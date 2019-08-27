Крицюк будет защищать ворота «Краснодара» в матче Лиги чемпионов против «Олимпиакоса»
КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Станислав Крицюк займет место в воротах «Краснодара» в ответном матче раунда
КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Станислав Крицюк займет место в воротах «Краснодара» в ответном матче раунда
Матч пройдет во вторник, начало — 22:00 мск. Первая игра, которая прошла 21 августа в Греции, завершилась победой «Олимпиакоса» со счетом 4:0.
Крицюк в текущем сезоне провел один матч в составе «Краснодара», 17 августа он вышел в стартовом составе на гостевой матч шестого тура чемпионата России против «Тамбова» (2:0), во всех остальных матчах ворота краснодарской команды защищал 20-летний Матвей Сафонов.
По сравнению с первой встречей в стартовом составе «Краснодара» Дмитрий Стоцкий заменил Кристиана Рамиреса, Кристофер Олссон — травмированного Реми Кабелла,
Полностью состав «Краснодара» выглядит следующим образом: вратарь — Крицюк; защитники — Йон Фьолусон, Урош Спайич, Стоцкий, Сергей Петров; полузащитники — Олссон, Тони Вильена, Уткин; нападающие — Маркус Берг, Вандерсон,