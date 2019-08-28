Не вляпаться бы в историю. Как соперник «Астаны» за группу Лиги Европы играл в ответных матчах после поражения в гостях

Источник: AP 2019

При этом белорусский клуб никогда не отыгрывал такой гандикап в еврокубках в ответных матчах на своем поле.

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Только при счете 0:2 и 1:2 в первой игре ему удавалось выходить победителем в двухраундовом противостоянии, как это, например, бывало во встречах первого отборочного раунда Лиги чемпионов-2007/08 против АПОЭЛа (0:2 на выезде, 3:0 дома в дополнительное время) и в матчах предварительного раунда Кубка УЕФА-2001/02 против тбилисского «Динамо» (1:2, 4:0).

Как известно, со счетом 0:2 БАТЭ проигрывал «Астане» в столице Казахстана на аналогичной стадии Лиги Европы в сезоне-2016/17, тогда как в родных стенах сыграл вничью 2:2.

Кстати, со счетом 0:3 клуб из Борисова уступал «Рубину» в Казани во втором отборочном раунде Кубка УЕФА-2006/07. Но и дома «сгорел» 0:2.

В то же время БАТЭ доводилось проходить дальше в квалификации при счете 0:1 в первом выездном матче, да и то не всегда.

Так что «Астане» необходимо сыграть на пределе своих возможностей, чтобы не стать первой командой, которую БАТЭ мог бы пройти после 0:3 в первом матче.

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Результаты БАТЭ в еврокубках после поражений в первых играх на выезде:

Кубок УЕФА-2001/02, предварительный раунд

«Динамо» (Тбилиси) — 1:2 на выезде, 4:0 дома.

Кубок Интертото-2002/03, третий отборочный раунд

«Болонья» — 0:2 на выезде, 0:0 дома.

Кубок УЕФА-2005/06, второй отборочный раунд

«Крылья Советов» — 0:2 на выезде, 0:2 дома.

Кубок УЕФА-2006/07, второй отборочный раунд

«Рубин» — 0:3 на выезде, 0:2 дома.

Лига чемпионов-2007/08, первый отборочный раунд

АПОЭЛ — 0:2 на выезде, 3:0 дома (в дополнительное время).

Кубок УЕФА-2007/08, первый отборочный раунд

«Вильярреал» — 1:4 на выезде, 0:2 дома.

Лига чемпионов-2009/10, третий отборочный раунд

«Вентспилс» — 0:1 на выезде, 2:1 дома.

Лига чемпионов-2014/15, третий отборочный раунд

«Дебрецен» — 0:1 на выезде, 3:1 дома.

Лига Европы-2016/17, раунд плей-офф

«Астана» — 0:2 на выезде, 2:2 дома.

Лига чемпионов-2017/18, третий отборочный раунд

«Славия» (Прага) — 0:1 на выезде, 2:1 дома.