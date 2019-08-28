«Краснодар» завершил выступление в Лиге чемпионов и сыграет на групповом этапе Лиги Европы

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В составе «Краснодара» отличился полузащитник Даниил Уткин (10-я минута), у «Олимпиакоса» дубль на счету нападающего Юссефа Эль-Араби (11, 48). Уткин забил первый гол в дебютном матче в еврокубках. Первая встреча в Греции завершилась со счетом 4:0 в пользу «Олимпиакоса». Эль-Араби был включен в стартовый состав «Олимпиакоса» после того, как на предматчевой разминке травму получил игрок греческой команды Мигель Анхель Герреро.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kN3jFQJ0jmk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 32-й минуте футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов покинул поле из-за повреждения, вместо него вышел Юнес Намли. На встрече работала система видеоассистента рефери (VAR). «Олимпиакос» пропустил первый мяч за шесть отборочных матчей в Лиге чемпионов, во втором квалификационном раунде он прошел чешскую «Викторию» (0:0, 4:0), в третьем — турецкий «Истанбул» (1:0, 2:0), «Олимпиакос» продлил беспроигрышную серию в официальных играх, которая теперь насчитывает 14 матчей (13 побед и одна ничья). Этот матч стал 29-м между российскими и греческими командами в еврокубках, на счету российских клубов 14 побед, шесть раз побеждали греческие команды, еще девять поединков завершились вничью.

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«Краснодар» сыграл четвертый матч против греческих команд в еврокубках, в сезоне-2015/16 краснодарская команда на групповом этапе Лиги Европы встретилась с греческим клубом ПАОК (0:0, 2:1). «Краснодар» стал вторым российским клубом, который встретился с «Олимпиакосом» в двухматчевом противостоянии, в феврале 2012 года грекам противостоял казанский «Рубин» в рамках 1/16 финала Лиги Европы — оба матча завершились со счетом 1:0 в пользу «Олимпиакоса». С учетом советских времен российские клубы провели шестой матч против «Олимпиакоса», единственной командой, сумевшей обыграть «Олимпиакос» является московское «Динамо», которое в рамках Кубка обладателей кубков сезона-1971/72 одержало гостевую победу в первом матче (2:0) и потерпело домашнее поражение в ответном (1:2).

«Краснодар» не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, где от России выступят петербургский «Зенит», который будет в первой корзине, и московский «Локомотив», краснодарский клуб начнет выступление в Лиге Европы с группового этапа. Также в Лиге Европы на групповом этапе выступит ЦСКА. Московский «Спартак» проведет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской «Браги». Первый матч в Португалии завершился победой португальского клуба со счетом 1:0, ответная игра пройдет в четверг в Москве, начало встречи в 20:15 мск.