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21:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» и «Брага» объявили составы на матч квалификации Лиги Европы

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Аргентинский нападающий Эсекель Понсе выйдет в стартовом составе московского «Спартака» в первом матче плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы с португальской «Брагой».

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча пройдет в четверг в Браге и начнется в 21:45 мск.

Полностью стартовый состав «Спартака» выглядит следующим образом: Александр Максименко (вратарь), Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия (капитан), Айртон, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев, Андре Шюррле, Понсе.

В стартовом составе «Браги» выйдут: Матеус (вратарь), Нуну Секейра, Рикарду Эшгайю, Пабло Сантос, Бруно Виана, Жоау Пальинья, Андре Орта, Франсержио, Уилсон Эдуарду (капитан), Паулинью, Рикарду Орта.

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