Россия не смогла увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

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Во вторник «Краснодар» дома проиграл греческому «Олимпиакосу» со счетом 1:2. В первой встрече российский клуб потерпел поражение со счетом 0:4. Таким образом, подопечные Сергея Матвеева завершили выступление в Лиге чемпионов и продолжат еврокубковую кампанию в групповом турнире Лиги Европы. В предыдущем раунде квалификации «Краснодар» по сумме двух матчей победил португальский «Порту» (0:1, 3:2), отправив соперника в основную сетку второго по значимости турнира Европы.

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Борьба России и Португалии за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА продолжится в четверг, когда московский «Спартак» примет «Брагу». Первая встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Португалии. В этот же день португальская «Витория» дома сыграет с румынским «Стяуа» (первый матч — 0:0). Сейчас единственным российским клубом, завершившим выступление на международной арене в текущем сезоне, является тульский «Арсенал», который по сумме двух встреч второго квалификационного раунда Лиги Европы уступил азербайджанскому «Нефтчи» (0:1, 0:3).

Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии — 41,649 балла. Это позволяет пока не переживать за сохранение шестого места. К началу основной сетки еврокубков Россия будет опережать Португалию в таблице коэффициентов УЕФА, даже если «Спартак» не сможет выйти в групповую стадию Лиги Европы, потерпев поражение от «Браги», а «Витория» одержит победу.

На групповом этапе Лиги чемпионов выступят два российских клуба — петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». В Лиге Европы точно сыграет столичный ЦСКА, компанию которому в четверг может составить «Спартак».

От Португалии в Лиге чемпионов выступит «Бенфика», в основной сетке Лиги Европы гарантированно сыграют «Порту» и «Спортинг».

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — также четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован в основное и дополнительное время.