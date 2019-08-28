«Краснодар» завершил выступление в Лиге чемпионов и сыграет на групповом этапе Лиги Европы
КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Краснодар» уступил греческому «Олимпиакосу» со счетом 1:2 в ответном матче раунда
КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Краснодар» уступил греческому «Олимпиакосу» со счетом 1:2 в ответном матче раунда
В составе «Краснодара» отличился полузащитник Даниил Уткин (10-я минута), у «Олимпиакоса» дубль на счету нападающего Юссефа
На 32-й минуте футболист «Краснодара»
«Краснодар» сыграл четвертый матч против греческих команд в еврокубках, в сезоне-2015/16 краснодарская команда на групповом этапе Лиги Европы встретилась с греческим клубом ПАОК (0:0, 2:1). «Краснодар» стал вторым российским клубом, который встретился с «Олимпиакосом» в двухматчевом противостоянии, в феврале 2012 года грекам противостоял казанский «Рубин» в рамках 1/16 финала Лиги Европы — оба матча завершились со счетом 1:0 в пользу «Олимпиакоса». С учетом советских времен российские клубы провели шестой матч против «Олимпиакоса», единственной командой, сумевшей обыграть «Олимпиакос» является московское «Динамо», которое в рамках Кубка обладателей кубков сезона-1971/72 одержало гостевую победу в первом матче (2:0) и потерпело домашнее поражение в ответном (1:2).
«Краснодар» не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, где от России выступят петербургский «Зенит», который будет в первой корзине, и московский «Локомотив», краснодарский клуб начнет выступление в Лиге Европы с группового этапа. Также в Лиге Европы на групповом этапе выступит ЦСКА. Московский «Спартак» проведет ответный матч раунда
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдет 29 августа в Монако, Лиги Европы — 30 августа. Первые матчи Лиги чемпионов состоятся 17 сентября, Лиги Европы — 19 сентября.
|Мурад Мусаев
|Педру Мартинш
|Даниил Уткин(Маркус Берг)
|10′
|Юссеф Эль-Араби
|11′
|Юссеф Эль-Араби(Матье Вальбуэна)
|48′
|1
|Станислав Крицюк
|1
|Жозе Са
|89
|Дмитрий Стоцкий
25′
|14
|Омар Эль-Абделлауи
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|21
|Костас Цимикас
|5
|Урош Спаич
76′
|20
|Яссин Мериа
|14
|Кристоффер Олссон
75′
|19
|Георгиос Масурас
|52
|Тонни Вилена
|28
|Матье Вальбуэна
|33
|Маркус Берг
|5
|Андреас Бухалакис
|10
|Вандерсон Масиэл
|8
|дос Сантос Торрес Гильерме
|98
|Сергей Петров
56′
|3
|Рубен Семеду
65′
|11
|Дмитрий Скопинцев
|66
|Пап Абу Сиссе
|47
|Даниил Уткин
67′
|10
|Даниэл Поденсе
83′
|17
|Иван Игнатьев
|4
|Мади Камара
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
32′
|11
|Юссеф Эль-Араби
73′
|21
|Юнес Намли
70′
|2
|Эль-Араби Хиляль Судани
|4
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Дамир Скомина(Словения)
|Боковой судья
|Юре Прапротник(Словения)
|Боковой судья
|Роберт Вукан(Словения)
|ВАР
|Массимилиано Иррати(Италия)
|Ассистент ВАР
|Марко Ди Белло(Италия)