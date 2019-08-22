Текущие события
Футбол. Еврокубки
22.08
Слован Бр
ПАОК
10
Футбол. Еврокубки
22.08
Торино
Вулверхэмптон Уондерерс
23
Футбол. Еврокубки
22.08
Эспаньол
Заря Лг
31
Футбол. Еврокубки
22.08
Партизан
Мольде
21
Футбол. Еврокубки
22.08
Селтик
АИК
20
Футбол. Еврокубки
22.08
Линфилд
Карабах
32
Футбол. Еврокубки
22.08
Брага
Спартак
10
Футбол. Еврокубки
22.08
Стяуа
Витория Гимарайнш
00
Футбол. Еврокубки
22.08
Гент
Риека
21
Футбол. Еврокубки
22.08
ПСВ
Аполлон
30
Футбол. Еврокубки
22.08
Страсбур
Айнтрахт Ф
10
Футбол. Еврокубки
22.08
АЗ
Антверпен
11
Футбол. Еврокубки
22.08
АЕК
Трабзонспор
13
Футбол. Еврокубки
22.08
Легия
Рейнджерс
00
Футбол. Еврокубки
22.08
Копенгаген
Рига
31
Футбол. Еврокубки
22.08
Лудогорец
Марибор
00
Футбол. Еврокубки
22.08
Фейеноорд
Хапоэль Беэр-Шева
30
Футбол. Еврокубки
22.08
Судува
Ференцварош
00
Футбол. Еврокубки
22.08
Мальме
Бней-Иегуда
30
Футбол. Еврокубки
22.08
Арарат-Армения
Дюделанж
21
Футбол. Еврокубки
22.08
Астана
БАТЭ
30
Все события
Фоторепортажи
20Артем Дзюба. Путь воина
9«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
22 августа, источник: ТАСС

«Спартак» уступил «Браге» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

БРАГА /Португалия/, 22 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Спартак» на выезде уступил португальской «Браге» со счетом 0:1 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Игра прошла в Браге на арене Estadio Municipal.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На 74-й минуте мяч забил нападающий «Браги» Рикарду Орта. На 37-й минуте встречи желтую карточку за споры с резервным арбитромполучил главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту. «Спартак» и «Брага» до этого не встречались в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее москвичи на международной арене провели восемь матчей против команд из Португалии: в четырех встречах против «Спортинга» в Лиге чемпионов красно-белые одержали три победы (3:1 — дважды, 3:0), один раз сыграв вничью (1:1); в двух встречах с «Бенфикой» в рамках этого же турнира клубы обменялись домашними победами (2:1 — в Москве, 0:2 — в Лиссабоне). Только в играх с «Порту» в четвертьфинале Лиги Европы российская команда потерпела два поражения (2:5 и 1:5). В активе «Браги» только два матча против представителей российского футбола, в розыгрыше Кубка обладателей кубков сезона-1998/99 московский «Локомотив» по сумме двух матчей второго раунда был сильнее (3:1 — дома, 0:1 — на выезде).

Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Лучшим результатом «Браги» в чемпионате Португалии является второе место в сезоне-2009/10. Главным успехом на международной арене — выход в финал Лиги Европы в 2011 году, где команда уступила соотечественникам из «Порту» — 0:1. В 2008 году команда выиграла последний розыгрыш Кубка Интертото (его победители получали путевки в Кубок УЕФА, который ныне называется Лига Европы). Встреча «Спартака» и «Браги» стала 51-й между российскими и португальскими клубами в еврокубках, на счету российских команд 22 победы, 21 раз выигрывали португальцы, еще восемь матчей завершились вничью.

За «Брагу» с 2011 по 2015 год выступал нападающий из Кабо-ВердеЗе Луиш, который впоследствии перешел в «Спартак» и выступал за клуб до лета 2019 года, вместе с московским клубом он завоевал титул чемпиона России и Суперкубок России. Ответная встреча состоится 29 августа в Москве, начало — 20:15 мск. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги Европы.

Благодаря победе «Браги» Португалия в таблице коэффициентов УЕФА сократила отставание от России на 0,3 балла, суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии — 41,649 балла. Шестое место, которое на данный момент занимает Россия (Португалия на 7-м месте), позволит по итогам стартовавшего сезона заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки — по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Читайте также
Брага
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Лига Европы, 4-й отборочный раунд22.08.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Municipal de Braga
Главные тренеры
Рикарду Са ПинтуОлег Кононов
Голы
Рикарду Орта(Жоау Новаиш, Рикарду Эжгаиу)74′
Составы команд
1Матеуш
98Александр Максименко
47Рикарду Эжгаиу
38Андрей Ещенко
5Нуну Секейра
6Айртон
36Бруну Виана
2Самюэль Жиго
7Вилсон Эдуарду
14Георгий Джикия
78′
60Жоау Пальинья
20Андре Шюррле
20Жоау Паулу Паулинью
19Эсекиэль Понсе
21Рикарду Орта
10Зелимхан Бакаев
90′
14Паблу Сантуш
64′
47Роман Зобнин
3Витор Тормена
7Аяз Гулиев
26′85′
15Андре Орта
85′
54Наиль Умяров
19Мурило
9Резиуан Мирзов
63′
27Франсержиу
46′
25Лоренсо Мельгарехо
17Жоау Новаиш
51′
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты2
16Удары (всего)8
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
11Угловые2
16Фолы14
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Эстрада Фернандес(Испания)
Боковой судьяИньиго Прието Лопес Де Серайн(Испания)
Боковой судьяХосе Наранхо(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Брага
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Ковалев отказался от боя с Альваресом из-за убеждений
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Беспроигрышная серия Кононова прервалась в Португалии
Мадридский «Реал» отдал в аренду «японского Месси»
Новая реальность РПЛ: цены на игроков вырастут, зарплаты — тоже
«Спартак» пропустил пять шайб от ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы
Португалия сократила отставание от России в таблице УЕФА
Чемпион мира из Украины проведет бой с российским тяжеловесом
Быстрейшего человека планеты обвинили в обмане допинг-офицеров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь