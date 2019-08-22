«Я не чувствую риск». Григорчук — о разгромной победе «Астаны», плохом судействе и герое матча с БАТЭ
Счет его удивил.
Счет его удивил.
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал крупную победу над БАТЭ в первом матче за выход в группу Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Столичный клуб выиграл встречу со счетом 3:0. Голами отметились Марин Томасов, Юрий Логвиненко и Рунар Мара Сигурьонссон с пенальти.
— Игрок матча Томасов?
— Герой этой игры — это команда и болельщики, которые были на стадионе. Было потрясающе.
Если у нас были недочеты в игре, то это все перекрылось сумасшедшим футбол, сумасшедшей самоотдачей и сумасшедшей атмосферой.
— Что скажете по матчу? И какие шансы?
— Шансы есть. Нужно насладиться этой победой короткое время. Потом — «Тараз» и повторная игра.
— Вы требовали вторую желтую карточку Мукаму… Как вам судейство?
— Требовал, это слово неподходящее. По судейство скажу- оно мне не понравилось.
— Почему мы не играем с такой игрой в Лиге чемпионов?
— Я улавливаю тенденцию во время общения с вами. И эта тенденция не хороша. Мне нечего вам сказать на это.
— Есть риск, что команда расслабится?
— Нет, я не чувствую риск. Не опасаюсь, что команда расслабится. Футболисты сами ощущают силу сопротивления соперника. Каждый скажет о силе БАТЭ, они — серьезная сила. Не нужно думать, что мы ведем 3:0. Там у нас будет очень напряженный матч.
— На сколько «Астана» близка к оптимальной форме?
— Это трудно сказать. У нас много новых игроков. Я видел в них потенциал, но на сколько он велик, мне определить сложно. Нам нужно время, чтобы раскрыть потенциал.
— Счет 3:0 вас удивил?
— По игре… Сложно сказать. Если бы мне сказали, что мы выиграем 3:0, то я бы улыбнулся. Подумал бы, что
— Важно ли в ответном матче обязательно выиграть?
— Хотелось бы, но я не буду гневить Бога. Важно одно — пройти БАТЭ и попасть группу. А как это произойдет… Как угодно.
— Это самая сложная победа?
— Она самая сложная. Добытая при серьезном футболе.
— Она сложнее той, которая была добыта в противостоянии с ЧФР?
— Сложно сравнивать соперников. Я сказал, что самая сложная, но вы мне припомнили… Я должен согласиться — две самые сложные. Видно, что я
|Роман Григорчук
|Алексей Бага
|Марин Томасов
|23′
|Юрий Логвиненко
|44′
|Рунар Маур Сигюрьенссон
|52′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Бойко(Украина)