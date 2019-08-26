«Краснодар» отправил запрос по судейству первого матча ЛЧ с «Олимпиакосом»

«Мы направили запрос по поводу эпизода с игрой рукой Гильерме. На игре была системе видеопомощи VAR. На взгляд многих специалистов, рука игрока “Олимпиакоса” была в неестественном положении во время удара Вандерсона. Мы не можем понять, почему судья не поставил пенальти. Мы отправили запрос, чтобы получить ответ на этот вопрос. Возможно, поменялись правила. Будь назначен тот пенальти и реализуй мы его, игра могла сложиться иначе», — сказал журналистам Матвеев.