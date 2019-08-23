«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

В составе победителей голы на счету Диогу Жоты (59-я минута) и Рауля Хименеса (72), на 43-й минуте матча защитник «Торино» Бремер отправил мяч в свои ворота, в составе итальянской команды отличились Лоренцо де Сильвестри (61) и Андреа Белотти с пенальти (89).