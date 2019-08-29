Источник: AFP 2019

Мячи забили Эдсон Альварес (43-я минута) и Душан Тадич (80). Первый матч завершился со счетом 0:0, таким образом, «Аякс» вышел в групповой этап турнира, а АПОЭЛ сыграет в основной стадии Лиги Европы.

Бельгийский «Брюгге» в домашнем матче обыграл австрийский ЛАСК — 2:1, в первом матче бельгийский клуб также одержал победу — 1:0. Чешская «Славия» дома обыграла румынский ЧФР — 1:0, первый матч также завершился победой чешской команды — 1:0.

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Таким образом определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. При жеребьевке в первой корзине окажутся российский «Зенит», английские «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», испанская «Барселона», немецкая «Бавария», итальянский «Ювентус» и французский ПСЖ. Во второй корзине — испанские «Реал» и «Атлетико», английский «Тоттенхэм», немецкая «Боруссия» (Дортмунд), итальянский «Наполи», украинский «Шахтер», португальская «Бенфика» и «Аякс». В третьей — «Брюгге», немецкий «Байер», австрийский «Зальцбург», греческий «Олимпиакос», испанская «Валенсия», итальянский «Интер», хорватское «Динамо» и французский «Лион».

Московский «Локомотив» посеян в четвертую корзину, в которой также находятся бельгийский «Генк», турецкий «Галатасарай», немецкий «Лейпциг», сербская «Црвена Звезда», итальянская «Аталанта», французский «Лилль» и «Славия». «Локомотив» и «Зенит» не попадут в одну группу с «Шахтером», так как российские и украинские клубы разводятся при жеребьевках еврокубков.

На выход в основную стадию Лиги чемпионов претендовал «Краснодар», но команда во вторник проиграла греческому «Олимпиакосу» в ответном матче раунда плей-офф квалификации (1:2, первый матч — 0:4) и выступит в Лиге Европы.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий «Краснодар» остался без Лиги чемпионов