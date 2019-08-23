Текущие события
Футбол. Еврокубки
22.08
Слован Бр
ПАОК
10
Футбол. Еврокубки
22.08
Торино
Вулверхэмптон Уондерерс
23
Футбол. Еврокубки
22.08
Эспаньол
Заря Лг
31
Футбол. Еврокубки
22.08
Партизан
Мольде
21
Футбол. Еврокубки
22.08
Селтик
АИК
20
Футбол. Еврокубки
22.08
Линфилд
Карабах
32
Футбол. Еврокубки
22.08
Брага
Спартак
10
Футбол. Еврокубки
22.08
Стяуа
Витория Гимарайнш
00
Футбол. Еврокубки
22.08
Гент
Риека
21
Футбол. Еврокубки
22.08
ПСВ
Аполлон
30
Футбол. Еврокубки
22.08
Страсбур
Айнтрахт Ф
10
Футбол. Еврокубки
22.08
АЗ
Антверпен
11
Футбол. Еврокубки
22.08
АЕК
Трабзонспор
13
Футбол. Еврокубки
22.08
Легия
Рейнджерс
00
Футбол. Еврокубки
22.08
Копенгаген
Рига
31
Футбол. Еврокубки
22.08
Лудогорец
Марибор
00
Футбол. Еврокубки
22.08
Фейеноорд
Хапоэль Беэр-Шева
30
Футбол. Еврокубки
22.08
Судува
Ференцварош
00
Футбол. Еврокубки
22.08
Мальме
Бней-Иегуда
30
Футбол. Еврокубки
22.08
Арарат-Армения
Дюделанж
21
Футбол. Еврокубки
22.08
Астана
БАТЭ
30
Все события
Фоторепортажи
14«Спартак» и ЦСКА зажгли в дерби
9«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
00:08 (мск), источник: ТАСС

Португалия на 0,3 балла сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 22 августа. Португалия на 0,3 балла приблизилась к занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после первых матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Позиция, которую на данный момент занимает Россия, позволит по итогам стартовавшего сезона заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки — по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Наверх
Источник: AFP 2019

В четверг российский «Спартак» на выезде проиграл португальской «Браге» со счетом 0:1, ранее в этот же день другой португальский клуб, «Витория», в гостях сыграл вничью с румынским клубом «Стяуа» (0:0). Днем ранее «Краснодар» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов в Греции уступил местному «Олимпиакосу» (0:4). Ранее краснодарцы под руководством главного тренера Сергея Матвеева по сумме двух матчей третьего квалификационного раунда главного еврокубкового турнира победили португальский «Порту» (0:1 — дома, 3:2 — в гостях), отправив соперника в групповую стадию Лиги Европы.

На аналогичной стадии второго по значимости еврокубка «Спартак» дважды обыграл швейцарский «Тун» (3:2 — в гостях, 2:1 — дома), завоевав право сыграть в раунде плей-офф квалификации. На данный момент единственным российским клубом, завершившим выступление на международной арене, является тульский «Арсенал», который в дебютном еврокубковом сезоне по сумме двух матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы проиграл азербайджанскому «Нефтчи» (0:1 — дома, 0:3 — в гостях).

На данный момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии — 41,649 балла. Отставание Португалии от России теперь составляет пять зачетных очков. Даже если «Спартак» не сможет выйти в групповую стадию Лиги Европы, потерпев поражение от «Браги» и в Москве, «Краснодар» дома в ответной встрече уступит «Олимпиакосу», а «Витория» одержит победу, Россия к началу основной сетки еврокубков по-прежнему будет опережать Португалию в таблице коэффициентов УЕФА.

С группового этапа Лиги чемпионов Россию будут представлять петербургский «Зенит» и московский «Локомотив», а Португалию — лиссабонская «Бенфика». В основной сетке Лиги Европы свой путь начнут российский ЦСКА, португальские «Порту» и «Спортинг».

Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — также четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Ковалев отказался от боя с Альваресом из-за убеждений
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Беспроигрышная серия Кононова прервалась в Португалии
Мадридский «Реал» отдал в аренду «японского Месси»
Новая реальность РПЛ: цены на игроков вырастут, зарплаты — тоже
«Спартак» пропустил пять шайб от ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы
Чемпион мира из Украины проведет бой с российским тяжеловесом
Быстрейшего человека планеты обвинили в обмане допинг-офицеров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь