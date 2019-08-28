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15:51 (мск), источник: Sport24

Футболисты и фанаты «Црвены Звезды» проехались по Белграду на БТР после выхода в групповую стадию ЛЧ

Игроки и фанаты «Црвены Звезды» отпраздновали выход команды в групповой этап Лиги чемпионов, прокатившись по Белграду на бронетранспортере.

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Источник: Reuters

Фанаты запускали пиротехнику и жгли файеры, а также выкрикивали кричалки. В ходе празднования к ним присоединились и некоторые футболисты команды.

Напомним, «Црвена Звезда» за счет большего количества выездных голов прошла швейцарский клуб «Янг Бойз» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов (2:2, 1:1).

Перед игрой «Црвена Звезда» — «Янг Бойз» возле стадиона сербского клуба появился танк Т-55, украшенным символикой клуба. По информации СМИ, танк болельщикам подарил владелец компании, торгующей ломом, а сам он ранее приобрел машину у сербских вооруженных сил.

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов запланирована на 29 августа.

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Црвена Звезда
1:1
Первый тайм: 0:0
Янг Бойз
Футбол, Лига чемпионов, 4-й отборочный раунд27.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Rajko Mitic Stadium
Главные тренеры
Владан МилоевичХерардо Сеоане
Голы
Алекса Вуканович59′
Эль-Фарду Бен Набуан82′
Составы команд
82Милан Борьян
26Давид фон Балльмоос
5Милош Дегенек
21′
3Фредерик Серенсен
19Неманья Милунович
18′
23Саиди Янко
23Милан Родич
29Жордан Лотомба
77Марко Гобелич
32′
20Мишель Эбишер
10Марко Марин
28Фабиан Лустенбергер
29Душан Йованчич
90+6′
13Николя Муми Нгамале
87Хосе Альберто Каньяс
18Жан-Пьер Нсаме
11Матео Гарсия
69′
5Седрик Цезигер
36′52′
31Эль-Фарду Бен Набуан
16Кристиан Фасснахт
14Ричмонд Боаки
62′
8Венсан Сьерро
65′
17Антониу Мануэл Томане
79′90+6′
10Миралем Сулеймани
92Алекса Вуканович
82′
17Роже Ассале
65′
8Мирко Иванич
99Гийом Оаро
90+4′
Статистика
6Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)11
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
1Угловые4
16Фолы22
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Янг Бойз
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