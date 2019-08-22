БАТЭ проиграл «Астане» со счетом 0:3 в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проиграли в
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проиграли в
В первой половине игры на поле «Астана-Арены» хозяева имели небольшое преимущество и смогли дважды поразить ворота Антона Чичкана. На 23-й минуте цели достиг удар Марина Томасова с линии штрафной площади, а за минуту до перерыва Юрий Логвиненко замкнул верховую передачу с правого фланга — 2:0.
Вторая половина также началась с атак футболистов «Астаны», и на 52-й минуте они заработали пенальти, который четко реализовал Рунар Сигурьонссон — 3:0. Пропустив третий мяч, борисовчане заиграли быстрее, но их атаки не представляли угроз воротам соперников. В итоге подопечные Алексея Баги так и не смогли отличиться хотя бы раз.
Ответная встреча белорусского и казахстанского чемпионов за выход в групповой этап лиги Европы состоится 29 августа на поле «Борисов-Арены», начало в 20.00.
Три года назад футболисты БАТЭ и «Астаны» играли между собой на этой же стадии ЛЕ, тогда успеха по сумме двух встреч добился казахстанский клуб — 2:0 (дома) и 2:2 (в гостях).
|Роман Григорчук
|Алексей Бага
|Марин Томасов
|23′
|Юрий Логвиненко
|44′
|Рунар Маур Сигюрьенссон
|52′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Бойко(Украина)