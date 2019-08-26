«Краснодар» отправил запрос по судейству первого матча ЛЧ с «Олимпиакосом»
КРАСНОДАР, 26 авг — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Футбольный клуб «Краснодар» обратился в УЕФА с просьбой прокомментировать судейство в первом матче раунда
КРАСНОДАР, 26 авг — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Футбольный клуб «Краснодар» обратился в УЕФА с просьбой прокомментировать судейство в первом матче раунда
«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» в первом матче в Пирее со счетом 0:4. Ответная встреча пройдет в Краснодаре во вторник.
«Мы направили запрос по поводу эпизода с игрой рукой Гильерме. На игре была системе видеопомощи VAR. На взгляд многих специалистов, рука игрока “Олимпиакоса” была в неестественном положении во время удара Вандерсона. Мы не можем понять, почему судья не поставил пенальти. Мы отправили запрос, чтобы получить ответ на этот вопрос. Возможно, поменялись правила. Будь назначен тот пенальти и реализуй мы его, игра могла сложиться иначе», — сказал журналистам Матвеев.
«Мы не снимаем с себя ответственности за поражение. Мы сделали ошибки, которые привели к такому результату, но все же пенальти мог пойти в плюс нам перед ответной игрой», — отметил тренер.
|Педру Мартинш
|Мурад Мусаев
|Мигель Анхель Герреро(Георгиос Масурас)
|30′
|Лазар Ранджелович(Матье Вальбуэна)
|78′
|Лазар Ранджелович(Даниэл Поденсе)
|85′
|Даниэл Поденсе(Андреас Бухалакис)
|89′
|1
|Жозе Са
|39
|Матвей Сафонов
|14
|Омар Эль-Абделлауи
|98
|Сергей Петров
|21
|Костас Цимикас
|6
|Кристиан Рамирес
|3
|Рубен Семеду
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|20
|Яссин Мериа
|5
|Урош Спаич
|9
|Мигель Анхель Герреро
|10
|Вандерсон Масиэл
|5
|Андреас Бухалакис
|52
|Тонни Вилена
|8
|дос Сантос Торрес Гильерме
|77
|Руслан Камболов
|19
|Георгиос Масурас
75′
|21
|Юнес Намли
58′
|97
|Лазар Ранджелович
86′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|10
|Даниэл Поденсе
90′
|7
|Реми Кабелла
25′
|35
|Василис Торосидис
78′
|14
|Кристоффер Олссон
|28
|Матье Вальбуэна
87′
|33
|Маркус Берг
69′
|4
|Мади Камара
|17
|Иван Игнатьев
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)
|Боковой судья
|Хуан Карлос Юсте Хименес(Испания)
|Боковой судья
|Роберто Алонсо(Испания)
|ВАР
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
|Ассистент ВАР
|Хуан Мартинес Мунуэра(Испания)