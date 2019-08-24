«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Брагой»

Показано прибытие футболистов красно-белых на стадион, разминка перед матчем, выход на поле и ключевые моменты игры.

Ответный матч между командами состоится 29 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:15 мск. Победитель противостояния выйдет в групповую стадию Лиги Европы.