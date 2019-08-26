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20:24 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» — серьезный соперник даже с учетом числа травмированных

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. «Краснодар» способен создать проблемы «Олимпикосу» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, несмотря на травмы ряда ключевых футболистов. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер греческой команды Педру Мартинш.

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Во вторник «Краснодар» примет «Олимпиакос», начало — 22:00 мск. Первая встреча завершилась разгромной победой греков со счетом 4:0.

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«Не скажу, чтобы у меня было такое раньше в карьере, — сказал Мартинш. — Несмотря на результат в первой игре, мы должны быть очень собраны в ответном матче, показать качественный футбол. Мы будем учитывать все достоинства соперника».

Против греческого клуба не сыграет защитник «Краснодара» Александр Мартынович, под вопросом участие в игре нападающего Ари. «Думаю, что такие изменения в составе не изменят ситуацию и силу команды. “Краснодар” все равно остается серьезным соперником. Завтра игра будет интересной и сложной», — добавил главный тренер «Олимпиакоса».

Семеду ожидает сложной игры

Защитник «Олимпиакоса» Рубен Семеду считает, что его команде предстоит сложный матч во вторник.

«Я уверен, что все команды сильны в Лиге чемпионов. Мы довольны нашим результатом в первой игре. Но нельзя недооценивать соперника, который очень силен, так что нас ждет тяжелая игра. В последних встречах наша команда показывала хорошие результаты, так что от нас ожидают большего, и мы хотим соответствовать этим ожиданиям», — сказал Семеду.

Победитель противостояния продолжит выступление на групповой стадии Лиги чемпионов. Проигравшая команда сыграет в Лиге Европы.
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