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18:50 (мск), источник: ТАСС

Кононов считает «Брагу» фаворитом противостояния со «Спартаком» в Лиге Европы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Португальская «Брага» является фаворитом противостояния с российским «Спартаком» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер московской команды Олег Кононов.

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Источник: РИА "Новости"

Ответная встреча команд состоится в четверг в Москве и начнется в 20:15 мск. В первом матче в Португалии хозяева поля одержали победу со счетом 1:0.

«На данный момент фаворит — “Брага”. Но если брать завтрашний матч, все начинается со счета 0:0 и наша задача, чтобы концовка игры была за нами, — сказал Кононов. — У нас три полноценных дня подготовки, в отличие от первого матча с Брагой, где было два и длинный перелет. С 70-й минуты мы выглядели не такими свежими».

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«Спартак» в последних шести матчах пропускал как минимум один мяч. «Пропущенные голы не являются проблемой, когда мы выигрываем. Завтра нам нужно очень грамотно сыграть в обороне и не дать шанса сопернику», — подчеркнул главный тренер «Спартака».

«Спартак» одержал пять побед в последних шести играх в разных турнирах, уступив только «Браге». «Сейчас коллектив внутренне изменился, но как — я вам не скажу, я вижу позитивные изменения в лучшую сторону. В любом случае мы строим новую команду из большинства молодых, амбициозных, талантливых игроков», — заключил Кононов.

Победитель двухматчевого противостояния получит право выступить в групповом этапе Лиги Европы.

«Спартак» — «Брага»: прогноз на матч
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27 августа© Ньюстюб
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