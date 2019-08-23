Кононов: «Спартак» строго играл в обороне против «Браги», за исключением момента с голом

«Тяжелый матч для нас, — сказал Кононов. — Игра в какой-то степени была равна, но мы не доводили свои атаки до логического завершения, много ошибались. В обороне действовали строго, за исключением эпизода, когда нам забили. Этот эпизод мы разберем, ошибка случилась еще до того, как был произведен удар по воротам».