Главный тренер «Краснодара»: Травма Сулейманова в первом тайме ограничила тактику команды
КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев заявил, что травма игрока клуба
КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев заявил, что травма игрока клуба
Во вторник «Краснодар» уступил греческому «Олимпиакосу» со счетом 1:2 в домашнем ответном матче раунда
«Планировали начать хорошо, Уткин забил гол в начале встречи, однако в ходе быстрой ответной атаки “Олимпиакосу” удалось сравнять счет, — сказал Матвеев. — Травма Сулейманова в первом тайме ограничила нас в тактике, изменила планы, у Сулейманова ушиб подвздошной кости, неприятная травма. Спасибо болельщикам за атмосферу на стадионе, однако в конце
Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк заявил, что голы, которые пропустил краснодарский клуб были необязательны.
«Очень жаль, что мы проиграли, у нас был очень хороший настрой, однако пропущенный гол его сбил. Два гола, которые мы пропустили были необязательны. Первый гол пришел с фланга, там передо мной упал наш игрок, а за ним был соперник,
«Нам таком уровне тебя наказывают за каждую ошибку, самое главное, что мы получили в этой Лиге чемпионов — это опыт. По ощущению мы не играем в своей футбол, если бы мы были более сыграны, то смогли сыграть лучше, уровень игроков позволяет», — добавил 28-летний голкипер.
«Краснодар» и московский ЦСКА выступят на групповом этапе Лиги Европы. Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» начнут выступление в Лиге чемпионов с группового этапа, жеребьевка которого состоится 29 августа в Монако, первые матчи — 17 сентября. В четверг московский «Спартак» дома примет португальскую «Брагу» в рамках ответного матча раунда
|Мурад Мусаев
|Педру Мартинш
|Даниил Уткин(Маркус Берг)
|10′
|Юссеф Эль-Араби
|11′
|Юссеф Эль-Араби(Матье Вальбуэна)
|48′
|1
|Станислав Крицюк
|1
|Жозе Са
|89
|Дмитрий Стоцкий
25′
|14
|Омар Эль-Абделлауи
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|21
|Костас Цимикас
|5
|Урош Спаич
76′
|20
|Яссин Мериа
|14
|Кристоффер Олссон
75′
|19
|Георгиос Масурас
|52
|Тонни Вилена
|28
|Матье Вальбуэна
|33
|Маркус Берг
|5
|Андреас Бухалакис
|10
|Вандерсон Масиэл
|8
|дос Сантос Торрес Гильерме
|98
|Сергей Петров
56′
|3
|Рубен Семеду
65′
|11
|Дмитрий Скопинцев
|66
|Пап Абу Сиссе
|47
|Даниил Уткин
67′
|10
|Даниэл Поденсе
83′
|17
|Иван Игнатьев
|4
|Мади Камара
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
32′
|11
|Юссеф Эль-Араби
73′
|21
|Юнес Намли
70′
|2
|Эль-Араби Хиляль Судани
|4
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Дамир Скомина(Словения)
|Боковой судья
|Юре Прапротник(Словения)
|Боковой судья
|Роберт Вукан(Словения)
|ВАР
|Массимилиано Иррати(Италия)
|Ассистент ВАР
|Марко Ди Белло(Италия)