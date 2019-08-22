«Спартак» и «Брага» объявили составы на матч квалификации Лиги Европы
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Аргентинский нападающий Эсекель Понсе выйдет в стартовом составе московского «Спартака» в первом матче
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Аргентинский нападающий Эсекель Понсе выйдет в стартовом составе московского «Спартака» в первом матче
Встреча пройдет в четверг в Браге и начнется в 21:45 мск.
Полностью стартовый состав «Спартака» выглядит следующим образом: Александр Максименко (вратарь), Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия (капитан), Айртон, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев, Андре Шюррле, Понсе.
В стартовом составе «Браги» выйдут: Матеус (вратарь), Нуну Секейра, Рикарду Эшгайю, Пабло Сантос, Бруно Виана, Жоау Пальинья, Андре Орта, Франсержио, Уилсон Эдуарду (капитан), Паулинью, Рикарду Орта.