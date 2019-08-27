«Астана» назвала состав на ответный матч за выход в группу Лиги Европы
Футболисты «Астаны» отправились в Беларусь для ответного матча раунда
Футболисты «Астаны» отправились в Беларусь для ответного матча раунда
На этот выезд в составе команды поехал 21 футболист. В Беларусь команда вылетела сегодня, 27 августа.
Состав «Астаны»:
вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин и Станислав Павлов;.
защитники: Антонио Рукавина, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Евгений Постников, Жарко Томашевич и Дмитрий Шомко;.
полузащитники: Юрий Логвиненко, Рунар Мар Сигурьонссон, Иван Маевский, Юрий Перцух, Серикжан Мужиков, Марин Томасов, Дорин Ротариу и Дидар Жалмукан;.
нападающие: Сергей Хижниченко, Рангело Янга, Роман Муртазаев и Фирмин Мубеле.
Напомним, что в первом матче «Астана» дома разгромила БАТЭ со счетом 3:0. Ответная игра пройдет 29 августа в Борисове и начнется в 23:00 по времени