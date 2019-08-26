Итальянец Масса рассудит ответный матч квалификации ЛЕ между ФК «Спартак» и «Брагой»

ТАСС, 26 августа. Итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой назначена на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу между российским «Спартаком» и португальской «Брагой». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.