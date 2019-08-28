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19:31 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер БАТЭ — перед ответным матчем Лиги Европы с «Астаной»: Счет в спорте порой не совсем отражает происходящее на поле

Главный тренер белорусского БАТЭ Алексей Бага рассказал на пресс-конференции, приуроченной к завтрашнему ответному матчу раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против «Астаны», о задачах и надеждах, сообщает pressball.by.

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Источник: pressball.by

— Были ли в вашей игровой карьере случаи, когда требовалось переворачивать ход двухматчевого противостояния?

— Если говорить именно об игровой, то первое, что приходит на ум, — это встреча молодежных сборных Польши и Беларуси, когда мы дома проиграли 0:1, а потом в гостях победили со счетом 4:0 и вышли на Евро. Да, это не еврокубковые игры, но именно по накалу это, повторюсь, первое, что вспоминается. Хотя, может, параллель и не совсем к месту. Игровая карьера у меня была не такая уж богатая и насыщенная.

— «Астана» в первом матче здорово нейтрализовала борисовских «вингеров». Как решить эту проблему, придумали?

— Решать надо более глобальную проблему — первого результата, гостевых 0:3. А уж как мы будем забивать голы, с помощью вингеров или стандартных положений, — это другой вопрос. Но пищу для размышлений первая игра, безусловно, принесла.

— «Астана» выиграла 3:0. Большой предмет для дискуссий после этого результата — действительно ли казахстанцы настолько сильнее, или они и БАТЭ — команды примерно одинакового уровня. Вы как считаете?

— Скажу так: счет в спорте порой не совсем отражает происходящее на поле. Разумеется, «Астана» — серьезный соперник, и это нужно держать в голове. Там и легионеры, и еврокубковый опыт, и квалифицированный тренерский штаб. Однако не сказал бы, что мы были как-то обречены. Если мыслить логически, то счет мог быть как и крупнее, так и повернуться в другую, нашу, пользу.

Напомним, первая встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 3:0. Ответная игра пройдет 29 августа в Борисове и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. Победитель противостояния сыграет в группе Лиги Европы.

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