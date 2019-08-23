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9«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
00:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Беспроигрышная серия Кононова прервалась. Но «Спартак» не был плох

«Брага» с большим трудом одолела «Спартак» в первом домашнем матче раунда плей-офф Лиги Европы.

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Источник: spartak.com

За «Спартак» в Португалии было тревожно. Не только из-за случившегося накануне крупного поражения «Краснодара», напомнившего, как зачастую выглядят российские клубы в Европе. Впечатляла статистика «Браги» на старте сезона: 68 ударов за четыре матча и 11 забитых мячей.

Главный тренер красно-белых Олег Кононов вынужденно сделал две перестановки в основе после победы в дерби над ЦСКА. Новички Гус Тиль и Джордан Ларссон не имеют права играть за «Спартак» в квалификации Лиги Европы. Их заменили Резиуан Мирзов и Эсекьель Понсе.

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Команды играли спокойно. У «Браги» не было того огня, которым в среду «Олимпиакос» сжигал «Краснодар». Скорее всего, по нескольким причинам. Прежде всего, из-за жары и духоты: в таких условиях нет смысла делать игру слишком интенсивной. Кроме того, атмосфера на трибунах заметно уступала по энергетике греческой. Возможно, хозяева и побаивались соперника из России, помня как раз о победе «Краснодара» над «Порту».

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Спартаковцы очень внимательно действовали без мяча, стремились сохранять компактность. В этом помогала полезная игра при обороне со стороны Понсе и эффективного на любой позиции Андре Шюррле. Форварды мешали своим оппонентам делать первый пас, загоняли атаки «Браги» на фланги. Вообще развитие наступление португальцев во многом зависело от самого креативного игрока команды Андре Орты, который оказывался то в одной зоне, то в другой. Не всегда его движение шло на пользу «Браге».

В первом тайме команда Рикарду Са Пинту контролировала мяч 60% времени, однако это владение мало что принесло «Браге». По ударам хозяева почти не превзошли гостей — 5:3 (в створ — 1:1). Мяч-то двигался недостаточно быстро. Лишь ближе к перерыву у ворот Александра Максименко стало горячее. «Спартак» в свою очередь создал пару острых ситуаций с участием Понсе, тем не менее нули после 45 минут казались справедливым результатом.

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В начале второго тайма «Спартак» выдал бодрый отрезок, заставив вспомнить, что после перерыва команда Кононова обычно прибавляет. Мы увидели соло Мирзова, пробившего из-за штрафной, рывок к чужим воротам Самуэля Жиго, оригинальный розыгрыш «стандарта» с выводом Шюррле на ударную позицию. На исходе часа игры стало всё заметнее преимущество «Браги» на флангах за счёт подключения крайних защитников. Утомлённые Мирзов и Зелимхан Бакаев опаздывали с переключениями на оборону. Замена Мирзова в этой ситуации — логичное решение тренера.

Тем не менее москвичи всё равно пропустили после фланговой атаки. Мельгарехо и Айртон слишком заузили оборону, и в результате правый защитник Рикарду Эсгаю неожиданно для себя получил огромное свободное пространство на фланге. Хорошо вышел на замену Жоау Новайш, благодаря которому у «Браги» стал лучше двигаться мяч. Он едва не забил, но это сделал Рикарду Орта.

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До последних минут игра для красно-белых складывалась уже так, что главным для команды Кононова было не развалиться, как «Краснодар» в Греции. Футболисты гостей очень устали, даже Георгий Джикия, надёжно игравший в паре с Жиго, стал проигрывать один в один. «Брага» создавала голевые моменты. Россиянам повезло не пропустить ещё раз. Зато в концовке, когда хозяева лишились последних сил, «Спартак» и сам потрепал нервы голкиперу «Браги» Лиме Матеусу. Второй тайм португальцы выиграли по ударам — 11:5 (но в створ — 2:2). Минимальное поражение оставляет команде Кононова неплохие шансы: теперь нужно побеждать в Москве.

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Брага
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Лига Европы, 4-й отборочный раунд22.08.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Municipal de Braga
Главные тренеры
Рикарду Са ПинтуОлег Кононов
Голы
Рикарду Орта(Жоау Новаиш, Рикарду Эжгаиу)74′
Составы команд
1Матеуш
98Александр Максименко
47Рикарду Эжгаиу
38Андрей Ещенко
5Нуну Секейра
6Айртон
36Бруну Виана
2Самюэль Жиго
7Вилсон Эдуарду
14Георгий Джикия
78′
60Жоау Пальинья
20Андре Шюррле
20Жоау Паулу Паулинью
19Эсекиэль Понсе
21Рикарду Орта
10Зелимхан Бакаев
90′
14Паблу Сантуш
64′
47Роман Зобнин
3Витор Тормена
7Аяз Гулиев
26′85′
15Андре Орта
85′
54Наиль Умяров
19Мурило
9Резиуан Мирзов
63′
27Франсержиу
46′
25Лоренсо Мельгарехо
17Жоау Новаиш
51′
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты2
16Удары (всего)8
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
11Угловые2
16Фолы14
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Эстрада Фернандес(Испания)
Боковой судьяИньиго Прието Лопес Де Серайн(Испания)
Боковой судьяХосе Наранхо(Испания)
Обозначения
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