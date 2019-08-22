«Спартак» уступил «Браге» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
БРАГА /Португалия/, 22 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Спартак» на выезде уступил португальской «Браге» со счетом 0:1 в первом матче раунда
БРАГА /Португалия/, 22 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Спартак» на выезде уступил португальской «Браге» со счетом 0:1 в первом матче раунда
На 74-й минуте мяч забил нападающий «Браги» Рикарду Орта. На 37-й минуте встречи желтую карточку за споры с резервным арбитромполучил главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту. «Спартак» и «Брага» до этого не встречались в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ранее москвичи на международной арене провели восемь матчей против команд из Португалии: в четырех встречах против «Спортинга» в Лиге чемпионов
Лучшим результатом «Браги» в чемпионате Португалии является второе место в сезоне-2009/10. Главным успехом на международной арене — выход в финал Лиги Европы в 2011 году, где команда уступила соотечественникам из «Порту» — 0:1. В 2008 году команда выиграла последний розыгрыш Кубка Интертото (его победители получали путевки в Кубок УЕФА, который ныне называется Лига Европы). Встреча «Спартака» и «Браги» стала 51-й между российскими и португальскими клубами в еврокубках, на счету российских команд 22 победы, 21 раз выигрывали португальцы, еще восемь матчей завершились вничью.
За «Брагу» с 2011 по 2015 год выступал нападающий из
Благодаря победе «Браги» Португалия в таблице коэффициентов УЕФА сократила отставание от России на 0,3 балла, суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии — 41,649 балла. Шестое место, которое на данный момент занимает Россия (Португалия на 7-м месте), позволит по итогам стартовавшего сезона заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки — по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.
|Рикарду Са Пинту
|Олег Кононов
|Рикарду Орта(Жоау Новаиш, Рикарду Эжгаиу)
|74′
|1
|Матеуш
|98
|Александр Максименко
|47
|Рикарду Эжгаиу
|38
|Андрей Ещенко
|5
|Нуну Секейра
|6
|Айртон
|36
|Бруну Виана
|2
|Самюэль Жиго
|7
|Вилсон Эдуарду
|14
|Георгий Джикия
78′
|60
|Жоау Пальинья
|20
|Андре Шюррле
|20
|Жоау Паулу Паулинью
|19
|Эсекиэль Понсе
|21
|Рикарду Орта
|10
|Зелимхан Бакаев
90′
|14
|Паблу Сантуш
64′
|47
|Роман Зобнин
|3
|Витор Тормена
|7
|Аяз Гулиев
26′85′
|15
|Андре Орта
85′
|54
|Наиль Умяров
|19
|Мурило
|9
|Резиуан Мирзов
63′
|27
|Франсержиу
46′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|17
|Жоау Новаиш
51′
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|16
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес(Испания)
|Боковой судья
|Иньиго Прието Лопес Де Серайн(Испания)
|Боковой судья
|Хосе Наранхо(Испания)