусского и казахстанского чемпионов за выход в групповой этап лиги Европы состоится 29 августа на поле «Борисов-Арены», начало в 20.00.