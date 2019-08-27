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21:10 (мск), источник: ТАСС

Крицюк будет защищать ворота «Краснодара» в матче Лиги чемпионов против «Олимпиакоса»

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Станислав Крицюк займет место в воротах «Краснодара» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса». Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.

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Источник: РИА "Новости"

Матч пройдет во вторник, начало — 22:00 мск. Первая игра, которая прошла 21 августа в Греции, завершилась победой «Олимпиакоса» со счетом 4:0.

Крицюк в текущем сезоне провел один матч в составе «Краснодара», 17 августа он вышел в стартовом составе на гостевой матч шестого тура чемпионата России против «Тамбова» (2:0), во всех остальных матчах ворота краснодарской команды защищал 20-летний Матвей Сафонов.

По сравнению с первой встречей в стартовом составе «Краснодара» Дмитрий Стоцкий заменил Кристиана Рамиреса, Кристофер Олссон — травмированного Реми Кабелла, Магомед-Шапи Сулейманов и Даниил Уткин выйдут на поле с первых минут вместо Руслана Камболова и Юнеса Намли.

Полностью состав «Краснодара» выглядит следующим образом: вратарь — Крицюк; защитники — Йон Фьолусон, Урош Спайич, Стоцкий, Сергей Петров; полузащитники — Олссон, Тони Вильена, Уткин; нападающие — Маркус Берг, Вандерсон, Шапи-Сулейманов.

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