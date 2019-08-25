Скомина рассудит «Краснодар» и «Олимпиакос» в ответном матче ЛЧ
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Словенец Дамир Скомина назначен главным арбитром ответного матча раунда
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Словенец Дамир Скомина назначен главным арбитром ответного матча раунда
Встреча пройдет в Краснодаре 27 августа. Встреча в Греции завершилась со счетом 4:0 в пользу «Олимпиакоса».
Помогать Скомине будут ассистенты Юре Прапротник (Словения) и Роберт Вукан (Словения). Видеопомощник рефери — Массимилиано Иррати (Италия), его ассистент — Марко Ди Белло (Италия). Четвертый рефери — Раде Обренович (Словения).