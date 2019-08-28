Надежда прожила минуту. «Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и потерял Шапи

Мгновенный ответный удар

По большому счету, все самое страшное с «Краснодаром» случилось неделю назад в Пирее. Шок прошел, а понимание, что 0:4 почти приговор, оказалось даже на руку «быкам». Или грудь в крестах, или голова в кустах. За проигрыш по сумме в двух матчах уже никто не осудит, а за чудо вознесут до небес. Лучшим же стимулом стали полные трибуны, по шуму которых можно было понять: в душе поклонники черно-зеленых верят в сказку, но если написать ее не получится — поймут и простят. Дело футболистов — вложить в игру душу и выжать из себя все.

Пропитавшись этой народной любовью и услышав в родном городе гимн Лиги чемпионов, краснодарцы помчались вперед. Начали с пристрелки Вандерсона Масиэла и Берга. Поняв, что Жозе Са ударами с дистанции не удивить, бразилец и швед сыграли тоньше. Первый прострелил, скандинав остроумно пропустил мяч, а Уткин отправил его в угол. Даже у закоренелых скептиков в этот момент появилась вера в сверхъестественное.

Жаль, жить ей пришлось около минуты. В пользу «Олимпиакоса» в ответной голевой атаке сложилось все — начиная от непредсказуемых рикошетов при простреле Даниэла Поденсе, и заканчивая падением Петрова. Даже из проблем греки извлекли выгоду, так как равновесие восстановил Эль-Араби, в последний момент заменивший в старте получившего на разминке травму Герреро.

Пожалуй, такой мертвой тишины на «Краснодар Арене» не было никогда. Так же тихо стало, когда на газон рухнул Сулейманов. Его имя в этот вечер скандировали едва ли не чаще, чем «быки». Невероятные голы в самых драматичных матчах сделали Шапи синонимом надежды. Во вторник он мог ее вернуть, со штрафного чуть-чуть не докрутив мяч в верхний угол. А потом Цимикас в буквальном смысле сбил краснодарскую звезду на взлете, попав ему коленом в район поясницы. Шапи после помощи врачей попробовал вернуться, но спустя считанные секунды стало ясно: замены не избежать.

Не сказать, что из хозяев разом выпустили воздух, но едва пойманный кураж стал улетучиваться. Финтил и бил на исполнение Вандерсон, пытался что-то придумать экстренно вступивший в игру Намли, навешивал Стоцкий, а результата не было. Да и «Олимпиакос» у своих ворот не отсиживался, понимая что такая тактика ни к чему хорошему не приведет. При счете 1:1 на гостей уже ничего не давило.

И снова Лига Европы

Больше всех проблем хозяевам доставляли державший в руках нити игры Вальбуэна и реактивный Поденсе. К перерыву в чудо уже не верилось, потому что пять голов за тайм — что-то из ненаучной фантастики. А едва началась вторая половина, вспомнился пирейский шок. Уж слишком простым получился второй гол «Олимпиакоса», который выжал максимум из вброса аута. Вальбуэна перехитрил всех, включая не дотянушегося до прострела француза Спаича, и Эль-Араби оставалось лишь подставить ногу. Это уже был нокдаун, и останавливаться греки не собирались. Красно-белые играли так, словно это им требовалось побеждать с определенным счетом. Показательно, что лучшим в составе российского клуба оказался Крицюк, все же сменивший в воротах нуждавшегося в паузе Сафонова.