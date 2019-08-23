Беспроигрышная серия Кононова прервалась. Но «Спартак» не был плох

Источник: spartak.com

За «Спартак» в Португалии было тревожно. Не только из-за случившегося накануне крупного поражения «Краснодара», напомнившего, как зачастую выглядят российские клубы в Европе. Впечатляла статистика «Браги» на старте сезона: 68 ударов за четыре матча и 11 забитых мячей.

Главный тренер красно-белых Олег Кононов вынужденно сделал две перестановки в основе после победы в дерби над ЦСКА. Новички Гус Тиль и Джордан Ларссон не имеют права играть за «Спартак» в квалификации Лиги Европы. Их заменили Резиуан Мирзов и Эсекьель Понсе.

Команды играли спокойно. У «Браги» не было того огня, которым в среду «Олимпиакос» сжигал «Краснодар». Скорее всего, по нескольким причинам. Прежде всего, из-за жары и духоты: в таких условиях нет смысла делать игру слишком интенсивной. Кроме того, атмосфера на трибунах заметно уступала по энергетике греческой. Возможно, хозяева и побаивались соперника из России, помня как раз о победе «Краснодара» над «Порту».

Спартаковцы очень внимательно действовали без мяча, стремились сохранять компактность. В этом помогала полезная игра при обороне со стороны Понсе и эффективного на любой позиции Андре Шюррле. Форварды мешали своим оппонентам делать первый пас, загоняли атаки «Браги» на фланги. Вообще развитие наступление португальцев во многом зависело от самого креативного игрока команды Андре Орты, который оказывался то в одной зоне, то в другой. Не всегда его движение шло на пользу «Браге».

В первом тайме команда Рикарду Са Пинту контролировала мяч 60% времени, однако это владение мало что принесло «Браге». По ударам хозяева почти не превзошли гостей — 5:3 (в створ — 1:1). Мяч-то двигался недостаточно быстро. Лишь ближе к перерыву у ворот Александра Максименко стало горячее. «Спартак» в свою очередь создал пару острых ситуаций с участием Понсе, тем не менее нули после 45 минут казались справедливым результатом.

В начале второго тайма «Спартак» выдал бодрый отрезок, заставив вспомнить, что после перерыва команда Кононова обычно прибавляет. Мы увидели соло Мирзова, пробившего из-за штрафной, рывок к чужим воротам Самуэля Жиго, оригинальный розыгрыш «стандарта» с выводом Шюррле на ударную позицию. На исходе часа игры стало всё заметнее преимущество «Браги» на флангах за счёт подключения крайних защитников. Утомлённые Мирзов и Зелимхан Бакаев опаздывали с переключениями на оборону. Замена Мирзова в этой ситуации — логичное решение тренера.

Тем не менее москвичи всё равно пропустили после фланговой атаки. Мельгарехо и Айртон слишком заузили оборону, и в результате правый защитник Рикарду Эсгаю неожиданно для себя получил огромное свободное пространство на фланге. Хорошо вышел на замену Жоау Новайш, благодаря которому у «Браги» стал лучше двигаться мяч. Он едва не забил, но это сделал Рикарду Орта.