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14«Спартак» и ЦСКА зажгли в дерби
9«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
00:11 (мск), источник: ТАСС

Кононов: «Спартак» строго играл в обороне против «Браги», за исключением момента с голом

БРАГА /Португалия/, 22 августа. /ТАСС/. Футболисты московского клуба «Спартак» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской «Браги» строго играли в обороне, если не считать момент с пропущенным мячом. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер российской команды Олег Кононов.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в четверг на выезде со счетом 0:1 проиграл «Браге» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

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«Тяжелый матч для нас, — сказал Кононов. — Игра в какой-то степени была равна, но мы не доводили свои атаки до логического завершения, много ошибались. В обороне действовали строго, за исключением эпизода, когда нам забили. Этот эпизод мы разберем, ошибка случилась еще до того, как был произведен удар по воротам».

«Я не буду комментировать действия игроков по отдельности, в том числе и Резиуана Мирзова. Да, мы проиграли, но у нас есть шанс в ответном матче», — подчеркнул главный тренер красно-белых.

Ответная игра между российским и португальским клубами состоится 29 августа в Москве на стадионе «Открытие-Арена».

Брага
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Лига Европы, 4-й отборочный раунд22.08.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Municipal de Braga
Главные тренеры
Рикарду Са ПинтуОлег Кононов
Голы
Рикарду Орта(Жоау Новаиш, Рикарду Эжгаиу)74′
Составы команд
1Матеуш
98Александр Максименко
47Рикарду Эжгаиу
38Андрей Ещенко
5Нуну Секейра
6Айртон
36Бруну Виана
2Самюэль Жиго
7Вилсон Эдуарду
14Георгий Джикия
78′
60Жоау Пальинья
20Андре Шюррле
20Жоау Паулу Паулинью
19Эсекиэль Понсе
21Рикарду Орта
10Зелимхан Бакаев
90′
14Паблу Сантуш
64′
47Роман Зобнин
3Витор Тормена
7Аяз Гулиев
26′85′
15Андре Орта
85′
54Наиль Умяров
19Мурило
9Резиуан Мирзов
63′
27Франсержиу
46′
25Лоренсо Мельгарехо
17Жоау Новаиш
51′
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты2
16Удары (всего)8
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
11Угловые2
16Фолы14
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Эстрада Фернандес(Испания)
Боковой судьяИньиго Прието Лопес Де Серайн(Испания)
Боковой судьяХосе Наранхо(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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