Надежда прожила минуту. «Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и потерял Шапи
«Краснодар» выполнил
«Краснодар» выполнил
По большому счету, все самое страшное с «Краснодаром» случилось неделю назад в Пирее. Шок прошел, а понимание, что 0:4 почти приговор, оказалось даже на руку «быкам». Или грудь в крестах, или голова в кустах. За проигрыш по сумме в двух матчах уже никто не осудит, а за чудо вознесут до небес. Лучшим же стимулом стали полные трибуны, по шуму которых можно было понять: в душе поклонники
Пропитавшись этой народной любовью и услышав в родном городе гимн Лиги чемпионов, краснодарцы помчались вперед. Начали с пристрелки Вандерсона Масиэла и Берга. Поняв, что Жозе Са ударами с дистанции не удивить, бразилец и швед сыграли тоньше. Первый прострелил, скандинав остроумно пропустил мяч, а Уткин отправил его в угол. Даже у закоренелых скептиков в этот момент появилась вера в сверхъестественное.
Жаль, жить ей пришлось около минуты. В пользу «Олимпиакоса» в ответной голевой атаке сложилось все — начиная от непредсказуемых рикошетов при простреле Даниэла Поденсе, и заканчивая падением Петрова. Даже из проблем греки извлекли выгоду, так как равновесие восстановил
Пожалуй, такой мертвой тишины на «Краснодар Арене» не было никогда. Так же тихо стало, когда на газон рухнул Сулейманов. Его имя в этот вечер скандировали едва ли не чаще, чем «быки». Невероятные голы в самых драматичных матчах сделали Шапи синонимом надежды. Во вторник он мог ее вернуть, со штрафного
Не сказать, что из хозяев разом выпустили воздух, но едва пойманный кураж стал улетучиваться. Финтил и бил на исполнение Вандерсон, пытался
Больше всех проблем хозяевам доставляли державший в руках нити игры Вальбуэна и реактивный Поденсе. К перерыву в чудо уже не верилось, потому что пять голов за тайм —
Лига чемпионов, оказавшаяся на расстоянии вытянутой руки после подвига на «Драгау», скрылась за горизонтом. Больно, обидно, но «быки» не первые и не последние. Юрий Семин и его «Локомотив» дебютировали в главном турнире Европы с суммарных 1:6 от «Бешикташа», зато годы спустя побеждали «Реал» с «Интером» и выходили в
|Мурад Мусаев
|Педру Мартинш
|Даниил Уткин(Маркус Берг)
|10′
|Юссеф Эль-Араби
|11′
|Юссеф Эль-Араби(Матье Вальбуэна)
|48′
|1
|Станислав Крицюк
|1
|Жозе Са
|89
|Дмитрий Стоцкий
25′
|14
|Омар Эль-Абделлауи
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|21
|Костас Цимикас
|5
|Урош Спаич
76′
|20
|Яссин Мериа
|14
|Кристоффер Олссон
75′
|19
|Георгиос Масурас
|52
|Тонни Вилена
|28
|Матье Вальбуэна
|33
|Маркус Берг
|5
|Андреас Бухалакис
|10
|Вандерсон Масиэл
|8
|дос Сантос Торрес Гильерме
|98
|Сергей Петров
56′
|3
|Рубен Семеду
65′
|11
|Дмитрий Скопинцев
|66
|Пап Абу Сиссе
|47
|Даниил Уткин
67′
|10
|Даниэл Поденсе
83′
|17
|Иван Игнатьев
|4
|Мади Камара
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
32′
|11
|Юссеф Эль-Араби
73′
|21
|Юнес Намли
70′
|2
|Эль-Араби Хиляль Судани
|4
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Дамир Скомина(Словения)
|Боковой судья
|Юре Прапротник(Словения)
|Боковой судья
|Роберт Вукан(Словения)
|ВАР
|Массимилиано Иррати(Италия)
|Ассистент ВАР
|Марко Ди Белло(Италия)