«Спартак» уступил «Браге» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

На 74-й минуте мяч забил нападающий «Браги» Рикарду Орта. На 37-й минуте встречи желтую карточку за споры с резервным арбитромполучил главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту. «Спартак» и «Брага» до этого не встречались в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее москвичи на международной арене провели восемь матчей против команд из Португалии: в четырех встречах против «Спортинга» в Лиге чемпионов красно-белые одержали три победы (3:1 — дважды, 3:0), один раз сыграв вничью (1:1); в двух встречах с «Бенфикой» в рамках этого же турнира клубы обменялись домашними победами (2:1 — в Москве, 0:2 — в Лиссабоне). Только в играх с «Порту» в четвертьфинале Лиги Европы российская команда потерпела два поражения (2:5 и 1:5). В активе «Браги» только два матча против представителей российского футбола, в розыгрыше Кубка обладателей кубков сезона-1998/99 московский «Локомотив» по сумме двух матчей второго раунда был сильнее (3:1 — дома, 0:1 — на выезде).

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Лучшим результатом «Браги» в чемпионате Португалии является второе место в сезоне-2009/10. Главным успехом на международной арене — выход в финал Лиги Европы в 2011 году, где команда уступила соотечественникам из «Порту» — 0:1. В 2008 году команда выиграла последний розыгрыш Кубка Интертото (его победители получали путевки в Кубок УЕФА, который ныне называется Лига Европы). Встреча «Спартака» и «Браги» стала 51-й между российскими и португальскими клубами в еврокубках, на счету российских команд 22 победы, 21 раз выигрывали португальцы, еще восемь матчей завершились вничью.

За «Брагу» с 2011 по 2015 год выступал нападающий из Кабо-Верде Зе Луиш, который впоследствии перешел в «Спартак» и выступал за клуб до лета 2019 года, вместе с московским клубом он завоевал титул чемпиона России и Суперкубок России. Ответная встреча состоится 29 августа в Москве, начало — 20:15 мск. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги Европы.