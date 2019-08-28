Главный тренер «Краснодара»: Травма Сулейманова в первом тайме ограничила тактику команды

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник «Краснодар» уступил греческому «Олимпиакосу» со счетом 1:2 в домашнем ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и завершил борьбу в турнире. Первый матч «Краснодар» на выезде проиграл со счетом 0:4.

«Планировали начать хорошо, Уткин забил гол в начале встречи, однако в ходе быстрой ответной атаки “Олимпиакосу” удалось сравнять счет, — сказал Матвеев. — Травма Сулейманова в первом тайме ограничила нас в тактике, изменила планы, у Сулейманова ушиб подвздошной кости, неприятная травма. Спасибо болельщикам за атмосферу на стадионе, однако в конце из-за плотного графика было видно, что нашей команде не хватает сил».

«Голы “Олимпиакоса” были необязательны»

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк заявил, что голы, которые пропустил краснодарский клуб были необязательны.

«Очень жаль, что мы проиграли, у нас был очень хороший настрой, однако пропущенный гол его сбил. Два гола, которые мы пропустили были необязательны. Первый гол пришел с фланга, там передо мной упал наш игрок, а за ним был соперник, из-за этого я потерял его из вида, а второй гол получился из-за того, что мы отвлеклись, пропустили за спину игрока — прострел, второй гол — это индивидуальные недоработки», — сказал в эфире Крицюк.

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«Нам таком уровне тебя наказывают за каждую ошибку, самое главное, что мы получили в этой Лиге чемпионов — это опыт. По ощущению мы не играем в своей футбол, если бы мы были более сыграны, то смогли сыграть лучше, уровень игроков позволяет», — добавил 28-летний голкипер.