Полное разочарование: как «Краснодар» прощался с Лигой чемпионов

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Уже за два с половиной часа до начала встречи на подъезде к стадиону можно было наблюдать множество болельщиков с шарфами и флагами, развевающимися из автомобилей. Многие добирались до арены пешком, так как в день матча движение в Краснодаре как обычно оказалось парализовано повсеместными пробками.

На территории парка, который окружает дом футбольного клуба «Краснодар», привычно расположились ларьки с продукцией команды. Никто из болельщиков, добравшихся пораньше, не проходил мимо мини-магазинов и закупался любым мерчем, чтобы навсегда забрать с собой частичку этой встречи: именно в этот день на краснодарской арене впервые прозвучал легендарный гимн Лиги чемпионов.

Помимо этого возле стадиона прогуливался уже успевший стать известным в России болельщик с необычным именем Зомо. Если вы были хотя бы на одном матче «Краснодара», то точно знаете о ком идет речь. Этот разукрашенный в цвета клуба фанат всегда привлекает к себе много внимания и собирает весомую толпу желающих сфотографироваться. Зомо приехал в нашу страну из Камеруна и уже успел побывать не только на южном футболе, но и на многих матчах национальной сборной: например, на чемпионате мира 2018 года он побывал на игре России против Испании.

К моменту выхода команд на разминку стадион уже частично успел заполниться. Поэтому подопечные Сергея Матвеева (именно он официально является главным тренером «Краснодара») получили от своих фанатов достойный прием. Футболистов греческой команды, наоборот, встретили очень сильным гулом и радовались каждому их неудачному действию даже на предматчевых мероприятиях.

Позже игроки убежали в подтрибунку, оставив трибуны готовиться к историческому событию. Вернувшись на поле, футболисты увидели перед собой уже заполненные до отказа трибуны, и когда звучал долгожданный гимн главного клубного турнира Европы, этот стадион показал себя во всей красе. Такой радости от осознания футбольного праздника в Краснодаре не было еще ни разу.

С первых минут фанаты погнали «быков» вперед. На такой энергии подопечные Матвеева сходу создали несколько опасных моментов, один из которых оказался голевым: на 11-й минуте после прострела Вандерсона в штрафной «Олимпиакоса» образовалась небольшая неразбериха, победителем из которой вышел Даниил Уткин. Молодой полузащитник черно-зеленых забил первый (и как оказалось позднее единственный) мяч своего клуба в этом противостоянии.

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В этот момент вся арена поверила, что российская команда может сотворить чудо. Но эта вера продержалась примерно 40 секунд. Подопечные Педро Мартинша только развели мяч с центра поля, как он сразу же оказался в воротах Крицюка: отличился Эль-Араби.

Главный арбитр встречи Дамир Скомина еще раз подарил «Краснодару» надежду, немного посовещавшись с комнатой VAR, но тут же ее отнял, указав на центр и поставив перед «быками» почти невыполнимую задачу — теперь для прохода дальше нужно было забивать пять.

Фанаты южан даже не собирались грустить. Наоборот, они очень активно поддерживали команду в такой непростой ситуации. Особенно выделялся сектор за воротами Крицюка, который то и дело заряжал кричалку «Вперед, быки!». Болельщики все так же освистывали любое касание мяча игроками греческой команды и восторженно встречали каждое удачное действие футболистов «Краснодара». Но сама игра подопечных Матвеева выглядела уже не так огнеопасно.

Патовой ситуация показалась уже на 30-й минуте, когда Магомед-Шапи Сулейманов в центре поля неудачно столкнулся с полузащитником «Олимпиакоса» и получил серьезное повреждение ребра. Российский нападающий попытался продолжить игру после помощи командных врачей, но почти сразу сам попросил замену. Сулейманова стадион провожал стоячими овациями, а на поле вместо него появился Юнес Намли.

В перерыве ненадолго решили включиться фанаты греческого клуба: группа болельщиков команды Мартинша громко показала местным группировкам, как надо поддерживать своих. «Быки» ответили длительным зарядом «Краснодар!», который равномерно растягивался по всей арене. Выходцы из Пиренеи поняли, что находятся не на домашнем «Караискакисе» и больше не вступали в состязания кричалок с местной публикой.

Вторая половина игры началась с неприятного момента для хозяев поля: безобидный на первый взгляд аут внезапно превратился в голевой момент. Вальбуэна выполнил прострел в штрафную Крицюка, где Спаич махнул мимо, а Эль-Араби оформил дубль.

Начиная с этого момента «Краснодар» совсем расклеился. Перестали получаться атакующие выпады, начали образовываться дыры в опорной зоне, игроки не могли отдать точный первый пас.

Стоит отдать должное фанатам (на трибунах их собралось аж 34 600), которые до самого финального свистка поддерживали «быков» и радовались каждому, пускай и полумоменту своей команды. По истечении 90 минут основного и еще трех добавленных вся команда в один голос поблагодарила стадион за поддержку.

После матча игроки «Олимпиакоса» так громко праздновали выход в групповой этап Лиги чемпионов, что, казалось, от гостевой раздевалки ничего не останется. Однако тренер греков на послематчевой пресс-конференции выглядел весьма сдержанно. Как будто он носил эту победную эйфорию в себе и не хотел делиться ей с журналистами.

«Краснодар» заслужил поражение, но не заслужил разгрома в двухматчевом противостоянии. Теперь подопечные Матвеева вернутся в уже более привычный для себя турнир — Лигу Европы, где от них ждут очередных краснодарских чудес.

Никита Макрушин (Краснодар)