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10:17 (мск), источник: ТАСС

Россия не смогла увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 28 августа. Россия не увеличила отрыв от занимающей седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалии после ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Шестая строчка позволяет заявлять от страны шесть клубов в еврокубки — по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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Во вторник «Краснодар» дома проиграл греческому «Олимпиакосу» со счетом 1:2. В первой встрече российский клуб потерпел поражение со счетом 0:4. Таким образом, подопечные Сергея Матвеева завершили выступление в Лиге чемпионов и продолжат еврокубковую кампанию в групповом турнире Лиги Европы. В предыдущем раунде квалификации «Краснодар» по сумме двух матчей победил португальский «Порту» (0:1, 3:2), отправив соперника в основную сетку второго по значимости турнира Европы.

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Борьба России и Португалии за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА продолжится в четверг, когда московский «Спартак» примет «Брагу». Первая встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Португалии. В этот же день португальская «Витория» дома сыграет с румынским «Стяуа» (первый матч — 0:0). Сейчас единственным российским клубом, завершившим выступление на международной арене в текущем сезоне, является тульский «Арсенал», который по сумме двух встреч второго квалификационного раунда Лиги Европы уступил азербайджанскому «Нефтчи» (0:1, 0:3).

Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии — 41,649 балла. Это позволяет пока не переживать за сохранение шестого места. К началу основной сетки еврокубков Россия будет опережать Португалию в таблице коэффициентов УЕФА, даже если «Спартак» не сможет выйти в групповую стадию Лиги Европы, потерпев поражение от «Браги», а «Витория» одержит победу.

На групповом этапе Лиги чемпионов выступят два российских клуба — петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». В Лиге Европы точно сыграет столичный ЦСКА, компанию которому в четверг может составить «Спартак».

От Португалии в Лиге чемпионов выступит «Бенфика», в основной сетке Лиги Европы гарантированно сыграют «Порту» и «Спортинг».

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Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — также четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован в основное и дополнительное время.

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Краснодар
1:2
Первый тайм: 1:1
Олимпиакос П
Футбол, Лига чемпионов, 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг27.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 34627 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевПедру Мартинш
Голы
Даниил Уткин(Вандерсон Масиэл)10′
Юссеф Эль-Араби11′
Юссеф Эль-Араби(Матье Вальбуэна)48′
Составы команд
1Станислав Крицюк
1Жозе Са
89Дмитрий Стоцкий
25′
14Омар Эль-Абделлауи
3Йон Гудни Фьолусон
21Костас Цимикас
5Урош Спаич
76′
20Яссин Мериа
14Кристоффер Олссон
75′
19Георгиос Масурас
52Тонни Вилена
28Матье Вальбуэна
33Маркус Берг
5Андреас Бухалакис
10Вандерсон Масиэл
8дос Сантос Торрес Гильерме
98Сергей Петров
56′
3Рубен Семеду
65′
11Дмитрий Скопинцев
66Пап Абу Сиссе
47Даниил Уткин
67′
10Даниэл Поденсе
83′
17Иван Игнатьев
4Мади Камара
93Магомед-Шапи Сулейманов
32′
11Юссеф Эль-Араби
73′
21Юнес Намли
70′
2Эль-Араби Хиляль Судани
Статистика
4Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)14
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
14Фолы9
2Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Боковой судьяЮре Прапротник(Словения)
Боковой судьяРоберт Вукан(Словения)
ВАРМассимилиано Иррати(Италия)
Ассистент ВАРМарко Ди Белло(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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