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14:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» отправил запрос по судейству первого матча ЛЧ с «Олимпиакосом»

КРАСНОДАР, 26 авг — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Футбольный клуб «Краснодар» обратился в УЕФА с просьбой прокомментировать судейство в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом», заявил главный тренер российской команды Сергей Матвеев.

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«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» в первом матче в Пирее со счетом 0:4. Ответная встреча пройдет в Краснодаре во вторник.

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«Мы направили запрос по поводу эпизода с игрой рукой Гильерме. На игре была системе видеопомощи VAR. На взгляд многих специалистов, рука игрока “Олимпиакоса” была в неестественном положении во время удара Вандерсона. Мы не можем понять, почему судья не поставил пенальти. Мы отправили запрос, чтобы получить ответ на этот вопрос. Возможно, поменялись правила. Будь назначен тот пенальти и реализуй мы его, игра могла сложиться иначе», — сказал журналистам Матвеев.

«Мы не снимаем с себя ответственности за поражение. Мы сделали ошибки, которые привели к такому результату, но все же пенальти мог пойти в плюс нам перед ответной игрой», — отметил тренер.

Олимпиакос П
4:0
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Лига чемпионов, 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг21.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Georgios Karaiskakis, 29132 зрителя
Главные тренеры
Педру МартиншМурад Мусаев
Голы
Мигель Анхель Герреро(Георгиос Масурас)30′
Лазар Ранджелович(Матье Вальбуэна)78′
Лазар Ранджелович(Даниэл Поденсе)85′
Даниэл Поденсе(Андреас Бухалакис)89′
Составы команд
1Жозе Са
39Матвей Сафонов
14Омар Эль-Абделлауи
98Сергей Петров
21Костас Цимикас
6Кристиан Рамирес
3Рубен Семеду
3Йон Гудни Фьолусон
20Яссин Мериа
5Урош Спаич
9Мигель Анхель Герреро
10Вандерсон Масиэл
5Андреас Бухалакис
52Тонни Вилена
8дос Сантос Торрес Гильерме
77Руслан Камболов
19Георгиос Масурас
75′
21Юнес Намли
58′
97Лазар Ранджелович
86′
93Магомед-Шапи Сулейманов
10Даниэл Поденсе
90′
7Реми Кабелла
25′
35Василис Торосидис
78′
14Кристоффер Олссон
28Матье Вальбуэна
87′
33Маркус Берг
69′
4Мади Камара
17Иван Игнатьев
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
6Голевые моменты0
20Удары (всего)9
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
14Фолы9
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Боковой судьяХуан Карлос Юсте Хименес(Испания)
Боковой судьяРоберто Алонсо(Испания)
ВАРАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
Ассистент ВАРХуан Мартинес Мунуэра(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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