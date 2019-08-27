Крицюк будет защищать ворота «Краснодара» в матче Лиги чемпионов против «Олимпиакоса»

Источник: РИА "Новости"

Матч пройдет во вторник, начало — 22:00 мск. Первая игра, которая прошла 21 августа в Греции, завершилась победой «Олимпиакоса» со счетом 4:0.

Крицюк в текущем сезоне провел один матч в составе «Краснодара», 17 августа он вышел в стартовом составе на гостевой матч шестого тура чемпионата России против «Тамбова» (2:0), во всех остальных матчах ворота краснодарской команды защищал 20-летний Матвей Сафонов.

По сравнению с первой встречей в стартовом составе «Краснодара» Дмитрий Стоцкий заменил Кристиана Рамиреса, Кристофер Олссон — травмированного Реми Кабелла, Магомед-Шапи Сулейманов и Даниил Уткин выйдут на поле с первых минут вместо Руслана Камболова и Юнеса Намли.