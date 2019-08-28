Футболисты и фанаты «Црвены Звезды» проехались по Белграду на БТР после выхода в групповую стадию ЛЧ
Игроки и фанаты «Црвены Звезды» отпраздновали выход команды в групповой этап Лиги чемпионов, прокатившись по Белграду на бронетранспортере.
Игроки и фанаты «Црвены Звезды» отпраздновали выход команды в групповой этап Лиги чемпионов, прокатившись по Белграду на бронетранспортере.
Фанаты запускали пиротехнику и жгли файеры, а также выкрикивали кричалки. В ходе празднования к ним присоединились и некоторые футболисты команды.
Напомним, «Црвена Звезда» за счет большего количества выездных голов прошла швейцарский клуб «Янг Бойз» в
Перед игрой «Црвена Звезда» — «Янг Бойз» возле стадиона сербского клуба появился танк Т-55, украшенным символикой клуба. По информации СМИ, танк болельщикам подарил владелец компании, торгующей ломом, а сам он ранее приобрел машину у сербских вооруженных сил.
Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов запланирована на 29 августа.
|Владан Милоевич
|Херардо Сеоане
|Алекса Вуканович
|59′
|Эль-Фарду Бен Набуан
|82′
|82
|Милан Борьян
|26
|Давид фон Балльмоос
|5
|Милош Дегенек
21′
|3
|Фредерик Серенсен
|19
|Неманья Милунович
18′
|23
|Саиди Янко
|23
|Милан Родич
|29
|Жордан Лотомба
|77
|Марко Гобелич
32′
|20
|Мишель Эбишер
|10
|Марко Марин
|28
|Фабиан Лустенбергер
|29
|Душан Йованчич
90+6′
|13
|Николя Муми Нгамале
|87
|Хосе Альберто Каньяс
|18
|Жан-Пьер Нсаме
|11
|Матео Гарсия
69′
|5
|Седрик Цезигер
36′52′
|31
|Эль-Фарду Бен Набуан
|16
|Кристиан Фасснахт
|14
|Ричмонд Боаки
62′
|8
|Венсан Сьерро
65′
|17
|Антониу Мануэл Томане
79′90+6′
|10
|Миралем Сулеймани
|92
|Алекса Вуканович
82′
|17
|Роже Ассале
65′
|8
|Мирко Иванич
|99
|Гийом Оаро
90+4′
|6
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|22
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)