«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы
ТАСС, 23 августа. Английский футбольный клуб «Вулверхэмптон» в гостях обыграл итальянскую команду «Торино» в первом матче раунда
ТАСС, 23 августа. Английский футбольный клуб «Вулверхэмптон» в гостях обыграл итальянскую команду «Торино» в первом матче раунда
В составе победителей голы на счету Диогу Жоты (59-я минута) и Рауля Хименеса (72), на 43-й минуте матча защитник «Торино» Бремер отправил мяч в свои ворота, в составе итальянской команды отличились Лоренцо де Сильвестри (61) и Андреа Белотти с пенальти (89).
На пути к
Ответный матч между командами пройдет 29 августа в Великобритании. Победитель двухматчевого противостояния выступит в групповой стадии Лиги Европы.
Результаты других матчей игрового дня:
|Вальтер Маццарри
|Эшпириту Санту Нуну
|Лоренцо Де Сильвестри
|61′
|Бремер
|43′
|Андреа Белотти
|89′
|Диогу Жота
|59′
|Рауль Хименес
|72′
|39
|Сальваторе Сиригу
|11
|Руй Патрисиу
|5
|Армандо Иццо
|4
|Хесус Вальехо
82′
|29
|Лоренцо Де Сильвестри
|15
|Вилли Боли
|33
|Николя Нкулу
|16
|Конор Коади
|36
|Бремер
72′
|29
|Рубен Винагре
|8
|Даниэле Базелли
71′
|27
|Ромен Саисс
79′
|9
|Андреа Белотти
45+1′
|28
|Жоау Моутинью
|11
|Симоне Дзадза
|32
|Леандер Дендонкер
|15
|Кристиан Ансальди
48′71′
|9
|Рауль Хименес
76′
|34
|Ола Эйна
|10
|Патрик Кутроне
|23
|Суалихо Мейте
64′
|18
|Диогу Жота
69′
|88
|Томас Ринкон
85′
|7
|Педру Нету
|21
|Алехандро Беренгер
56′59′
|37
|Адама I Траоре
64′
|7
|Саша Лукич
|19
|Хонни Кастро
|6
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Артур Диаш(Португалия)