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00:57 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер «Краснодара»: Травма Сулейманова в первом тайме ограничила тактику команды

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев заявил, что травма игрока клуба Магомеда-Шапи Сулейманова в первом тайме ограничила краснодарскую команду в тактике. Об этом специалист заявил в эфире телеканала «Матч Премьер».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник «Краснодар» уступил греческому «Олимпиакосу» со счетом 1:2 в домашнем ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и завершил борьбу в турнире. Первый матч «Краснодар» на выезде проиграл со счетом 0:4.

«Планировали начать хорошо, Уткин забил гол в начале встречи, однако в ходе быстрой ответной атаки “Олимпиакосу” удалось сравнять счет, — сказал Матвеев. — Травма Сулейманова в первом тайме ограничила нас в тактике, изменила планы, у Сулейманова ушиб подвздошной кости, неприятная травма. Спасибо болельщикам за атмосферу на стадионе, однако в конце из-за плотного графика было видно, что нашей команде не хватает сил».

«Голы “Олимпиакоса” были необязательны»

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк заявил, что голы, которые пропустил краснодарский клуб были необязательны.

«Очень жаль, что мы проиграли, у нас был очень хороший настрой, однако пропущенный гол его сбил. Два гола, которые мы пропустили были необязательны. Первый гол пришел с фланга, там передо мной упал наш игрок, а за ним был соперник, из-за этого я потерял его из вида, а второй гол получился из-за того, что мы отвлеклись, пропустили за спину игрока — прострел, второй гол — это индивидуальные недоработки», — сказал в эфире Крицюк.

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«Нам таком уровне тебя наказывают за каждую ошибку, самое главное, что мы получили в этой Лиге чемпионов — это опыт. По ощущению мы не играем в своей футбол, если бы мы были более сыграны, то смогли сыграть лучше, уровень игроков позволяет», — добавил 28-летний голкипер.

«Краснодар» и московский ЦСКА выступят на групповом этапе Лиги Европы. Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» начнут выступление в Лиге чемпионов с группового этапа, жеребьевка которого состоится 29 августа в Монако, первые матчи — 17 сентября. В четверг московский «Спартак» дома примет португальскую «Брагу» в рамках ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, начало встречи в 20:15 мск, в первом матче «Спартак» уступил на выезде «Браге» со счетом 0:1. Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет 30 августа в Монако, первые матчи — 19 сентября.

Краснодар
1:2
Первый тайм: 1:1
Олимпиакос П
Футбол, Лига чемпионов, 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг27.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 34627 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевПедру Мартинш
Голы
Даниил Уткин(Маркус Берг)10′
Юссеф Эль-Араби11′
Юссеф Эль-Араби(Матье Вальбуэна)48′
Составы команд
1Станислав Крицюк
1Жозе Са
89Дмитрий Стоцкий
25′
14Омар Эль-Абделлауи
3Йон Гудни Фьолусон
21Костас Цимикас
5Урош Спаич
76′
20Яссин Мериа
14Кристоффер Олссон
75′
19Георгиос Масурас
52Тонни Вилена
28Матье Вальбуэна
33Маркус Берг
5Андреас Бухалакис
10Вандерсон Масиэл
8дос Сантос Торрес Гильерме
98Сергей Петров
56′
3Рубен Семеду
65′
11Дмитрий Скопинцев
66Пап Абу Сиссе
47Даниил Уткин
67′
10Даниэл Поденсе
83′
17Иван Игнатьев
4Мади Камара
93Магомед-Шапи Сулейманов
32′
11Юссеф Эль-Араби
73′
21Юнес Намли
70′
2Эль-Араби Хиляль Судани
Статистика
4Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)14
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
14Фолы14
2Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Боковой судьяЮре Прапротник(Словения)
Боковой судьяРоберт Вукан(Словения)
ВАРМассимилиано Иррати(Италия)
Ассистент ВАРМарко Ди Белло(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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