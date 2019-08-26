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14:43 (мск), источник: ТАСС

Итальянец Масса рассудит ответный матч квалификации ЛЕ между ФК «Спартак» и «Брагой»

ТАСС, 26 августа. Итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой назначена на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу между российским «Спартаком» и португальской «Брагой». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Ассистентами 38-летнего арбитра назначены Фабиано Прети и Стефано Алассио, резервный арбитр — Фабрицио Паскуа. Встреча состоится в Москве в четверг, начало матча — 20:15 мск. Первая игра между соперниками прошла 22 августа в Португалии и завершилась победой «Браги» со счетом 1:0.

В прошлом сезоне Масса работал на матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между российским «Локомотивом» и португальским «Порту» (1:4) и на первом матче 1/16 финала Лиги Европы между российским «Краснодаром» и немецким «Байером» (0:0).

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