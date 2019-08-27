«Астана» назвала состав на ответный матч за выход в группу Лиги Европы

На этот выезд в составе команды поехал 21 футболист. В Беларусь команда вылетела сегодня, 27 августа.

Напомним, что в первом матче «Астана» дома разгромила БАТЭ со счетом 3:0. Ответная игра пройдет 29 августа в Борисове и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана.