Все билеты на матч «Краснодар» — «Олимпиакос» проданы
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» сообщил, что все билеты на матч раунда
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» сообщил, что все билеты на матч раунда
«SoldOut. Спасибо каждому, кто верит в нас! Будем биться», — говорится в сообщении на странице «быков» в Twitter.
«Краснодар» в первом матче в Греции уступил со счетом 0:4. Ответная встреча состоится в Краснодаре во вторник и начнется в 22:00 мск.
Стадион «Краснодара» вмещает более 35 тысяч зрителей.