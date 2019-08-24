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9«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
17:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Брагой»

Московский «Спартак» на своём официальном канале в YouTube опубликовал видео, в котором показал, что осталось за кадром в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой» (0:1).

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Показано прибытие футболистов красно-белых на стадион, разминка перед матчем, выход на поле и ключевые моменты игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ответный матч между командами состоится 29 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:15 мск. Победитель противостояния выйдет в групповую стадию Лиги Европы.

В предыдущем раунде турнира «Спартак» по сумме двух матчей прошёл швейцарский «Тун». В первом матче на выезде красно-белые обыграли соперника со счётом 3:2, а в ответной встрече в Москве одержал победу со счётом 2:1.

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Главные тренеры
Рикарду Са ПинтуОлег Кононов
Голы
Рикарду Орта(Жоау Новаиш, Рикарду Эсгайю)74′
Составы команд
1Матеус
98Александр Максименко
47Рикарду Эсгайю
38Андрей Ещенко
5Нуну Секейра
6Айртон
36Бруну Виана
2Самюэль Жиго
7Вилсон Эдуарду
14Георгий Джикия
78′
60Жоау Пальинья
20Андре Шюррле
20Жоау Паулу Паулинью
19Эсекиэль Понсе
21Рикарду Орта
10Зелимхан Бакаев
90′
14Паблу Сантуш
64′
47Роман Зобнин
3Витор Тормена
7Аяз Гулиев
26′85′
15Андре Орта
85′
54Наиль Умяров
19Мурило
9Резиуан Мирзов
63′
27Франсержиу
46′
25Лоренсо Мельгарехо
17Жоау Новаиш
51′
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты2
16Удары (всего)8
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
11Угловые2
16Фолы14
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Эстрада Фернандес(Испания)
Боковой судьяИньиго Прието Лопес Де Серайн(Испания)
Боковой судьяХосе Наранхо(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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