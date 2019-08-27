«Краснодару» нужно отыграть четыре мяча для выхода в групповой этап ЛЧ

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Обслужит встречу словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой.

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Чудо для «Краснодара»

После поражения в первом матче в Пирее со счетом 0:4 «Краснодар» сохраняет лишь теоретические шансы на выход в групповой этап Лиги чемпионов. В российском клубе понимают, что в ответной игре им нужно сотворить чудо.

«Мое мнение, если мы поведем в первом тайме, это хороший залог, чтобы продлить ожидания на второй. Забитый мяч в первой половине может дать посыл, чтобы уравновесить игру. Первый матч сложился за последние 12 минут, когда “Олимпиакос” забил три гола. Так и сейчас. Всё может перевернуться. Мы готовы сделать чудо», — сказал журналистам главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев.

Отыгрывать четыре мяча хозяевам предстоит без капитана — защитника Александра Мартыновича. Он получил травму во втором матче с португальским «Порту» в предыдущем раунде квалификации и вернется в строй в сентябре. Под вопросом участие в игре с «Олимпиакосом» нападающего Ари. Форвард оправился от травмы, полученной в первой игре с «Порту», но его состояние вызывает вопросы у врачей. Кроме того, в первой встрече с «Олимпиакосом» травму получил французский новичок «Краснодара» Реми Кабелла, который пропустит как минимум полгода. Также во вторник не сыграют полузащитники Юрий Газинский и Виктор Классон.

Зато будет в составе Магомед-Шапи Сулейманов.

19-летний нападающий — один из лучших игроков «Краснодара» этим летом. Его дубль стал победным для клуба в серии с «Порту», а в прошлую субботу гол Сулейманова принес «Краснодару» ничью в матче чемпионата России со столичным «Локомотивом» (1:1).

«Нет ничего невозможного. Есть много случаев, когда команды совершали камбэки. Нам надо выйти с полной отдачей, выложиться по максимуму, чтобы после игры мы могли сказать, что сделали все возможное для победы. Пока не прозвучит финальный свисток, мы будем идти вперед. В первом матче мы совершили ошибки, когда пошли отыгрываться, пропустив первый гол хозяев», — сказал Сулейманов журналистам.

На игре с «Олимпиакосом» ожидается аншлаг. Билеты в кассах пока есть, но их остается немного.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 27.08.2019, 22:00 Краснодар - Олимпиакос П -

«Олимпиакос» без тонуса и уверенности в себе

«Олимпиакос» в квалификации еврокубков не проигрывает уже 15 встреч подряд (12 побед и три ничьи). «У нас нет уверенности, что мы повторим тот же результат, который был в первом матче, но мы должны сделать все, что выйти в групповую стадию Лиги чемпионов, и приложим все усилия для этого. Мы не должны упустить этот шанс. Нам важно учесть все недостатки соперника и обыграть его», — сказал журналистам главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш.

С ним согласился защитник греческой команды Рубен Семеду. «Мы довольны результатом первой игры, но не стоит недооценивать соперника. Он силен. Мы должны сделать все, чтобы пройти его, выйти в групповой этап, показав игру, как в первой встрече. У нас есть отличная возможность выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Мы обязаны им воспользоваться. Этого от нас ждут болельщики. Мы готовы к этому», — сказал игрок, добавив, что его команда собирается продлить серию без пропущенных мячей в нынешней квалификации турнира.

По мнению главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, «Краснодар» оказался в непростой ситуации из-за графика игр. «Они попали в такой режим, в котором победить невозможно. Они играют через два дня на третий восемь матчей, а соперник — по игре в неделю. Такой календарь составлять для команды, которая играет в еврокубках…», — отметил Семин.