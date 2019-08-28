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09:14 (мск), источник: ТАСС

Карамбё: «Краснодар» станет великим футбольным клубом в ближайшие годы

КРАСНОДАР, 28 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Бывший игрок сборной Франции по футболу, чемпион мира и Европы Кристиан Карамбё, ныне занимающий пост спортивного директора греческого «Олимпиакоса», выразил уверенность в том, что российский «Краснодар» сможет стать великим клубом в ближайшем будущем. Таким мнением после ответной игры раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов Карамбё поделился с ТАСС.

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Во вторник «Краснодар» уступил на своем поле «Олимпиакосу» со счетом 1:2. Первая встреча в Греции завершилась победой «Олимпиакоса» со счетом 4:0.

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«Вторая игра получилась сложнее, чем первая, — сказал Карамбё. — “Краснодар” — очень крепкая и сильная команда, против них было очень сложно играть. Мы понимали, против какого клуба выходим на поле, поэтому собрались с силами и показали хороший футбол».

«Краснодар» станет великим клубом в ближайшем будущем, это уникальный проект, аналог которому сложно найти в мире. Вы только посмотрите на стадион — это же настоящий театр, я никогда не видел такой красивой арены. Мне очень нравится философия клуба, направленная на выращивание собственных воспитанников, а не на привлечение дорогих футболистов из-за рубежа, — подчеркнул бывший игрок сборной Франции.

Среди футболистов «Краснодара» Карамбё отметил 19-летнего нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова, который был вынужден покинуть поле на 32-й минуте из-за повреждения. «Когда его сегодня заменили, это явно сказалось на игре “Краснодара” не в лучшую сторону. Конечно, он сможет заиграть в одном из ведущих европейских чемпионатов в ближайшие несколько лет. Он очень хорош для своих лет», — добавил спортивный директор «Олимпиакоса».

Греческий клуб пробился в групповой этап Лиги чемпионов. «Краснодар» выступит в групповом турнире Лиги Европы.

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Краснодар
1:2
Первый тайм: 1:1
Олимпиакос П
Футбол, Лига чемпионов, 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг27.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 34627 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевПедру Мартинш
Голы
Даниил Уткин(Вандерсон Масиэл)10′
Юссеф Эль-Араби11′
Юссеф Эль-Араби(Матье Вальбуэна)48′
Составы команд
1Станислав Крицюк
1Жозе Са
89Дмитрий Стоцкий
25′
14Омар Эль-Абделлауи
3Йон Гудни Фьолусон
21Костас Цимикас
5Урош Спаич
76′
20Яссин Мериа
14Кристоффер Олссон
75′
19Георгиос Масурас
52Тонни Вилена
28Матье Вальбуэна
33Маркус Берг
5Андреас Бухалакис
10Вандерсон Масиэл
8дос Сантос Торрес Гильерме
98Сергей Петров
56′
3Рубен Семеду
65′
11Дмитрий Скопинцев
66Пап Абу Сиссе
47Даниил Уткин
67′
10Даниэл Поденсе
83′
17Иван Игнатьев
4Мади Камара
93Магомед-Шапи Сулейманов
32′
11Юссеф Эль-Араби
73′
21Юнес Намли
70′
2Эль-Араби Хиляль Судани
Статистика
4Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)14
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
14Фолы9
2Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Боковой судьяЮре Прапротник(Словения)
Боковой судьяРоберт Вукан(Словения)
ВАРМассимилиано Иррати(Италия)
Ассистент ВАРМарко Ди Белло(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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