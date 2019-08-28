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00:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Надежда прожила минуту. «Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и потерял Шапи

«Краснодар» выполнил задачу-минимум, забив быстрый гол, но не смог развить успех и простился с Лигой чемпионов.

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Мгновенный ответный удар

По большому счету, все самое страшное с «Краснодаром» случилось неделю назад в Пирее. Шок прошел, а понимание, что 0:4 почти приговор, оказалось даже на руку «быкам». Или грудь в крестах, или голова в кустах. За проигрыш по сумме в двух матчах уже никто не осудит, а за чудо вознесут до небес. Лучшим же стимулом стали полные трибуны, по шуму которых можно было понять: в душе поклонники черно-зеленых верят в сказку, но если написать ее не получится — поймут и простят. Дело футболистов — вложить в игру душу и выжать из себя все.

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Пропитавшись этой народной любовью и услышав в родном городе гимн Лиги чемпионов, краснодарцы помчались вперед. Начали с пристрелки Вандерсона Масиэла и Берга. Поняв, что Жозе Са ударами с дистанции не удивить, бразилец и швед сыграли тоньше. Первый прострелил, скандинав остроумно пропустил мяч, а Уткин отправил его в угол. Даже у закоренелых скептиков в этот момент появилась вера в сверхъестественное.

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Жаль, жить ей пришлось около минуты. В пользу «Олимпиакоса» в ответной голевой атаке сложилось все — начиная от непредсказуемых рикошетов при простреле Даниэла Поденсе, и заканчивая падением Петрова. Даже из проблем греки извлекли выгоду, так как равновесие восстановил Эль-Араби, в последний момент заменивший в старте получившего на разминке травму Герреро.

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Пожалуй, такой мертвой тишины на «Краснодар Арене» не было никогда. Так же тихо стало, когда на газон рухнул Сулейманов. Его имя в этот вечер скандировали едва ли не чаще, чем «быки». Невероятные голы в самых драматичных матчах сделали Шапи синонимом надежды. Во вторник он мог ее вернуть, со штрафного чуть-чуть не докрутив мяч в верхний угол. А потом Цимикас в буквальном смысле сбил краснодарскую звезду на взлете, попав ему коленом в район поясницы. Шапи после помощи врачей попробовал вернуться, но спустя считанные секунды стало ясно: замены не избежать.

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Не сказать, что из хозяев разом выпустили воздух, но едва пойманный кураж стал улетучиваться. Финтил и бил на исполнение Вандерсон, пытался что-то придумать экстренно вступивший в игру Намли, навешивал Стоцкий, а результата не было. Да и «Олимпиакос» у своих ворот не отсиживался, понимая что такая тактика ни к чему хорошему не приведет. При счете 1:1 на гостей уже ничего не давило.

И снова Лига Европы

Больше всех проблем хозяевам доставляли державший в руках нити игры Вальбуэна и реактивный Поденсе. К перерыву в чудо уже не верилось, потому что пять голов за тайм — что-то из ненаучной фантастики. А едва началась вторая половина, вспомнился пирейский шок. Уж слишком простым получился второй гол «Олимпиакоса», который выжал максимум из вброса аута. Вальбуэна перехитрил всех, включая не дотянушегося до прострела француза Спаича, и Эль-Араби оставалось лишь подставить ногу. Это уже был нокдаун, и останавливаться греки не собирались. Красно-белые играли так, словно это им требовалось побеждать с определенным счетом. Показательно, что лучшим в составе российского клуба оказался Крицюк, все же сменивший в воротах нуждавшегося в паузе Сафонова.

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Лига чемпионов, оказавшаяся на расстоянии вытянутой руки после подвига на «Драгау», скрылась за горизонтом. Больно, обидно, но «быки» не первые и не последние. Юрий Семин и его «Локомотив» дебютировали в главном турнире Европы с суммарных 1:6 от «Бешикташа», зато годы спустя побеждали «Реал» с «Интером» и выходили в плей-офф. «Краснодар» только в начале этого пути, а пока будет Лига Европы, где можно поработать на свой и национальный рейтинг, и, конечно, первенство России. Право на вторую лигочемпионскую попытку нужно заслужить.

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Краснодар
1:2
Первый тайм: 1:1
Олимпиакос П
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Главные тренеры
Мурад МусаевПедру Мартинш
Голы
Даниил Уткин(Маркус Берг)10′
Юссеф Эль-Араби11′
Юссеф Эль-Араби(Матье Вальбуэна)48′
Составы команд
1Станислав Крицюк
1Жозе Са
89Дмитрий Стоцкий
25′
14Омар Эль-Абделлауи
3Йон Гудни Фьолусон
21Костас Цимикас
5Урош Спаич
76′
20Яссин Мериа
14Кристоффер Олссон
75′
19Георгиос Масурас
52Тонни Вилена
28Матье Вальбуэна
33Маркус Берг
5Андреас Бухалакис
10Вандерсон Масиэл
8дос Сантос Торрес Гильерме
98Сергей Петров
56′
3Рубен Семеду
65′
11Дмитрий Скопинцев
66Пап Абу Сиссе
47Даниил Уткин
67′
10Даниэл Поденсе
83′
17Иван Игнатьев
4Мади Камара
93Магомед-Шапи Сулейманов
32′
11Юссеф Эль-Араби
73′
21Юнес Намли
70′
2Эль-Араби Хиляль Судани
Статистика
4Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)14
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
14Фолы14
2Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Боковой судьяЮре Прапротник(Словения)
Боковой судьяРоберт Вукан(Словения)
ВАРМассимилиано Иррати(Италия)
Ассистент ВАРМарко Ди Белло(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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