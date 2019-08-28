Карамбё: «Краснодар» станет великим футбольным клубом в ближайшие годы

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Во вторник «Краснодар» уступил на своем поле «Олимпиакосу» со счетом 1:2. Первая встреча в Греции завершилась победой «Олимпиакоса» со счетом 4:0.

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«Вторая игра получилась сложнее, чем первая, — сказал Карамбё. — “Краснодар” — очень крепкая и сильная команда, против них было очень сложно играть. Мы понимали, против какого клуба выходим на поле, поэтому собрались с силами и показали хороший футбол».

«Краснодар» станет великим клубом в ближайшем будущем, это уникальный проект, аналог которому сложно найти в мире. Вы только посмотрите на стадион — это же настоящий театр, я никогда не видел такой красивой арены. Мне очень нравится философия клуба, направленная на выращивание собственных воспитанников, а не на привлечение дорогих футболистов из-за рубежа, — подчеркнул бывший игрок сборной Франции.

Среди футболистов «Краснодара» Карамбё отметил 19-летнего нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова, который был вынужден покинуть поле на 32-й минуте из-за повреждения. «Когда его сегодня заменили, это явно сказалось на игре “Краснодара” не в лучшую сторону. Конечно, он сможет заиграть в одном из ведущих европейских чемпионатов в ближайшие несколько лет. Он очень хорош для своих лет», — добавил спортивный директор «Олимпиакоса».