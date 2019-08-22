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19:18 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ проиграл «Астане» со счетом 0:3 в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проиграли в Нур-Султане казахстанской «Астане» со счетом 0:3 в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2019

В первой половине игры на поле «Астана-Арены» хозяева имели небольшое преимущество и смогли дважды поразить ворота Антона Чичкана. На 23-й минуте цели достиг удар Марина Томасова с линии штрафной площади, а за минуту до перерыва Юрий Логвиненко замкнул верховую передачу с правого фланга — 2:0.

Вторая половина также началась с атак футболистов «Астаны», и на 52-й минуте они заработали пенальти, который четко реализовал Рунар Сигурьонссон — 3:0. Пропустив третий мяч, борисовчане заиграли быстрее, но их атаки не представляли угроз воротам соперников. В итоге подопечные Алексея Баги так и не смогли отличиться хотя бы раз.

Ответная встреча белорусского и казахстанского чемпионов за выход в групповой этап лиги Европы состоится 29 августа на поле «Борисов-Арены», начало в 20.00.

Три года назад футболисты БАТЭ и «Астаны» играли между собой на этой же стадии ЛЕ, тогда успеха по сумме двух встреч добился казахстанский клуб — 2:0 (дома) и 2:2 (в гостях).

Астана
3:0
Первый тайм: 2:0
БАТЭ
Футбол, Лига Европы, 4-й отборочный раунд22.08.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Роман ГригорчукАлексей Бага
Голы
Марин Томасов23′
Юрий Логвиненко44′
Рунар Маур Сигюрьенссон52′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Бойко(Украина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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