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16:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Все билеты на матч «Краснодар» — «Олимпиакос» проданы

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» сообщил, что все билеты на матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» проданы.

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Источник: Спорт РИА Новости

«SoldOut. Спасибо каждому, кто верит в нас! Будем биться», — говорится в сообщении на странице «быков» в Twitter.

«Краснодар» в первом матче в Греции уступил со счетом 0:4. Ответная встреча состоится в Краснодаре во вторник и начнется в 22:00 мск.

Стадион «Краснодара» вмещает более 35 тысяч зрителей.

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