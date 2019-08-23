Сколько уже заработала «Астана» в этом еврокубковом сезоне

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Корреспондент Vesti.kz подсчитал, сколько уже заработала в этом еврокубковом сезоне «Астана», которая победила белорусский БАТЭ в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

Накануне казахстанская команда добилась крупной домашней победы со счетом 3:0. Видеообзор этого матча можно посмотреть здесь.

Свой еврокубковый путь «Астана» начинала в квалификации Лиги чемпионов, где в первом раунде уступила румынскому ЧФР (1:0, 1:3). После этого казахстанцы успешно прошли два раунда Лиги Европы, обыграв андорскую «Санта-Колому» (0:0, 4:1) и мальтийскую «Валетту» (5:1, 4:0).

За первый раунд ЛЧ «Астана» получила 280 тысяч евро, а за две стадии ЛЕ заработала 540 тысяч. В случае вылета из турнира бюджет команды пополнится на 300 тысяч, а при попадании «Астаны» в групповой раунд — на 2,92 миллиона.

Кроме того, «Астана» в качестве солидарных выплат от УЕФА получит 260 тысяч евро как команда из страны, которая не представлена в групповом раунде ЛЧ.

Таким образом, на данный момент «Астана» заработала в еврокубковом сезоне как минимум 1 миллион 380 тысяч евро.