Кононов: «Спартак» строго играл в обороне против «Браги», за исключением момента с голом
БРАГА /Португалия/, 22 августа. /ТАСС/. Футболисты московского клуба «Спартак» в первом матче раунда
БРАГА /Португалия/, 22 августа. /ТАСС/. Футболисты московского клуба «Спартак» в первом матче раунда
«Спартак» в четверг на выезде со счетом 0:1 проиграл «Браге» в первом матче раунда
«Тяжелый матч для нас, — сказал Кононов. — Игра в
«Я не буду комментировать действия игроков по отдельности, в том числе и Резиуана Мирзова. Да, мы проиграли, но у нас есть шанс в ответном матче», — подчеркнул главный тренер
Ответная игра между российским и португальским клубами состоится 29 августа в Москве на стадионе «Открытие-Арена».
|Рикарду Са Пинту
|Олег Кононов
|Рикарду Орта(Жоау Новаиш, Рикарду Эжгаиу)
|74′
|1
|Матеуш
|98
|Александр Максименко
|47
|Рикарду Эжгаиу
|38
|Андрей Ещенко
|5
|Нуну Секейра
|6
|Айртон
|36
|Бруну Виана
|2
|Самюэль Жиго
|7
|Вилсон Эдуарду
|14
|Георгий Джикия
78′
|60
|Жоау Пальинья
|20
|Андре Шюррле
|20
|Жоау Паулу Паулинью
|19
|Эсекиэль Понсе
|21
|Рикарду Орта
|10
|Зелимхан Бакаев
90′
|14
|Паблу Сантуш
64′
|47
|Роман Зобнин
|3
|Витор Тормена
|7
|Аяз Гулиев
26′85′
|15
|Андре Орта
85′
|54
|Наиль Умяров
|19
|Мурило
|9
|Резиуан Мирзов
63′
|27
|Франсержиу
46′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|17
|Жоау Новаиш
51′
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|16
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес(Испания)
|Боковой судья
|Иньиго Прието Лопес Де Серайн(Испания)
|Боковой судья
|Хосе Наранхо(Испания)