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00:00 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» завершил выступление в Лиге чемпионов и сыграет на групповом этапе Лиги Европы

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Краснодар» уступил греческому «Олимпиакосу» со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и завершил выступление в турнире. Встреча прошла в Краснодаре на одноименном стадионе в присутствии 34 627 зрителей.

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В составе «Краснодара» отличился полузащитник Даниил Уткин (10-я минута), у «Олимпиакоса» дубль на счету нападающего Юссефа Эль-Араби (11, 48). Уткин забил первый гол в дебютном матче в еврокубках. Первая встреча в Греции завершилась со счетом 4:0 в пользу «Олимпиакоса». Эль-Араби был включен в стартовый состав «Олимпиакоса» после того, как на предматчевой разминке травму получил игрок греческой команды Мигель Анхель Герреро.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 32-й минуте футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов покинул поле из-за повреждения, вместо него вышел Юнес Намли. На встрече работала система видеоассистента рефери (VAR). «Олимпиакос» пропустил первый мяч за шесть отборочных матчей в Лиге чемпионов, во втором квалификационном раунде он прошел чешскую «Викторию» (0:0, 4:0), в третьем — турецкий «Истанбул» (1:0, 2:0), «Олимпиакос» продлил беспроигрышную серию в официальных играх, которая теперь насчитывает 14 матчей (13 побед и одна ничья). Этот матч стал 29-м между российскими и греческими командами в еврокубках, на счету российских клубов 14 побед, шесть раз побеждали греческие команды, еще девять поединков завершились вничью.

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«Краснодар» сыграл четвертый матч против греческих команд в еврокубках, в сезоне-2015/16 краснодарская команда на групповом этапе Лиги Европы встретилась с греческим клубом ПАОК (0:0, 2:1). «Краснодар» стал вторым российским клубом, который встретился с «Олимпиакосом» в двухматчевом противостоянии, в феврале 2012 года грекам противостоял казанский «Рубин» в рамках 1/16 финала Лиги Европы — оба матча завершились со счетом 1:0 в пользу «Олимпиакоса». С учетом советских времен российские клубы провели шестой матч против «Олимпиакоса», единственной командой, сумевшей обыграть «Олимпиакос» является московское «Динамо», которое в рамках Кубка обладателей кубков сезона-1971/72 одержало гостевую победу в первом матче (2:0) и потерпело домашнее поражение в ответном (1:2).

«Краснодар» не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, где от России выступят петербургский «Зенит», который будет в первой корзине, и московский «Локомотив», краснодарский клуб начнет выступление в Лиге Европы с группового этапа. Также в Лиге Европы на групповом этапе выступит ЦСКА. Московский «Спартак» проведет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской «Браги». Первый матч в Португалии завершился победой португальского клуба со счетом 1:0, ответная игра пройдет в четверг в Москве, начало встречи в 20:15 мск.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдет 29 августа в Монако, Лиги Европы — 30 августа. Первые матчи Лиги чемпионов состоятся 17 сентября, Лиги Европы — 19 сентября.

Краснодар
1:2
Первый тайм: 1:1
Олимпиакос П
Футбол, Лига чемпионов, 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг27.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 34627 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевПедру Мартинш
Голы
Даниил Уткин(Маркус Берг)10′
Юссеф Эль-Араби11′
Юссеф Эль-Араби(Матье Вальбуэна)48′
Составы команд
1Станислав Крицюк
1Жозе Са
89Дмитрий Стоцкий
25′
14Омар Эль-Абделлауи
3Йон Гудни Фьолусон
21Костас Цимикас
5Урош Спаич
76′
20Яссин Мериа
14Кристоффер Олссон
75′
19Георгиос Масурас
52Тонни Вилена
28Матье Вальбуэна
33Маркус Берг
5Андреас Бухалакис
10Вандерсон Масиэл
8дос Сантос Торрес Гильерме
98Сергей Петров
56′
3Рубен Семеду
65′
11Дмитрий Скопинцев
66Пап Абу Сиссе
47Даниил Уткин
67′
10Даниэл Поденсе
83′
17Иван Игнатьев
4Мади Камара
93Магомед-Шапи Сулейманов
32′
11Юссеф Эль-Араби
73′
21Юнес Намли
70′
2Эль-Араби Хиляль Судани
Статистика
4Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)14
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
14Фолы14
2Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Боковой судьяЮре Прапротник(Словения)
Боковой судьяРоберт Вукан(Словения)
ВАРМассимилиано Иррати(Италия)
Ассистент ВАРМарко Ди Белло(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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