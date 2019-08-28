Кононов считает «Брагу» фаворитом противостояния со «Спартаком» в Лиге Европы

Источник: РИА "Новости"

Ответная встреча команд состоится в четверг в Москве и начнется в 20:15 мск. В первом матче в Португалии хозяева поля одержали победу со счетом 1:0.

«На данный момент фаворит — “Брага”. Но если брать завтрашний матч, все начинается со счета 0:0 и наша задача, чтобы концовка игры была за нами, — сказал Кононов. — У нас три полноценных дня подготовки, в отличие от первого матча с Брагой, где было два и длинный перелет. С 70-й минуты мы выглядели не такими свежими».

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«Спартак» в последних шести матчах пропускал как минимум один мяч. «Пропущенные голы не являются проблемой, когда мы выигрываем. Завтра нам нужно очень грамотно сыграть в обороне и не дать шанса сопернику», — подчеркнул главный тренер «Спартака».

«Спартак» одержал пять побед в последних шести играх в разных турнирах, уступив только «Браге». «Сейчас коллектив внутренне изменился, но как — я вам не скажу, я вижу позитивные изменения в лучшую сторону. В любом случае мы строим новую команду из большинства молодых, амбициозных, талантливых игроков», — заключил Кононов.