«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Брагой»
Московский «Спартак» на своём официальном канале в YouTube опубликовал видео, в котором показал, что осталось за кадром в первом матче раунда
Московский «Спартак» на своём официальном канале в YouTube опубликовал видео, в котором показал, что осталось за кадром в первом матче раунда
Показано прибытие футболистов
Ответный матч между командами состоится 29 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:15 мск. Победитель противостояния выйдет в групповую стадию Лиги Европы.
В предыдущем раунде турнира «Спартак» по сумме двух матчей прошёл швейцарский «Тун». В первом матче на выезде
|Рикарду Са Пинту
|Олег Кононов
|Рикарду Орта(Жоау Новаиш, Рикарду Эсгайю)
|74′
|1
|Матеус
|98
|Александр Максименко
|47
|Рикарду Эсгайю
|38
|Андрей Ещенко
|5
|Нуну Секейра
|6
|Айртон
|36
|Бруну Виана
|2
|Самюэль Жиго
|7
|Вилсон Эдуарду
|14
|Георгий Джикия
78′
|60
|Жоау Пальинья
|20
|Андре Шюррле
|20
|Жоау Паулу Паулинью
|19
|Эсекиэль Понсе
|21
|Рикарду Орта
|10
|Зелимхан Бакаев
90′
|14
|Паблу Сантуш
64′
|47
|Роман Зобнин
|3
|Витор Тормена
|7
|Аяз Гулиев
26′85′
|15
|Андре Орта
85′
|54
|Наиль Умяров
|19
|Мурило
|9
|Резиуан Мирзов
63′
|27
|Франсержиу
46′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|17
|Жоау Новаиш
51′
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|16
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес(Испания)
|Боковой судья
|Иньиго Прието Лопес Де Серайн(Испания)
|Боковой судья
|Хосе Наранхо(Испания)