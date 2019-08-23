Португалия на 0,3 балла сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Источник: AFP 2019

В четверг российский «Спартак» на выезде проиграл португальской «Браге» со счетом 0:1, ранее в этот же день другой португальский клуб, «Витория», в гостях сыграл вничью с румынским клубом «Стяуа» (0:0). Днем ранее «Краснодар» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов в Греции уступил местному «Олимпиакосу» (0:4). Ранее краснодарцы под руководством главного тренера Сергея Матвеева по сумме двух матчей третьего квалификационного раунда главного еврокубкового турнира победили португальский «Порту» (0:1 — дома, 3:2 — в гостях), отправив соперника в групповую стадию Лиги Европы.

На аналогичной стадии второго по значимости еврокубка «Спартак» дважды обыграл швейцарский «Тун» (3:2 — в гостях, 2:1 — дома), завоевав право сыграть в раунде плей-офф квалификации. На данный момент единственным российским клубом, завершившим выступление на международной арене, является тульский «Арсенал», который в дебютном еврокубковом сезоне по сумме двух матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы проиграл азербайджанскому «Нефтчи» (0:1 — дома, 0:3 — в гостях).

На данный момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии — 41,649 балла. Отставание Португалии от России теперь составляет пять зачетных очков. Даже если «Спартак» не сможет выйти в групповую стадию Лиги Европы, потерпев поражение от «Браги» и в Москве, «Краснодар» дома в ответной встрече уступит «Олимпиакосу», а «Витория» одержит победу, Россия к началу основной сетки еврокубков по-прежнему будет опережать Португалию в таблице коэффициентов УЕФА.

С группового этапа Лиги чемпионов Россию будут представлять петербургский «Зенит» и московский «Локомотив», а Португалию — лиссабонская «Бенфика». В основной сетке Лиги Европы свой путь начнут российский ЦСКА, португальские «Порту» и «Спортинг».

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Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — также четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — по одному очку.