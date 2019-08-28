«Црвена Звезда» вышла в групповой этап футбольной Лиги чемпионов

В составе сербской команды мяч забил Алекса Вуканович (59-я минута). На 82-й минуте встречи нападающий «Црвены Звезды» Эль-Фарду Бен-Набуан отметился автоголом. В концовке матча форвард сербского клуба Томане получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Первая встреча завершилась со счетом 2:2, однако благодаря двум голам в гостях «Црвена Звезда» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, а «Янг Бойз» выступит в аналогичной стадии Лиги Европы.