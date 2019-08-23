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00:24 (мск), источник: ТАСС

«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы

ТАСС, 23 августа. Английский футбольный клуб «Вулверхэмптон» в гостях обыграл итальянскую команду «Торино» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:2.

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Источник: Reuters
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В составе победителей голы на счету Диогу Жоты (59-я минута) и Рауля Хименеса (72), на 43-й минуте матча защитник «Торино» Бремер отправил мяч в свои ворота, в составе итальянской команды отличились Лоренцо де Сильвестри (61) и Андреа Белотти с пенальти (89).

На пути к плей-офф «Вулвехэмптон» обыграл «Крусэйдерс» из Северной Ирландии (2:0, 4:1) и армянский «Пюник» (4:0, 4:0), «Торино» был сильнее венгерского «Дебрецена» (3:0, 4:1) и белорусского «Шахтера» (5:0, 1:1).

Ответный матч между командами пройдет 29 августа в Великобритании. Победитель двухматчевого противостояния выступит в групповой стадии Лиги Европы.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Мальмё» (Швеция) — «Бней Иегуда» (Израиль) — 3:0;.
  • «Судува» (Литва) — «Ференцварош» (Венгрия) — 0:0;.
  • «Лудогорец» (Болгария) — «Марибор» (Словения) — 0:0;.
  • «Фейенорд» (Нидерланды) — «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — 3:0;.
  • «Копенгаген» (Дания) — «Рига» (Латвия) — 3:1;.
  • АЕК (Греция) — «Трабзонспор» (Турция) — 1:3;.
  • «Легия» (Польша) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 0:0;.
  • АЗ (Нидерланды) — «Антверпен» (Бельгия) — 1:1;.
  • «Гент» (Бельгия) — «Риека» (Хорватия) — 2:1;.
  • ПСВ (Нидерланды) — «Аполлон» (Кипр) — 3:0;.
  • «Страсбур» (Франция) — «Айнтрахт» (Германия) — 1:0;.
  • «Стяуа» (Румыния) — «Витория» (Португалия) — 0:0;.
  • «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан) — 3:2;.
  • «Селтик» (Шотландия) — АИК (Швеция) — 2:0;.
  • «Эспаньол» (Испания) — «Заря» (Украина) — 3:1;.
  • «Слован» (Словакия) — ПАОК (Греция) — 1:0;.
  • «Партизан» (Сербия) — «Мольде» (Норвегия) — 2:1.
Торино
2:3
Первый тайм: 0:1
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол, Лига Европы, 4-й отборочный раунд22.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Olimpico Grande Torino
Главные тренеры
Вальтер МаццарриЭшпириту Санту Нуну
Голы
Лоренцо Де Сильвестри61′
Бремер43′
Андреа Белотти89′
Диогу Жота59′
Рауль Хименес72′
Составы команд
39Сальваторе Сиригу
11Руй Патрисиу
5Армандо Иццо
4Хесус Вальехо
82′
29Лоренцо Де Сильвестри
15Вилли Боли
33Николя Нкулу
16Конор Коади
36Бремер
72′
29Рубен Винагре
8Даниэле Базелли
71′
27Ромен Саисс
79′
9Андреа Белотти
45+1′
28Жоау Моутинью
11Симоне Дзадза
32Леандер Дендонкер
15Кристиан Ансальди
48′71′
9Рауль Хименес
76′
34Ола Эйна
10Патрик Кутроне
23Суалихо Мейте
64′
18Диогу Жота
69′
88Томас Ринкон
85′
7Педру Нету
21Алехандро Беренгер
56′59′
37Адама I Траоре
64′
7Саша Лукич
19Хонни Кастро
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6Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Диаш(Португалия)
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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