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13:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Скомина рассудит «Краснодар» и «Олимпиакос» в ответном матче ЛЧ

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Словенец Дамир Скомина назначен главным арбитром ответного матча раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов между «Краснодаром» и греческим «Олимпиакосом», сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча пройдет в Краснодаре 27 августа. Встреча в Греции завершилась со счетом 4:0 в пользу «Олимпиакоса».

Помогать Скомине будут ассистенты Юре Прапротник (Словения) и Роберт Вукан (Словения). Видеопомощник рефери — Массимилиано Иррати (Италия), его ассистент — Марко Ди Белло (Италия). Четвертый рефери — Раде Обренович (Словения).

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