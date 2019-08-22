«Гол Томасова — это супермастерство!». Тренер БАТЭ объяснил крупное поражение от «Астаны» в Лиге Европы

Источник: tut.by

Казахстанский клуб выиграл встречу со счетом 3:0. Голами отметились Марин Томасов, Юрий Логвиненко и Рунар Мара Сигурьонссон с пенальти.

— Что случилось с командой?

— Чересчур мало времени прошло после игры, чтобы делать анализ или давать оценки эпизодам. Тяжело говорить о причинах… Но если навскидку, то гол Томасова — супермастерство. Тут не надо быть огромным специалистом: человек обыграл несколько игроков и пробил в «девятку». И второй гол… Можно каждый эпизод пересказать. Но общую характеристику матчу дать тяжело.

— Какие шансы у БАТЭ после такого матча?

— Счет в пользу «Астаны», но два тайма у нас есть. Мы будем играть до конца, это 100 процентов. Но этот счет… Он в пользу соперника.

— Можно ли сказать, что «Астана» полностью переиграла БАТЭ?

— Что полностью, навряд ли. «Астана» выглядела временами хорошо и мощно, но мы должны посмотреть на счет на табло.

— Наиграли на гол сегодня?

— Очень хотели забить. Моменты, которые были, реализовать… В начале у Скавыша был шикарный момент, который мог перевернуть ход матча, это да. За это досада есть. Но в плане футбола — антураж был отличный. Болельщики свой вклад внесли — очень здорово поддерживали команду.

— Смогла «Астана» преподнести сюрприз?