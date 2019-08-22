«Гол Томасова — это супермастерство!». Тренер БАТЭ объяснил крупное поражение от «Астаны» в Лиге Европы
Главный тренер клуба БАТЭ Алексей Бага подвел итоги матча с «Астаной» в раунде
Главный тренер клуба БАТЭ Алексей Бага подвел итоги матча с «Астаной» в раунде
Казахстанский клуб выиграл встречу со счетом 3:0. Голами отметились Марин Томасов, Юрий Логвиненко и Рунар Мара Сигурьонссон с пенальти.
— Что случилось с командой?
— Чересчур мало времени прошло после игры, чтобы делать анализ или давать оценки эпизодам. Тяжело говорить о причинах… Но если навскидку, то гол Томасова — супермастерство. Тут не надо быть огромным специалистом: человек обыграл несколько игроков и пробил в «девятку». И второй гол… Можно каждый эпизод пересказать. Но общую характеристику матчу дать тяжело.
— Какие шансы у БАТЭ после такого матча?
— Счет в пользу «Астаны», но два тайма у нас есть. Мы будем играть до конца, это 100 процентов. Но этот счет… Он в пользу соперника.
— Можно ли сказать, что «Астана» полностью переиграла БАТЭ?
— Что полностью, навряд ли. «Астана» выглядела временами хорошо и мощно, но мы должны посмотреть на счет на табло.
— Наиграли на гол сегодня?
— Очень хотели забить. Моменты, которые были, реализовать… В начале у Скавыша был шикарный момент, который мог перевернуть ход матча, это да. За это досада есть. Но в плане футбола — антураж был отличный. Болельщики свой вклад внесли — очень здорово поддерживали команду.
— Смогла «Астана» преподнести сюрприз?
— Нет, сюрпризов не было. Мы ждали такой игры. Знали, что есть индивидуально сильные футболисты. Знали, что это лидеры по духу. Сюрпризов не было. Но самый большой осадок — мы не реализовали свои моменты. Своих футболистов критиков не буду.
|Роман Григорчук
|Алексей Бага
|Марин Томасов
|23′
|Юрий Логвиненко
|44′
|Рунар Маур Сигюрьенссон
|52′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Бойко(Украина)