«Запомнится на всю жизнь». Григорчук — о матче «Астаны» с БАТЭ в Лиге Европы и своих футболистах

В первой встрече казахстанский клуб забил три безответных мяча — отличились Марин Томасов, Юрий Логвиненко и Рунар Мар Сигурьонссон (с пенальти).

— Все в порядке с Юрием Логвиненко, который получил повреждение в матче с «Таразом»?

— На данный момент — все готовятся. Завтра, в середине дня, мы определимся, кто выйдет в основном составе, а кто останется в запасе.

— Почему вы выбрали для тренировок не Борисов, а Минск?

— Я не вижу смысла два с половиной часа проводить в автобусе, чтобы тренироваться. Мы знаем характеристику поля в Борисове, чтобы туда ездить. Мои помощники смотрели поле. Одно занятие не будет решающим в плане или необходимым для оценки газона. Мы знаем, что газон будет хорошим. Мы тренируемся здесь, чтобы не тратить лишние силы.

— Борисов в плане условия для жизни так сильно отстает от Минска?

— Мы выбирали самые лучшие условия для подготовки команды. Мы живем и готовимся в Минске.

— Как влияют на команду постоянные перелеты?

— Как мы можем об этом говорить? Наша жизнь, это перелеты. Постоянная смена городов и полей. Мы должны быстро адаптироваться. Мы заранее к этому готовы. Это наша жизнь.

— Два футболиста продлили контракты — не скажется ли это на их мотивации?

— Подобные вопросы — они не уместны. Я уже смотрю на этом. Я не думаю, кто подписал контракт или кто его подпишет. Я бы хотел говорить о завтрашней игре. У нас собраны профессиональные футболисты. Это не поменяет отношение их к завтрашней игре. Такое событие, как завтра, оно запоминается на всю жизнь. Для любого футболиста это важно. Вне зависимости от контракта отношение к игре будет самое лучшее.

— Что должен сделать Роман Муртазаем, чтобы попасть в сборную?

— Я хочу сконцентрироваться не на сборной, а на завтрашней игре. И говорить только о ней.

— Вы хотите сыграть через контратаки или забрать мяч под контроль?

— Стратегия — это не величайший секрет. Но это не тема для сегодняшнего разговора. Разглашать, комментировать или обсуждать, будет неправильно.