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19:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Гол Томасова — это супермастерство!». Тренер БАТЭ объяснил крупное поражение от «Астаны» в Лиге Европы

Главный тренер клуба БАТЭ Алексей Бага подвел итоги матча с «Астаной» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: tut.by

Казахстанский клуб выиграл встречу со счетом 3:0. Голами отметились Марин Томасов, Юрий Логвиненко и Рунар Мара Сигурьонссон с пенальти.

— Что случилось с командой?

— Чересчур мало времени прошло после игры, чтобы делать анализ или давать оценки эпизодам. Тяжело говорить о причинах… Но если навскидку, то гол Томасова — супермастерство. Тут не надо быть огромным специалистом: человек обыграл несколько игроков и пробил в «девятку». И второй гол… Можно каждый эпизод пересказать. Но общую характеристику матчу дать тяжело.

— Какие шансы у БАТЭ после такого матча?

— Счет в пользу «Астаны», но два тайма у нас есть. Мы будем играть до конца, это 100 процентов. Но этот счет… Он в пользу соперника.

— Можно ли сказать, что «Астана» полностью переиграла БАТЭ?

— Что полностью, навряд ли. «Астана» выглядела временами хорошо и мощно, но мы должны посмотреть на счет на табло.

— Наиграли на гол сегодня?

— Очень хотели забить. Моменты, которые были, реализовать… В начале у Скавыша был шикарный момент, который мог перевернуть ход матча, это да. За это досада есть. Но в плане футбола — антураж был отличный. Болельщики свой вклад внесли — очень здорово поддерживали команду.

— Смогла «Астана» преподнести сюрприз?

— Нет, сюрпризов не было. Мы ждали такой игры. Знали, что есть индивидуально сильные футболисты. Знали, что это лидеры по духу. Сюрпризов не было. Но самый большой осадок — мы не реализовали свои моменты. Своих футболистов критиков не буду.

Астана
3:0
Первый тайм: 2:0
БАТЭ
Футбол, Лига Европы, 4-й отборочный раунд22.08.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Роман ГригорчукАлексей Бага
Голы
Марин Томасов23′
Юрий Логвиненко44′
Рунар Маур Сигюрьенссон52′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Бойко(Украина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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