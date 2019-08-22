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19:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Я не чувствую риск». Григорчук — о разгромной победе «Астаны», плохом судействе и герое матча с БАТЭ

Счет его удивил.

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Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал крупную победу над БАТЭ в первом матче за выход в группу Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Столичный клуб выиграл встречу со счетом 3:0. Голами отметились Марин Томасов, Юрий Логвиненко и Рунар Мара Сигурьонссон с пенальти.

— Игрок матча Томасов?

— Герой этой игры — это команда и болельщики, которые были на стадионе. Было потрясающе.

Если у нас были недочеты в игре, то это все перекрылось сумасшедшим футбол, сумасшедшей самоотдачей и сумасшедшей атмосферой.

— Что скажете по матчу? И какие шансы?

— Шансы есть. Нужно насладиться этой победой короткое время. Потом — «Тараз» и повторная игра.

— Вы требовали вторую желтую карточку Мукаму… Как вам судейство?

— Требовал, это слово неподходящее. По судейство скажу- оно мне не понравилось.

— Почему мы не играем с такой игрой в Лиге чемпионов?

— Я улавливаю тенденцию во время общения с вами. И эта тенденция не хороша. Мне нечего вам сказать на это.

— Есть риск, что команда расслабится?

— Нет, я не чувствую риск. Не опасаюсь, что команда расслабится. Футболисты сами ощущают силу сопротивления соперника. Каждый скажет о силе БАТЭ, они — серьезная сила. Не нужно думать, что мы ведем 3:0. Там у нас будет очень напряженный матч.

— На сколько «Астана» близка к оптимальной форме?

— Это трудно сказать. У нас много новых игроков. Я видел в них потенциал, но на сколько он велик, мне определить сложно. Нам нужно время, чтобы раскрыть потенциал.

— Счет 3:0 вас удивил?

— По игре… Сложно сказать. Если бы мне сказали, что мы выиграем 3:0, то я бы улыбнулся. Подумал бы, что кто-то шутит. Я много знаю о сопернике. Вы любите об этом говорить — это ваш хлеб.

— Важно ли в ответном матче обязательно выиграть?

— Хотелось бы, но я не буду гневить Бога. Важно одно — пройти БАТЭ и попасть группу. А как это произойдет… Как угодно.

— Это самая сложная победа?

— Она самая сложная. Добытая при серьезном футболе.

— Она сложнее той, которая была добыта в противостоянии с ЧФР?

— Сложно сравнивать соперников. Я сказал, что самая сложная, но вы мне припомнили… Я должен согласиться — две самые сложные. Видно, что я чуть-чуть оговорился.

Астана
3:0
Первый тайм: 2:0
БАТЭ
Футбол, Лига Европы, 4-й отборочный раунд22.08.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Роман ГригорчукАлексей Бага
Голы
Марин Томасов23′
Юрий Логвиненко44′
Рунар Маур Сигюрьенссон52′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Бойко(Украина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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