Беспроигрышная серия Кононова прервалась. Но «Спартак» не был плох
«Брага» с большим трудом одолела «Спартак» в первом домашнем матче раунда
«Брага» с большим трудом одолела «Спартак» в первом домашнем матче раунда
За «Спартак» в Португалии было тревожно. Не только
Главный тренер
Команды играли спокойно. У «Браги» не было того огня, которым в среду «Олимпиакос» сжигал «Краснодар». Скорее всего, по нескольким причинам. Прежде всего,
Спартаковцы очень внимательно действовали без мяча, стремились сохранять компактность. В этом помогала полезная игра при обороне со стороны Понсе и эффективного на любой позиции Андре Шюррле. Форварды мешали своим оппонентам делать первый пас, загоняли атаки «Браги» на фланги. Вообще развитие наступление португальцев во многом зависело от самого креативного игрока команды Андре Орты, который оказывался то в одной зоне, то в другой. Не всегда его движение шло на пользу «Браге».
В первом тайме команда Рикарду Са Пинту контролировала мяч 60% времени, однако это владение мало что принесло «Браге». По ударам хозяева почти не превзошли гостей — 5:3 (в створ — 1:1).
В начале второго тайма «Спартак» выдал бодрый отрезок, заставив вспомнить, что после перерыва команда Кононова обычно прибавляет. Мы увидели соло Мирзова, пробившего
Тем не менее москвичи всё равно пропустили после фланговой атаки. Мельгарехо и Айртон слишком заузили оборону, и в результате правый защитник Рикарду Эсгаю неожиданно для себя получил огромное свободное пространство на фланге. Хорошо вышел на замену Жоау Новайш, благодаря которому у «Браги» стал лучше двигаться мяч. Он едва не забил, но это сделал Рикарду Орта.
До последних минут игра для
|Рикарду Са Пинту
|Олег Кононов
|Рикарду Орта(Жоау Новаиш, Рикарду Эжгаиу)
|74′
|1
|Матеуш
|98
|Александр Максименко
|47
|Рикарду Эжгаиу
|38
|Андрей Ещенко
|5
|Нуну Секейра
|6
|Айртон
|36
|Бруну Виана
|2
|Самюэль Жиго
|7
|Вилсон Эдуарду
|14
|Георгий Джикия
78′
|60
|Жоау Пальинья
|20
|Андре Шюррле
|20
|Жоау Паулу Паулинью
|19
|Эсекиэль Понсе
|21
|Рикарду Орта
|10
|Зелимхан Бакаев
90′
|14
|Паблу Сантуш
64′
|47
|Роман Зобнин
|3
|Витор Тормена
|7
|Аяз Гулиев
26′85′
|15
|Андре Орта
85′
|54
|Наиль Умяров
|19
|Мурило
|9
|Резиуан Мирзов
63′
|27
|Франсержиу
46′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|17
|Жоау Новаиш
51′
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|16
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес(Испания)
|Боковой судья
|Иньиго Прието Лопес Де Серайн(Испания)
|Боковой судья
|Хосе Наранхо(Испания)