«Црвена Звезда» вышла в групповой этап футбольной Лиги чемпионов
ТАСС, 28 августа. Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» дома сыграл вничью со швейцарским «Янг Бойз» в ответном матче раунда
ТАСС, 28 августа. Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» дома сыграл вничью со швейцарским «Янг Бойз» в ответном матче раунда
В составе сербской команды мяч забил Алекса Вуканович (59-я минута). На 82-й минуте встречи нападающий «Црвены Звезды»
Первая встреча завершилась победой «Динамо» со счетом 2:0. Хорватский клуб выступит в основном раунде Лиги чемпионов, «Русенборг» — Лиги Европы.
Ранее «Краснодар» уступил греческому «Олимпиакосу» в домашнем матче со счетом 1:2. Из российских команд в групповом этапе Лиги чемпионов выступят петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако.
|Мурад Мусаев
|Педру Мартинш
|Даниил Уткин(Маркус Берг)
|10′
|Юссеф Эль-Араби
|11′
|Юссеф Эль-Араби(Матье Вальбуэна)
|48′
|1
|Станислав Крицюк
|1
|Жозе Са
|89
|Дмитрий Стоцкий
25′
|14
|Омар Эль-Абделлауи
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|21
|Костас Цимикас
|5
|Урош Спаич
76′
|20
|Яссин Мериа
|14
|Кристоффер Олссон
75′
|19
|Георгиос Масурас
|52
|Тонни Вилена
|28
|Матье Вальбуэна
|33
|Маркус Берг
|5
|Андреас Бухалакис
|10
|Вандерсон Масиэл
|8
|дос Сантос Торрес Гильерме
|98
|Сергей Петров
56′
|3
|Рубен Семеду
65′
|11
|Дмитрий Скопинцев
|66
|Пап Абу Сиссе
|47
|Даниил Уткин
67′
|10
|Даниэл Поденсе
83′
|17
|Иван Игнатьев
|4
|Мади Камара
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
32′
|11
|Юссеф Эль-Араби
73′
|21
|Юнес Намли
70′
|2
|Эль-Араби Хиляль Судани
|4
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Дамир Скомина(Словения)
|Боковой судья
|Юре Прапротник(Словения)
|Боковой судья
|Роберт Вукан(Словения)
|ВАР
|Массимилиано Иррати(Италия)
|Ассистент ВАР
|Марко Ди Белло(Италия)