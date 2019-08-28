Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Лилль
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
27.08
Краснодар
Олимпиакос П
12
Все события
Фоторепортажи
9«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
14Образы Евгении Медведевой
12:06 (мск), источник: Газета.Ру

Полное разочарование: как «Краснодар» прощался с Лигой чемпионов

«Краснодар» в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов вновь уступил греческому «Олимпиакосу». «Газета.Ru» — о том, как российская команда прощалась с главным клубным турниром Европы на самом его старте, и что окружало эту встречу.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Уже за два с половиной часа до начала встречи на подъезде к стадиону можно было наблюдать множество болельщиков с шарфами и флагами, развевающимися из автомобилей. Многие добирались до арены пешком, так как в день матча движение в Краснодаре как обычно оказалось парализовано повсеместными пробками.

Во время загрузки произошла ошибка.

На территории парка, который окружает дом футбольного клуба «Краснодар», привычно расположились ларьки с продукцией команды. Никто из болельщиков, добравшихся пораньше, не проходил мимо мини-магазинов и закупался любым мерчем, чтобы навсегда забрать с собой частичку этой встречи: именно в этот день на краснодарской арене впервые прозвучал легендарный гимн Лиги чемпионов.

Помимо этого возле стадиона прогуливался уже успевший стать известным в России болельщик с необычным именем Зомо. Если вы были хотя бы на одном матче «Краснодара», то точно знаете о ком идет речь. Этот разукрашенный в цвета клуба фанат всегда привлекает к себе много внимания и собирает весомую толпу желающих сфотографироваться. Зомо приехал в нашу страну из Камеруна и уже успел побывать не только на южном футболе, но и на многих матчах национальной сборной: например, на чемпионате мира 2018 года он побывал на игре России против Испании.

Во время загрузки произошла ошибка.

К моменту выхода команд на разминку стадион уже частично успел заполниться. Поэтому подопечные Сергея Матвеева (именно он официально является главным тренером «Краснодара») получили от своих фанатов достойный прием. Футболистов греческой команды, наоборот, встретили очень сильным гулом и радовались каждому их неудачному действию даже на предматчевых мероприятиях.

Позже игроки убежали в подтрибунку, оставив трибуны готовиться к историческому событию. Вернувшись на поле, футболисты увидели перед собой уже заполненные до отказа трибуны, и когда звучал долгожданный гимн главного клубного турнира Европы, этот стадион показал себя во всей красе. Такой радости от осознания футбольного праздника в Краснодаре не было еще ни разу.

Во время загрузки произошла ошибка.

С первых минут фанаты погнали «быков» вперед. На такой энергии подопечные Матвеева сходу создали несколько опасных моментов, один из которых оказался голевым: на 11-й минуте после прострела Вандерсона в штрафной «Олимпиакоса» образовалась небольшая неразбериха, победителем из которой вышел Даниил Уткин. Молодой полузащитник черно-зеленых забил первый (и как оказалось позднее единственный) мяч своего клуба в этом противостоянии.

Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

В этот момент вся арена поверила, что российская команда может сотворить чудо. Но эта вера продержалась примерно 40 секунд. Подопечные Педро Мартинша только развели мяч с центра поля, как он сразу же оказался в воротах Крицюка: отличился Эль-Араби.

Главный арбитр встречи Дамир Скомина еще раз подарил «Краснодару» надежду, немного посовещавшись с комнатой VAR, но тут же ее отнял, указав на центр и поставив перед «быками» почти невыполнимую задачу — теперь для прохода дальше нужно было забивать пять.

Фанаты южан даже не собирались грустить. Наоборот, они очень активно поддерживали команду в такой непростой ситуации. Особенно выделялся сектор за воротами Крицюка, который то и дело заряжал кричалку «Вперед, быки!». Болельщики все так же освистывали любое касание мяча игроками греческой команды и восторженно встречали каждое удачное действие футболистов «Краснодара». Но сама игра подопечных Матвеева выглядела уже не так огнеопасно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Патовой ситуация показалась уже на 30-й минуте, когда Магомед-Шапи Сулейманов в центре поля неудачно столкнулся с полузащитником «Олимпиакоса» и получил серьезное повреждение ребра. Российский нападающий попытался продолжить игру после помощи командных врачей, но почти сразу сам попросил замену. Сулейманова стадион провожал стоячими овациями, а на поле вместо него появился Юнес Намли.

Читайте также
Надежда прожила минуту. «Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и потерял Шапи

В перерыве ненадолго решили включиться фанаты греческого клуба: группа болельщиков команды Мартинша громко показала местным группировкам, как надо поддерживать своих. «Быки» ответили длительным зарядом «Краснодар!», который равномерно растягивался по всей арене. Выходцы из Пиренеи поняли, что находятся не на домашнем «Караискакисе» и больше не вступали в состязания кричалок с местной публикой.

Вторая половина игры началась с неприятного момента для хозяев поля: безобидный на первый взгляд аут внезапно превратился в голевой момент. Вальбуэна выполнил прострел в штрафную Крицюка, где Спаич махнул мимо, а Эль-Араби оформил дубль.

Начиная с этого момента «Краснодар» совсем расклеился. Перестали получаться атакующие выпады, начали образовываться дыры в опорной зоне, игроки не могли отдать точный первый пас.

Стоит отдать должное фанатам (на трибунах их собралось аж 34 600), которые до самого финального свистка поддерживали «быков» и радовались каждому, пускай и полумоменту своей команды. По истечении 90 минут основного и еще трех добавленных вся команда в один голос поблагодарила стадион за поддержку.

После матча игроки «Олимпиакоса» так громко праздновали выход в групповой этап Лиги чемпионов, что, казалось, от гостевой раздевалки ничего не останется. Однако тренер греков на послематчевой пресс-конференции выглядел весьма сдержанно. Как будто он носил эту победную эйфорию в себе и не хотел делиться ей с журналистами.

«Краснодар» заслужил поражение, но не заслужил разгрома в двухматчевом противостоянии. Теперь подопечные Матвеева вернутся в уже более привычный для себя турнир — Лигу Европы, где от них ждут очередных краснодарских чудес.

Никита Макрушин (Краснодар)

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Краснодар
1:2
Первый тайм: 1:1
Олимпиакос П
Футбол, Лига чемпионов, 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг27.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 34627 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевПедру Мартинш
Голы
Даниил Уткин(Вандерсон Масиэл)10′
Юссеф Эль-Араби11′
Юссеф Эль-Араби(Матье Вальбуэна)48′
Составы команд
1Станислав Крицюк
1Жозе Са
89Дмитрий Стоцкий
25′
14Омар Эль-Абделлауи
3Йон Гудни Фьолусон
21Костас Цимикас
5Урош Спаич
76′
20Яссин Мериа
14Кристоффер Олссон
75′
19Георгиос Масурас
52Тонни Вилена
28Матье Вальбуэна
33Маркус Берг
5Андреас Бухалакис
10Вандерсон Масиэл
8дос Сантос Торрес Гильерме
98Сергей Петров
56′
3Рубен Семеду
65′
11Дмитрий Скопинцев
66Пап Абу Сиссе
47Даниил Уткин
67′
10Даниэл Поденсе
83′
17Иван Игнатьев
4Мади Камара
93Магомед-Шапи Сулейманов
32′
11Юссеф Эль-Араби
73′
21Юнес Намли
70′
2Эль-Араби Хиляль Судани
Статистика
4Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)14
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
14Фолы9
2Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Боковой судьяЮре Прапротник(Словения)
Боковой судьяРоберт Вукан(Словения)
ВАРМассимилиано Иррати(Италия)
Ассистент ВАРМарко Ди Белло(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Олимпиакос П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
Назван объем секретных расходов России
РФ не увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Еще один чемпион Европы в «Локомотиве». Португалец едет в РПЛ
Теннисист Хачанов уступил в матче первого круга US Open
Карамбе: «Краснодар» станет великим клубом в ближайшие годы
Чемпионы Европы в России: как они справлялись в РПЛ (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь