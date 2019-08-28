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00:52 (мск), источник: ТАСС

«Црвена Звезда» вышла в групповой этап футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 28 августа. Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» дома сыграл вничью со швейцарским «Янг Бойз» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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Источник: Reuters

В составе сербской команды мяч забил Алекса Вуканович (59-я минута). На 82-й минуте встречи нападающий «Црвены Звезды» Эль-Фарду Бен-Набуан отметился автоголом. В концовке матча форвард сербского клуба Томане получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Первая встреча завершилась со счетом 2:2, однако благодаря двум голам в гостях «Црвена Звезда» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, а «Янг Бойз» выступит в аналогичной стадии Лиги Европы.

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В другом матче игрового дня норвежский «Русенборг» дома сыграл вничью с хорватским «Динамо» — 1:1.

Первая встреча завершилась победой «Динамо» со счетом 2:0. Хорватский клуб выступит в основном раунде Лиги чемпионов, «Русенборг» — Лиги Европы.

Ранее «Краснодар» уступил греческому «Олимпиакосу» в домашнем матче со счетом 1:2. Из российских команд в групповом этапе Лиги чемпионов выступят петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако.

Краснодар
1:2
Первый тайм: 1:1
Олимпиакос П
Футбол, Лига чемпионов, 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг27.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 34627 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевПедру Мартинш
Голы
Даниил Уткин(Маркус Берг)10′
Юссеф Эль-Араби11′
Юссеф Эль-Араби(Матье Вальбуэна)48′
Составы команд
1Станислав Крицюк
1Жозе Са
89Дмитрий Стоцкий
25′
14Омар Эль-Абделлауи
3Йон Гудни Фьолусон
21Костас Цимикас
5Урош Спаич
76′
20Яссин Мериа
14Кристоффер Олссон
75′
19Георгиос Масурас
52Тонни Вилена
28Матье Вальбуэна
33Маркус Берг
5Андреас Бухалакис
10Вандерсон Масиэл
8дос Сантос Торрес Гильерме
98Сергей Петров
56′
3Рубен Семеду
65′
11Дмитрий Скопинцев
66Пап Абу Сиссе
47Даниил Уткин
67′
10Даниэл Поденсе
83′
17Иван Игнатьев
4Мади Камара
93Магомед-Шапи Сулейманов
32′
11Юссеф Эль-Араби
73′
21Юнес Намли
70′
2Эль-Араби Хиляль Судани
Статистика
4Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)14
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
14Фолы14
2Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Боковой судьяЮре Прапротник(Словения)
Боковой судьяРоберт Вукан(Словения)
ВАРМассимилиано Иррати(Италия)
Ассистент ВАРМарко Ди Белло(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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