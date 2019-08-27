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15:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» назвала состав на ответный матч за выход в группу Лиги Европы

Футболисты «Астаны» отправились в Беларусь для ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: AFP 2019

На этот выезд в составе команды поехал 21 футболист. В Беларусь команда вылетела сегодня, 27 августа.

Состав «Астаны»:

вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин и Станислав Павлов;.

защитники: Антонио Рукавина, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Евгений Постников, Жарко Томашевич и Дмитрий Шомко;.

полузащитники: Юрий Логвиненко, Рунар Мар Сигурьонссон, Иван Маевский, Юрий Перцух, Серикжан Мужиков, Марин Томасов, Дорин Ротариу и Дидар Жалмукан;.

нападающие: Сергей Хижниченко, Рангело Янга, Роман Муртазаев и Фирмин Мубеле.

Напомним, что в первом матче «Астана» дома разгромила БАТЭ со счетом 3:0. Ответная игра пройдет 29 августа в Борисове и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана.

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